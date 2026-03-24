Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones y misiles contra Ucrania: al menos tres muertos y 11 heridos

Bomberos trabajan en el lugar donde un edificio de apartamentos ha sido alcanzado por un ataque con drones rusos (REUTERS)

Los ataques con misiles y drones lanzados por Rusia activaron alertas antiaéreas en casi toda Ucrania este martes y dejaron al menos tres muertos y varios heridos.

Las alertas sonaron en la madrugada en todo el territorio ucraniano excepto en la región de Odesa, según autoridades regionales. En la región de Poltava, un ataque impactó zonas residenciales y provocó víctimas. “Como resultado del ataque enemigo contra la comunidad de Poltava, se registraron daños en edificios residenciales y un hotel. Se produjeron incendios”, afirmó el jefe de la administración militar regional, Vitali Dyakivnych, en un mensaje difundido en Telegram.

El funcionario confirmó el saldo de víctimas y actualizó la cifra de heridos. “Lamentablemente, dos personas murieron y siete resultaron heridas como resultado del ataque”, señaló en un primer momento. Más tarde corrigió el número de lesionados y precisó que ascendía a once.

En el sur del país, la región de Zaporizhzhia también fue blanco de una ofensiva de gran escala. El jefe de la administración militar regional, Ivan Fedorov, informó que Rusia ejecutó un “ataque masivo combinado con misiles y drones”. Según detalló, el impacto causó víctimas y daños materiales en áreas urbanas.

“Una persona murió y cinco resultaron heridas: el número de víctimas del ataque enemigo nocturno en Zaporizhzhia está aumentando”, indicó Fedorov en Telegram. El funcionario agregó que seis edificios de apartamentos y dos viviendas particulares sufrieron daños, junto con un comercio, estructuras no residenciales y una instalación de infraestructura industrial.

“Como resultado del ataque enemigo contra la comunidad de Poltava, se registraron daños en edificios residenciales y un hotel. Se produjeron incendios”, afirmó el jefe de la administración militar regional, Vitali Dyakivnych (REUTERS)

En la jornada previa a los ataques, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, advirtió sobre la posibilidad de una escalada militar. En su mensaje diario televisado, sostuvo que “hay información de nuestra inteligencia de que los rusos pueden estar preparando un ataque masivo”.

En paralelo a la ofensiva militar, una delegación de expertos de la Unión Europea se encuentra en Kiev a la espera de autorización para inspeccionar la estación de bombeo del oleoducto Druzhba dañada por un ataque ruso el 27 de enero, según fuentes citadas por la publicación ucraniana Evropeiska Pravda.

El objetivo de la misión técnica es determinar el costo económico y el tiempo necesario para reparar la infraestructura, considerada esencial para el funcionamiento del sistema que transporta petróleo desde Rusia hacia Europa central. Sin embargo, las autoridades ucranianas aún no autorizaron el acceso a las instalaciones, de acuerdo con las fuentes citadas por EFE.

Desde el ataque contra esa estación de bombeo, el tránsito de petróleo ruso hacia Hungría permanece interrumpido. Esta situación derivó en un conflicto político entre Kiev y Budapest, en un contexto de dependencia energética y negociaciones financieras dentro de la Unión Europea.

El Gobierno húngaro mantiene bloqueado un crédito de 90.000 millones de euros destinado a Ucrania, aprobado por los países miembros en diciembre. Budapest condiciona el levantamiento de su veto a la reanudación del suministro de crudo a través del oleoducto Druzhba.

La estación de bombeo del oleoducto Druzhba (EP)

Hungría sostiene que no retirará su oposición a ese financiamiento considerado clave para la estabilidad económica ucraniana hasta que vuelva a recibir petróleo ruso por esa vía. En tanto, Kiev y la Unión Europea acordaron la semana pasada que Ucrania reparará la infraestructura con apoyo técnico y fondos europeos para restablecer el flujo lo antes posible.

Las autoridades húngaras acusan a Ucrania de mantener paralizada la estación por motivos políticos y aseguran que la instalación está en condiciones de operar de inmediato. El gobierno ucraniano rechaza esas acusaciones y niega que existan razones políticas detrás de la demora en la reactivación.

(Con información de EFE y AFP)