Quiénes son los exnovios famosos de Maia Reficco, la actriz que estaría de novia Franco Colapinto

Maia Reficco habría consolidado su romance con Franco Colapinto, piloto argentino de automovilismo de elite y figura internacional

El presente sentimental de Maia Reficco atraviesa uno de sus momentos más expuestos. En medio de la confirmación de su romance con Franco Colapinto, la actriz y cantante volvió a ocupar el centro de la escena no solo por su carrera internacional, sino también por su vida privada. Con una trayectoria que combina televisión, música y teatro en Estados Unidos, la artista nacida en Boston pero criada en Argentina también construyó, a lo largo de los últimos años, un historial amoroso vinculado a figuras destacadas del mundo del espectáculo.

El vínculo con el piloto argentino, que comenzó como un “amor de verano” y rápidamente escaló a una relación formal, terminó de consolidar un interés mediático que ya venía creciendo. Encuentros en ciudades como Mónaco y Lugano, viajes compartidos y la cercanía con la familia de la actriz fueron algunas de las señales que confirmaron que la historia avanzaba en serio. Incluso, uno de los gestos que más llamó la atención fue la relación que Colapinto logró construir con el entorno íntimo de Maia, especialmente con su abuela, con quien mantiene un contacto cercano y afectuoso.

Sin embargo, antes de este presente, la vida amorosa de la artista ya había estado marcada por romances con figuras internacionales. Uno de los vínculos más comentados fue el que mantuvo con Kit Connor, el joven actor británico que alcanzó popularidad mundial con la serie Heartstopper. A fines de 2022, ambos comenzaron a ser relacionados luego de ser vistos juntos en Buenos Aires, donde compartieron distintos momentos que no tardaron en viralizarse en redes sociales.

Antes de Colapinto, Maia Reficco fue relacionada sentimentalmente con el actor británico Kit Connor, protagonista de Heartstopper

Durante varios meses, la cercanía entre Reficco y Connor alimentó rumores de romance que nunca fueron desmentidos de manera contundente. La química entre ambos, sumada a interacciones públicas y coincidencias en distintos lugares, reforzó la idea de una relación que trascendía la amistad. Sin embargo, hacia mediados de 2023, esas versiones comenzaron a diluirse. Con el paso del tiempo, se confirmó que el vínculo había llegado a su fin y que ambos habían decidido continuar sus caminos por separado, manteniendo una relación cordial.

Tiempo después, Maia volvió a apostar al amor con otro nombre fuerte del ambiente artístico. A comienzos de 2025, la actriz oficializó su relación con Tom Francis, actor británico reconocido por su trabajo en teatro, especialmente en producciones como Sunset Boulevard. Este vínculo tuvo una exposición aún mayor, ya que la pareja comenzó a mostrarse abiertamente en eventos de alto perfil, como los premios Tony, donde aparecieron juntos y confirmaron su relación frente a las cámaras.

Tom Francis, reconocido actor británico de teatro, fue pareja oficial de Maia Reficco durante la temporada 2025

Durante ese período, Reficco y Francis se consolidaron como una de las parejas jóvenes más prometedoras dentro del circuito artístico internacional. Sin embargo, la historia no tuvo un final prolongado. A mediados de ese mismo año, los seguidores comenzaron a notar un detalle que suele ser clave en estos casos: ambos dejaron de seguirse en redes sociales. Ese gesto encendió las alarmas y, poco después, se confirmó la ruptura. Aunque ninguno de los dos dio declaraciones públicas extensas sobre el motivo de la separación, el vínculo se dio por terminado y cada uno continuó enfocado en sus proyectos profesionales.

Más allá de estas relaciones confirmadas, la carrera de Maia Reficco también estuvo rodeada de rumores vinculados a compañeros de trabajo. En distintas oportunidades, su nombre fue asociado al del actor español Fernando Líndez, con quien compartió proyectos y escenas que despertaron especulaciones entre los fans. Algo similar ocurrió con Jordan Fisher, artista multifacético con quien coincidió en producciones de gran visibilidad.

Rumores vincularon a Maia Reficco con Fernando Líndez, actor español

Sin embargo, en ambos casos, las versiones fueron desmentidas desde el entorno de la actriz. Tanto con Líndez como con Fisher, la relación se mantuvo dentro del plano profesional y derivó en vínculos de amistad, sin que existiera un romance confirmado. Esta dinámica es frecuente en la industria del entretenimiento, donde la cercanía en los sets y la química en pantalla suelen generar interpretaciones que no siempre reflejan la realidad.

La actriz desmintió un romance con Jordan Fisher y aclaró que solo mantuvieron una amistad profesional

Con ese recorrido, el presente de Maia Reficco encuentra un nuevo capítulo junto a Franco Colapinto. A diferencia de sus vínculos anteriores, este romance combina dos mundos distintos: el del espectáculo internacional y el del automovilismo de elite. Esa mezcla no solo potenció el interés mediático, sino que también instaló a la pareja como una de las más comentadas del momento.