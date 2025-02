El gran momento de Raphinha: “En el fútbol, el tamaño no significa nada. Miren a Messi, que para mí es el mejor del mundo”

Raphinha compartió cómo logró cumplir su sueño de vestir la camiseta del FC Barcelona (AP)

“Siempre soñé con vestir la camiseta del Barça. Era un sueño lejano, pero sabía que con trabajo duro y determinación, podía concretarlo”.

El que está hablando es Raphinha, relajado en su casa de Barcelona, donde recibió a France Football para hablar de su presente y sus ambiciones.

Con 28 años, el extremo brasileño atraviesa su mejor momento futbolístico y lo deja claro: “Cada paso de mi carrera fue esencial para llegar hasta aquí”.

Nacido en Restinga, una favela de Porto Alegre, Raphinha tuvo que luchar desde pequeño para hacerse un lugar en el fútbol.

Rechazado por Grêmio e Internacional, su camino lo llevó primero a Portugal, luego a Francia, a la Premier League con el Leeds United, y finalmente al FC Barcelona.

Ahora, consolidado en el equipo culé, su objetivo es claro: “Quiero ganar la Champions. Es mi mayor ambición”.

El brasileño también se sincera sobre su evolución como jugador, su relación con Lewandowski y Lamine Yamal, y el impacto de Hansi Flick en su mejoría esta temporada.

Además, habla del futuro de la Seleção, su deseo de seguir compitiendo al máximo nivel y su obsesión por el Balón de Oro.

“Siempre busco superarme. Esta temporada ya superé mis números del año pasado, pero sé que aún puedo dar más. Mi meta es ser uno de los mejores del mundo”, afirmó con convicción.

Los inicios en la favela

“Crecer en una favela siempre es complicado”, dijo Raphinha, recordando su infancia en Restinga, en el sur de Brasil.

La falta de oportunidades y la lucha diaria marcaron sus primeros años, pero también le dieron la fortaleza que hoy lo define.

“Me convertí en quien soy gracias a todo lo que experimenté dentro de mi comunidad. Me hizo crecer personal y profesionalmente”.

El fútbol fue su vía de escape. Jugaba en terrenos baldíos y en los intensos “torneios da várzea”, donde la presión era constante.

“Ahí te amenazan para desestabilizarte, da igual la edad. Lo que importa es ganar a toda costa”, explicó. Para él, sin embargo, la verdadera presión no estaba en la cancha:

“Presión es salir de casa a las 6 de la mañana, volver a las 8 de la noche y no saber si habrá comida en la mesa”.

Desde pequeño, supo que tendría que ingeniárselas para entrenar. “A veces no teníamos dinero para el autobús y tratábamos de convencer al conductor para que nos dejara subir gratis. Cuando no funcionaba, pedíamos unas monedas en la calle para comprar algo de comida”, recordó. A pesar de las dificultades, nunca dejó de soñar con llegar a la élite.

Uno de los momentos más surrealistas de su infancia fue conocer a Ronaldinho en una fiesta en su casa.

“Mi papá conocía un poco a su familia y me invitaron. Me tomé una foto con él que todavía conservo. En ese momento no entendía lo que significaba”. Lo que no imaginaba era que, años después, vestiría la misma camiseta que su ídolo.

Superando obstáculos: del rechazo en Brasil a su salto a Europa

Inspirado por Messi, Raphinha utilizó los rechazos como motivación (REUTERS)

Antes de brillar en Europa, Raphinha enfrentó numerosos rechazos en su país natal. Siendo adolescente, probó suerte en clubes como Grêmio e Internacional, pero no logró quedarse.

“Me dijeron que ya no había espacio para más jugadores y que era demasiado pequeño y delgado para soportar la intensidad de los entrenamientos”, recordó.

Lejos de rendirse, usó esas palabras como motivación: “Quería demostrar mi valía. En el fútbol, el tamaño no significa nada. Miren a Messi, que para mí es el mejor del mundo".

Sin opciones en Brasil, su gran oportunidad llegó en Portugal, donde fichó por el modesto Vitória SC.

Aunque el cambio no fue fácil, su adaptación fue rápida gracias a las similitudes culturales entre ambos países. “Después de Brasil, Portugal es mi segundo hogar. Fue el paso más importante de mi carrera, el que me permitió adaptarme al fútbol europeo”, explicó.

Su talento pronto lo llevó al Sporting de Lisboa, donde comenzó a llamar la atención de los grandes clubes.

Con apenas 20 años, dejó atrás a su familia y amigos para perseguir su sueño. “Cada decisión que tomé fue basada en lo que necesitaba en ese momento. Portugal fue el puente perfecto para mi crecimiento”.

No tardó en destacar y, en 2019, el Stade Rennais apostó por él para jugar en la Ligue 1, un campeonato más exigente y físico.

“Fue difícil al principio porque no hablaba el idioma, pero todos en el club me ayudaron mucho. Rennes siempre será especial para mí”.

Ese año, ayudó al equipo a clasificarse por primera vez a la Champions League, un logro que marcó su carrera.

“Siempre recordaré esa temporada. Fue cuando empecé a sentir que podía competir al más alto nivel”. Lo que no sabía era que, en poco tiempo, el fútbol inglés llamaría a su puerta.

El ascenso en Europa: Francia, la Premier y el Barça

Tras su gran temporada en Francia, Raphinha dio el salto a la Premier League con el Leeds United, donde su estilo agresivo y técnico encajó perfectamente.

“Siempre soñé con jugar en Inglaterra. Es un campeonato que veía de niño, y cuando llegó la oportunidad, no lo dudé”.

En poco tiempo, se convirtió en una de las figuras del equipo y captó la atención de los grandes clubes europeos.

