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Japón liberará más reservas de petróleo desde el jueves para asegurar el suministro ante el impacto de la guerra en Medio Oriente

La decisión amplía una serie de acciones ya iniciadas por Tokio para estabilizar el mercado interno de combustibles. La premier Takaichi indicó que ya activó la liberación de reservas privadas a mediados de marzo y ahora sumará las reservas estatales

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Una refinería de petróleo en
Una refinería de petróleo en la zona industrial de Keihin, en Kawasaki, al sur de Tokio (REUTERS/Issei Kato)

Japón liberará reservas de petróleo desde este jueves para asegurar el suministro ante el impacto del conflicto en Medio Oriente, confirmó la primera ministra, Sanae Takaichi, en un mensaje difundido este martes. La medida responde a la preocupación por el abastecimiento energético en medio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en una región clave para las importaciones japonesas de crudo.

Con respecto al impacto de la situación de Medio Oriente en la economía nacional, para garantizar que no haya interrupciones en el suministro (...), comenzamos a liberar reservas privadas el 16 de marzo y comenzaremos a liberar reservas nacionales esta semana, el 26”, precisó la jefa de Gobierno a través de su perfil en la red social X. La decisión amplía una serie de acciones ya iniciadas por Tokio para estabilizar el mercado interno de combustibles.

Takaichi indicó que Japón ya activó la liberación de reservas privadas a mediados de marzo y ahora sumará las reservas estatales, en un intento por sostener el flujo energético en un contexto de incertidumbre internacional. También señaló que está previsto que la liberación de reservas conjuntas por parte de los países miembros de la Agencia Internacional de Energía (AIE) comience antes de que finalice el mes, lo que reforzará la respuesta coordinada entre las principales economías consumidoras.

En paralelo, el Gobierno japonés puso en marcha medidas internas para amortiguar el impacto económico. Desde el 19 de marzo, el gabinete aplica subsidios destinados a controlar los precios de los productos petrolíferos. Según explicó la primera ministra, el objetivo de esta política es “minimizar el impacto en la actividad económica”, en un escenario de volatilidad en los mercados energéticos.

“Con respecto al impacto de
“Con respecto al impacto de la situación de Medio Oriente en la economía nacional, para garantizar que no haya interrupciones en el suministro (...), comenzamos a liberar reservas privadas el 16 de marzo y comenzaremos a liberar reservas nacionales esta semana, el 26”, precisó la jefa de Gobierno a través de su perfil en la red social X (REUTERS)

Las autoridades japonesas reiteraron su preocupación por la estabilidad en Medio Oriente desde el inicio del conflicto. Japón depende aproximadamente en un 90% del petróleo procedente de esa región, lo que lo expone de forma directa a cualquier interrupción en el suministro. En este contexto, el Ejecutivo insistió en la necesidad de una solución diplomática.

Takaichi sostuvo que Japón apuesta por una “rápida resolución de la situación y trabajar por la paz y la estabilidad en la región, incluida la seguridad energética”. En esa línea, reafirmó la intención de su Gobierno de intensificar los esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones y evitar un deterioro mayor del escenario internacional.

La primera ministra también se refirió a su reciente encuentro en Washington con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebrado la semana pasada. Durante esa cumbre, Takaichi destacó la importancia de garantizar la seguridad en una de las rutas marítimas más sensibles para el comercio global de crudo.

“En particular, con respecto al suministro estable de crudo, confirmamos que Japón y Estados Unidos colaborarán para aumentar la producción de crudo estadounidense, y expresamos nuestro deseo de llevar a cabo un proyecto conjunto para almacenar petróleo procedente de Estados Unidos”, relató. Además, subrayó que planteó la necesidad de “garantizar la navegación segura en el estrecho de Ormuz”, un punto estratégico por donde transita una parte significativa del petróleo mundial.

El presidente estadounidense Donald Trump
El presidente estadounidense Donald Trump con la primera ministra japonesa Sanae Takaichi en la Casa Blanca en Washington, el 19 de marzo del 2026. (AP foto/Alex Brandon)

En el plano consular, Takaichi informó que el Gobierno japonés facilitó la salida de más de 1.100 ciudadanos que se encontraban en países del golfo al momento del estallido del conflicto. Asimismo, celebró que un ciudadano japonés que estaba detenido en Irán regresó a Japón tras su liberación la semana pasada, en una señal de avance en la protección de sus nacionales en el exterior.

(Con información de AFP y EFE)

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