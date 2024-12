Valtteri Bottas, listo para despedirse de la Fórmula 1 tras “la carrera más difícil” de su vida

El Gran Premio de Abu Dabi 2024 marcará la última participación de Valtteri Bottas en la Fórmula 1 con el equipo Sauber, cerrando así una etapa de 12 años en el automovilismo de élite, tras una temporada llena de desafíos y dificultades en la parte baja de la parrilla (REUTERS)

Para el finlandés Valtteri Bottas, el Gran Premio de Abu Dabi -se corre este domingo 8- no es una carrera más. Sencillamente porque será la última. La última vez, por lo menos, a bordo de un Fórmula 1. Tras 12 años de presencia continua en la máxima categoría, Bottas dejará libre una butaca en Sauber, equipo que a partir de 2026 pasará a ser Audi.

Aunque la decisión del retiro no fue iniciativa de Bottas, la atmósfera que rodea su despedida está lejos de la tristeza o la amargura. En lugar de lamentarse por el final de su etapa, el piloto se muestra sorprendentemente sereno, un perfil de The Independent de Inglaterra lo describe con una actitud relajada y una mentalidad renovada.

La presente temporada no quedará en su memoria, precisamente. Con un coche claramente no competitivo y sin puntos en lo que va del año, Bottas se encuentra en el último lugar del campeonato. “Fue una temporada difícil, diría que la más difícil de mi carrera en la F1; esto es lo que pasa con este deporte: no siempre es justo. Requiere una mentalidad diferente, sin duda. Pero lo estoy afrontando bien”, explicó Valtteri.

Así, mientras se aproxima el final de su carrera con Sauber, Bottas se prepara para dar su último giro en el Circuito Yas Marina, un lugar que simboliza su despedida de la Fórmula 1 en una etapa llena de desafíos.

En los últimos 18 meses, Valtteri experimentó una notable evolución no solo en su carrera como piloto, sino también en su vida personal y su perspectiva sobre el mundo en general. A medida que se acercaba a su despedida de la Fórmula 1, el finlandés comenzó a adoptar una visión más relajada de la vida

A menudo vinculado a la seriedad en su comportamiento y apariencia, Bottas optó por dejar atrás esa imagen rígida, tomando decisiones que reflejan su nuevo enfoque de vida. Por ejemplo, su bigote al estilo de Nigel Mansell, una opción audaz y juguetona, fue solo uno de los pequeños cambios que demuestran su actitud más desenfadada.

Bottas explicó con total franqueza: “Creo que ahora tengo la experiencia y el cambio de ambiente en mi vida… todo se combinó. Se trata simplemente de ser quien realmente soy”, dice en The Independent.

Este nuevo enfoque llevó a Valtteri a compartir más aspectos de su vida personal con el público, algo que era impensable durante sus primeros años en la F1. Bottas además mostró con sus seguidores momentos graciosos, esto le permitió ganar un lugar especial entre los seguidores de las redes sociales en el mundo del deporte.

Para Bottas, este cambio en su forma de ver la vida está íntimamente relacionado con el paso del tiempo y la experiencia acumulada. En sus palabras: “Al principio de mi carrera, la Fórmula 1 era algo muy serio. Pero luego empiezas a entender que algunas cosas en la vida no deberían ser tan serias”.

La carrera de Valtteri Bottas en la Fórmula 1 está marcada por su longevidad y su rol fundamental como compañero de Lewis Hamilton en Mercedes durante más de cinco años. Si bien Bottas nunca logró arrebatarle el título mundial a Hamilton, su contribución al equipo y su habilidad para sacrificar sus intereses propios en beneficio de su compañero le aseguraron un lugar destacado en la historia reciente de la F1.

Con 10 victorias en su haber y 67 podios a lo largo de su carrera, Bottas logró un éxito considerable, pero su mayor legado puede residir en su capacidad para mantener la calma en circunstancias difíciles.

A lo largo de su etapa en Mercedes, Bottas estuvo lejos de ser un rival directo para Hamilton, quien marcó la era híbrida de la Fórmula 1 con un dominio inquebrantable. Sin embargo, el finlandés siempre jugó un papel esencial en el equipo, ayudando a asegurar cinco títulos consecutivos de constructores para Mercedes entre 2017 y 2021. Valtteri sacrificaba sus intereses propios para permitir a Hamilton luchar por el campeonato.

Las famosas órdenes de equipo, como el ya icónico mensaje de radio “Valtteri, soy James”, cuando se le pedía que dejara pasar a Hamilton en la pista, se convirtieron en un fenómeno viral, pero Bottas nunca dejó que eso afectara su actitud ni su profesionalismo.

Aunque a menudo estaba en la sombra de Hamilton, Bottas demostró ser un piloto muy capaz. En 2019 y 2020, estuvo a punto de arrebatarle el título mundial a su compañero; finalmente, terminaría segundo en ambos campeonatos.

Si bien no consiguió el campeonato, la cercanía a Hamilton en esas temporadas reflejó la calidad de Bottas como piloto. En 2019, por ejemplo, estuvo a solo 87 puntos de Hamilton, lo que demuestra que, a pesar de la desventaja que representaba el ser un compañero de equipo, Bottas estuvo cerca de alcanzar lo que muchos consideraban inalcanzable.

Para Bottas su tiempo en Mercedes no solo fue una experiencia profesional enriquecedora, sino también un momento de aprendizaje sobre la naturaleza del deporte y la vida. “Fue increíble formar parte de esa era de Mercedes. Recuerdo esos momentos con una sonrisa”.

“Pensé en diferentes carreras en las que debería haber conducido de otra manera, pero con la experiencia que tuve en ese momento y el estado de ánimo, sentí que definitivamente lo di todo”, comentó.

En los últimos años, Valtteri Bottas experimentó una transformación fuera de la pista. Aunque siempre fue conocido por su serenidad y actitud tranquila, en los últimos 18 meses experimentó un cambio significativo en su forma de vida.

Su participación en actividades fuera del automovilismo, como los triatlones en interiores y su apoyo a causas benéficas, han revelado a un Bottas más relajado y dispuesto a compartir aspectos de su vida personal con sus seguidores.

Este giro se debe a la experiencia y el tiempo en la Fórmula 1.”Se trata simplemente de ser quien realmente soy”, comenta el finlandés, reflejando cómo la madurez influyó en su manera de ver las cosas. Ahora se siente más libre y dispuesto a reírse de sí mismo.

Aunque no tiene un asiento fijo para la próxima temporada, Bottas no cierra la puerta a un regreso en el futuro. Con equipos como Cadillac uniéndose a la F1 en 2026, y con pilotos como Nico Hülkenberg y Daniel Ricciardo, demuestran que es posible volver a la parrilla después de un tiempo fuera, Valtteri podría encontrar una segunda oportunidad en la Fórmula 1.