En 2022, su vida cambió por completo cuando el FC Barcelona apostó por él. “Vestir esta camiseta siempre fue un sueño. Sabía que muchos brasileños habían hecho historia aquí, y yo quería seguir ese camino”, confesó.

Sin embargo, su primera temporada no fue sencilla. “Me costó adaptarme al estilo de juego y entender realmente la magnitud de este club. Hasta que no estás dentro, no te das cuenta de lo enorme que es”.

A pesar de las dificultades iniciales, logró contribuir al equipo y conquistar LaLiga y la Supercopa de España.

En su segunda temporada, a pesar de las lesiones, mantuvo números sólidos. “Puede que no haya sido lo que la gente esperaba, pero cada vez que estuve en el campo, di lo mejor de mí”. Ahora, con Hansi Flick como entrenador, su rendimiento alcanzó otro nivel.

Esta temporada, su impacto en el equipo es innegable. “Desde el primer día, Flick me dejó claro que contaba conmigo. Cuando un técnico confía en ti, juegas con otra mentalidad”.

Con más goles y asistencias que en sus dos primeros años combinados, Raphinha finalmente está mostrando todo su potencial en el Barcelona.

El presente en el Barça y su mejor momento futbolístico

Raphinha aseguró que la confianza fue clave para alcanzar su mejor nivel esta temporada en el FC Barcelona

Consolidado en el FC Barcelona, Raphinha encontró su mejor versión esta temporada. “La confianza es clave para rendir bien, en el fútbol, y en cualquier profesión”, aseguró.

Aunque el año pasado enfrentó críticas y rumores de salida, se mantuvo firme. “En cada mercado de fichajes me colocaron en varios equipos, pero yo siempre tuve claro que quería quedarme. Tenía un contrato y la confianza del club”.

Su conexión con Robert Lewandowski y Lamine Yamal fue fundamental para el equipo. “Nos conocemos bien, llevamos casi dos años jugando juntos. Sabemos cómo movernos, cómo nos gusta recibir el balón... Cuando combinas diferentes estilos, todo fluye”.

Además, la irrupción de Lamine lo llevó a jugar más por la banda izquierda, lo que terminó beneficiándolo. “Al final, lo más importante es el equipo. Descubrí que podía rendir bien en cualquier posición del ataque”.

Su liderazgo también creció. Esta temporada fue nombrado uno de los capitanes del equipo, algo que lo llena de orgullo.

“Ser capitán no es solo llevar el brazalete. Es luchar por el club, ayudar a los jóvenes y aprender de los veteranos. Siempre intento que todos se sientan bien en el vestuario”.

Con un gran presente y más protagonismo en el equipo, Raphinha no se conforma. “Cada año quiero ser mejor que el anterior. Esta temporada ya superé mis números del año pasado, pero aún puedo dar más”. Su ambición está intacta, y su meta es clara: convertirse en uno de los mejores del mundo.

Los desafíos con la Selección de Brasil y el sueño del Mundial 2026

A pesar de su gran nivel en el Barcelona, Raphinha sabe que con la Selección de Brasil aún tiene cuentas pendientes.

La eliminación en el Mundial de Qatar 2022 fue un golpe difícil de asimilar. “Me tomó más de dos meses superar la decepción. Teníamos un gran equipo y nos veíamos capaces de llegar lejos”, recordó sobre la caída en cuartos de final ante Croacia.

El brasileño confía en que la Seleção volverá a pelear por el título en 2026. “Todos los equipos pasan por una renovación. Ahora hay jugadores jóvenes con talento y, con el tiempo, estaremos listos para competir al máximo nivel”.

A pesar de las dudas sobre el presente del equipo, su convicción es firme: “Brasil siempre será candidato. Tenemos historia, calidad y jugadores capaces de marcar la diferencia”.

En los últimos años, la competencia por un puesto en el ataque de Brasil se volvió feroz. Con figuras como Vinícius Jr., Rodrygo y Endrick, el margen de error es mínimo.

“Sabemos que nadie tiene el puesto asegurado. Hay que rendir al máximo en el club para tener un lugar en la selección”, explicó. Aun así, confía en su capacidad para seguir siendo una pieza clave.

Su motivación es clara: volver a un Mundial y ganarlo. “Sé que podemos mejorar y llegar más fuertes a 2026. El objetivo es uno solo: volver a lo más alto”.

Ambiciones personales: Balón de Oro y la Champions League

El brasileño consideró una "victoria personal" ser parte de la carrera por el Balón de Oro. Y su máximo sueño es ganar la Champions League con el Barcelona

Con su mejor temporada en el Barcelona, Raphinha empieza a ser mencionado entre los mejores del mundo. Sin embargo, mantiene los pies en la tierra.

“Si un día estoy en la carrera por el Balón de Oro, ya será una gran victoria personal", aseguró. Para él, la clave es la constancia: “Cada temporada intento mejorar mis números y ser más decisivo para el equipo”.

Más allá de los premios individuales, su gran obsesión es levantar la Champions League. “Es el trofeo con el que sueña cualquier futbolista. Cuando llegué al Barça, sabía que era uno de los principales objetivos”.

Aunque el equipo tuvo dificultades en las últimas ediciones, confía en que pronto volverán a competir por el título. “Estamos trabajando para estar al nivel de los mejores de Europa”.

El brasileño también es consciente de la rivalidad con el Real Madrid, especialmente con la llegada de Kylian Mbappé.

“Tienen un equipo increíble, pero nosotros también. La lucha por los títulos será intensa y eso es bueno para La Liga”. Para él, competir contra los mejores es la mejor manera de crecer.

Y si logra su gran objetivo, ya tiene decidido cómo celebrarlo. “Mi próximo tatuaje será la Champions League“, dijo con una sonrisa.