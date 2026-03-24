La Selección en una histórica gira y River jugando la Copa Libertadores: cómo atravesó el fútbol argentino las primeras horas del golpe

Los dos comunicados donde la Junta Militar dejaba en claro la importancia del partido ante Polonia

“Es inminente el final. Todo está dicho”. Caía la tarde del martes 23 de marzo de 1976. Todavía eran tiempos de importantes ediciones vespertinas de los diarios. La tapa de La Razón dejaba en claro lo que estaba por venir. Los rumores de un posible golpe de estado habían comenzado el año anterior y se aceleraron a partir de marzo. El endeble gobierno que encabezaba María Estela Martínez de Perón estiraba su letanía, en medio de una agobiante crisis política, económica y social. Su derrocamiento fue una realidad en las primeras horas del miércoles 24, comenzando allí otra era de terror. Todos los estamentos quedaron conmocionados hasta lo indecible, pero ¿qué pasaba con el fútbol argentino? ¿Se detuvo la actividad o todo siguió como si nada estuviese ocurriendo?

El golpe de estado de marzo del ‘76. Se están cumpliendo 50 años de una fecha dolorosa. Sin embargo, el fútbol siguió de manera casi normal, con el guiño de la Junta Militar. Apenas asumidos, dieron a conocer a la población una serie de comunicados, donde se establecían las nuevas reglas que tendrían vigencia en el país. Se detalló que quedaban suspendidos todo tipo de espectáculos y transmisiones, con una excepción. En el comunicado número 23, se dejó expresamente aclarado que se iba a poder ver en directo, como estaba pautado, el partido de la selección nacional ante Polonia en la ciudad de Chorzów.

El plantel completo posa en la cancha de Huracán, días antes de comenzar la gira por Europa

Mientras la edición de La Razón con su concluyente titular se distribuía en todo el territorio argentino en la tarde del martes 23, el público iba llegando con normalidad al estadio Monumental, donde River Plate recibía al débil Portuguesa de Venezuela. En diálogo con Infobae, la Pepona Reinaldi, titular aquella noche, recordó lo vivido: “Habíamos ganado un partido importante, porque con esa victoria quedamos a un paso de la clasificación a la siguiente ronda. Marqué un tanto en cada arco y parecía ser una noche normal para cualquier futbolista. Terminamos cerca de las 23 horas. Nos cambiamos y cumplimos con la rutina de ir a comer con algunos compañeros a uno de los carritos de la Costanera, cerca del estadio. En el trayecto, no se presentía nada en particular por las calles. Concluyó la cena tipo a las 2 de la madrugada y cuando quisimos salir, fue imposible porque ya estaban apostados los tanques y el ejército, que no te dejaban mover para ningún lado. Fue una situación que nos sorprendió y tomamos conocimiento que se había producido el golpe. Debimos quedarnos allí aproximadamente una hora más”.

Eran horas importantes, también, para la selección argentina. César Luis Menotti había asumido en octubre del ‘74, llevando adelante un proyecto serio, con el gran objetivo del Mundial ‘78. El domingo 14, había partido la delegación hacia Europa del Este, para afrontar la primera gira de su ciclo por el exterior. El viaje insumió más de 50 horas cubriendo Buenos Aires - Las Palmas - Madrid - París - Zurich (aquí se hizo un descanso en un hotel) - Varsovia - Moscú - Kiev.

El profesor Ricardo Pizzarotti y César Luis Menotti en Ezeiza a punto de embarcar rumbo al maratónico viaje

Para la mayoría de los integrantes, era su primera vez en el viejo continente, llenándose de asombro y vértigo a cada paso. Y también de sorpresas, como nos contó Jorge Olguín: “Para mí era como estar viviendo un sueño, porque era difícil pensar que podía estar en la Selección y más hacerlo en una gira de esas características. Muchas cosas se hicieron mal, a las apuradas y entre ellas, mi visa, que estaba a nombre de Asad, otro compañero. Apenas llegamos a Moscú, me detuvieron los soldados que te revisaban en la aduana. Por medio de señas, meneaban la cabeza y con los dedos me hacían “dos y tres, dos y tres”. Obviamente no entendía nada, ni las señas ni el idioma. El dos era porque en la visa había dos nombres, Julio Asad, y en el pasaporte, tres: Jorge Mario Olguín. Todo el plantel pasó y a mí me dejaron solo sentado en un banquito como en las películas (risas). La historia se soluciona cuando llegó gente de la embajada y pude sumarme al resto hacia Kiev”.

El fin de semana anterior al golpe, se desarrolló la 8° fecha del Metropolitano, con algunos resultados sorprendentes, como el 3-1 de Quilmes ante River en el sur, la goleada de Huracán, el mejor equipo hasta allí del torneo, sobre Ferro por 5-1, y la sufrida victoria de Boca frente al recién ascendido San Telmo en la Bombonera por 2-1, con gol de García Cambón, en el tramo final del match.

