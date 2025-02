Polémica en Brasil porque Memphis Depay se quedó con el dorsal N° 10 de un argentino: “Mentiría si dijera que me agradó”

Depay y Garro, durante la gran campaña del Timao en 2024 (REUTERS/Carla Carniel)

El Corinthians anunció un cambio en la numeración de su plantilla, confirmando que el neerlandés Memphis Depay vestirá la camiseta número 10 a partir de esta temporada. El problema es que, hasta ahora, el dorsal pertenecía al argentino Rodrigo Garro, otra de las figuras del plantel que dirige Ramón Díaz. El ex volante de Talleres, que sonó como posible refuerzo de River en 2024, no ocultó su incomodidad por la decisión.

El club paulista hizo oficial el anuncio a través de sus redes sociales, destacando la importancia del ex Manchester United y Barcelona dentro del equipo. “¡Memphis Depay ha recorrido un largo camino para demostrar que es uno de nosotros! Los ojos del niño brillan y los Fieles se suman al ruido, al bamboleo del regate, a la euforia de los goles. ¡Y ahora, con la camiseta número 10 del Timão! ¡Escribe esta historia con nosotros, Memphis!”, publicó la institución en sus redes.

Según el medio Ge, el cambio de número estaba estipulado en el contrato del exjugador del Atlético de Madrid, de 30 años. Cuando Depay firmó su vínculo con el Corinthians hasta 2026, incluyó una cláusula específica que le aseguraba portar la camiseta número 10 a partir de 2025.

La modificación llega en la previa del enfrentamiento ante el Santos de Neymar, en el marco del Campeonato Paulista, lo que llevó al club a ajustar la numeración antes del compromiso.

La sinceridad de Rodrigo Garro

Tras conocerse la decisión, Garro, de 27 años, fue consultado sobre el cambio y expresó su descontento. “El club firmó un contrato con Memphis. Si el club vio algún tipo de beneficio en esto y pensó que era ideal en ese momento, entonces tengo que respetarlo”, declaró.

No obstante, dejó en claro que la situación no le resultó indiferente. “No fue una situación que me agradara, porque mentiría si dijera lo contrario. Y no me gusta mentir”, añadió.

El mediocampista argentino utilizará a partir de ahora el dorsal 8, un número con historia dentro del Corinthians, ya que es el que lucía una leyenda como Sócrates. “La vida me ha enseñado que lo más importante está por venir y no quiero quedarme en este tema, sino enfocarme en el número que he recibido, que es emblemático en el club y al que le tengo un respeto increíble”, agregó.

Depay descarta conflicto con Garro

El delantero neerlandés también se refirió a la situación y negó cualquier problema con su compañero de equipo. En declaraciones a medios locales, aseguró que la relación entre ambos es “mucho mayor que una mera camiseta” y que se necesitan mutuamente para “hacer historia” en la institución.

Garro, quien llegó al Corinthians en 2024 procedente de Talleres de Córdoba, ha sido una de las figuras del equipo desde su debut el 7 de febrero de ese año. En su primera temporada, disputó 63 partidos, anotó 13 goles y dio 14 asistencias.

Corinthians finalizó el último Brasileirao en la séptima posición, asegurando un lugar en el repechaje de la Copa Libertadores, donde debutará el 19 de febrero ante Universidad Central de Venezuela. En el Campeonato Paulista, por su parte, lidera el Grupo A con 22 unidades, seis más que el Mirassol.