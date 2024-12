Los Pumas 7s vencieron a Nueva Zelanda y terminaron quintos en Ciudad del Cabo: el espectacular try que destrabó el partido

En su segunda participación en el circuito de rugby seven, Los Pumas finalizaron quintos en la escala en Ciudad del Cabo. El final del camino en el último desafío de 2024 dejó una enorme sonrisa en la delegación y en los aficionados: el seleccionado argentino derrotó 17-12 a otra potencia como Nueva Zelanda, en un duelo que tuvo varios vaivenes en el resultado.

El elenco albiceleste se puso 12-0 en ventaja, pero los oceánicos lograron remontar el score hasta alcanzar la igualdad,. No obstante, Los Pumas supieron acomodarse ante el golpe y lograron un último y espectacular try para cerrar el pleito: Matteo Graziano amagó hacia adentro y salió por afuera para desairar a su adversario y correr en libertad para apoyar y martillar el resultado.

Joaquín Pellandini y Matías Osadczuk (también se apuntó una conversión) fueron los otros protagonistas argentinos que llegaron al ingoal.

En su ruta hacia el quinto puesto, Argentina venía de superar 26-14 a Kenia. En la fase de grupos, El equipo dirigido por Gómez Cora había logrado asegurarse el segundo puesto en su grupo, gracias a su triunfo inicial de 29-7 sobre Irlanda en su debut, en un certamen que presenta un formato renovado. Sin embargo, posteriormente cayeron ante Sudáfrica por un contundente 29-5, en un duelo que dejó en evidencia las fortalezas del conjunto rival.

Argentina venía de conseguir el bronce en Dubái luego de perder en semifinales con Fiji y vencer a Nueva Zelanda en el partido por el tercer y cuarto puesto: es decir, superó por segunda vez consecutiva a un rival de fuste. No debería sorprender: Los Pumas 7s son grandes animadores del circuito. De hecho, terminaron primeros en la etapa pasada y buscan repetir esa gran actuación con un plantel compuesto por jugadores experimentados, con centenares de partidos encima, y los jóvenes que rompen récords por su velocidad y resistencia. siempre bajo la tutela de Gómez Cora, un especialista que revolucionó la disciplina en Argentina e introdujo al equipo definitivamente en la élite.

En el cotejo por el quinto puesto, el orientador no pudo contar con Santino Zangara, por un golpe ante Kenia que lo dejó fuera de acción. Matteo Graziano, Germán Schulz, Matías Osadczuk, Joaquín Pellandini, Santiago Álvarez, Luciano González y Agustín Fraga fueron los jugadores que comenzaron el partido ante los All Blacks seven.

Las próximas etapas esperan en 2025: se disputarán en Perth (24, 25 y 26 de enero), Vancouver (del 21 al 23 de febrero) y Hong Kong (28, 29 y 30 de marzo).