Una postal del fútbol argentino: El Loco Gatti (con pantalón largo y gorra de lana debajo de la vincha) en su consagratoria actuación ante Unión Soviética en la nieve

El sábado 20, por la mañana, pudo verse por televisión en directo, algo que no era habitual, el encuentro frente a la Unión Soviética. Fue una mueca de felicidad, en medio del caos y la incertidumbre que azotaban a la sociedad. Argentina se impuso por 1-0 con gol de Mario Kempes, en la que fue una de las mejores actuaciones en la carrera del Loco Gatti, como él mismo rememoró: “Contra la Unión Soviética en Kiev las hice todas. Para entonarme, tomé un poco de whisky y el Flaco Menotti lo sabía. Yo tenía una botellita al lado del poste y cada tanto tomaba un traguito para motivarme y por el frío tremendo que hacía. Como ese partido, no habrá ninguno igual”.

A contramano de lo que ocurre en la actualidad, donde cada presentación del equipo nacional en cualquier punto del planeta es seguida por muchos periodistas, en aquella gira, apenas un puñado de colegas estuvieron presentes. Uno de ellos fue Fernando Niembro, a cargo de los relatos para Canal 7: “Ese partido quedó en la historia por muchos motivos, empezando por el clima: había 10 grados bajo cero y teníamos la seguridad que no se iba a disputar, porque la capa de nieve que tenía el campo de juego era de un metro. Llegué allí varias horas antes y el que era el intendente del estadio, por intermedio del embajador que hacía la traducción, me dijo: ‘Quédese tranquilo, porque a la hora de comenzar, todo va a estar perfecto’. Y así fue, porque con turbinas de avión, tiraron la nieve hacia los costados. Durante el transcurso del encuentro, comenzó a nevar. Al concluir, los periodistas fuimos a los vestuarios como era rutina y los jugadores estaban ateridos de frío, solo consumiendo el agua que habían llevado los utileros, hasta que de pronto, se abrieron las puertas y aparecieron mozos de guantes blancos portando bandejas de plata con té caliente”.

Jorge Olguín realizó su debut oficial en la Selección en la victoria ante Unión Soviética. Sería un pilar del cuadro de Menotti en los seis años siguientes

La alegría inmensa del plantel y de todos los futboleros por un éxito tan trascendente, contrastaba con lo que se vivía en el país. donde los diarios daban a conocer, día tras día, las cifras de muertes y asesinatos. En las portadas del martes 23, ya se hacía mención al final anunciado, señalando que los diputados y senadores, habían pasado por el Congreso a retirar sus pertenencias. Lo tradicional en los lamentablemente frecuentes golpes de estado de esos tiempos.

Ajenos a todo eso, ya instalados en Polonia, los muchachos de la Selección se preparaban para el cruce ante la selección local, pautado para el 24 de marzo. Así fue la vivencia de Niembro: “La noche anterior al partido, nos enteramos del golpe de estado, a través del José María Muñoz, que era quien nos informaba en forma permanente. Mi padre tenía actividad política en ese momento como asesor en el Ministerio de Trabajo. Yo quería tener datos, ya que, obviamente, la información de lo que ocurría en Argentina no abundaba. Llegué al estadio con varias horas de anticipación, me instalé en la cabina y Enrique Macaya Márquez, desde Buenos Aires, me dijo: ‘Fernando: el partido finalmente se va a televisar en directo’. Era la primera vez que iba a relatar. Era dificilísimo conseguir una comunicación telefónica con nuestro país, pero al terminar el cotejo, logré hablar con mis padres, que me confirmaron que estaban bien y me ampliaron un poco los detalles de lo que se estaba viviendo. Pensamos que la gira se iba a suspender, pero siguió tal como estaba programada”.

La Pepona Reinaldi convierte uno de sus goles frente a Portuguesa de Venezuela en la noche del 23 de marzo del '76

En el mismo sentido van los recuerdos de Héctor Scotta, quien era parte del plantel, luego de su sensacional temporada ‘75, donde batió todos los récords de nuestro fútbol al convertir 60 goles con la camiseta de San Lorenzo: “Me acuerdo que estábamos cenando y vinieron Menotti y el presidente de la delegación para contarnos que había habido un golpe militar y que Videla había afirmado que la Selección debía seguir su curso y terminar la gira. Sinceramente, estábamos todos asustados, porque no sabíamos que estaba ocurriendo realmente en el país. Ese día enfrentamos a Polonia y tuve la suerte de hacer un lindo gol tras una asistencia de Leopoldo Luque, pero no tuve ni tiempo de festejar, porque automáticamente Menotti me reemplazó por Houseman, que convirtió el segundo y ganamos 2-1”.

La población ya se encontraba bajo el control de la Junta Militar, como señaló el primer comunicado. Luego fueron llegando más, como el número 22, que anunciaba la suspensión para ese día de los espectáculos públicos, en cines, teatros y actividades deportivas. Y el 23, se refería al fútbol: “Se pone en conocimiento público que se ha exceptuado de la transmisión por cadena nacional de radio y televisión, la propalación programada para el día de la fecha del partido de fútbol que sostendrán las selecciones nacionales de Argentina y Polonia”. Y así fue: las marchas militares y comunicados que inundaban la televisión, se detuvieron a las 13:30 cuando comenzó el encuentro.

Imágen del partido ante Polonia del 24 de marzo del '76. Deyna rodeado de cinco argentinos: Tarantini, Trobbiani, Olguín, Gallego y Killer

La Selección continuó con el periplo tal como estaba programado. El sábado 27 cayó ante Hungría en Budapest 2-0, el martes 30 perdió 2-1 con el Herta Berlín y concluyó con un empate en cero frente al Sevilla en esa ciudad, el jueves 1 de abril. La actividad del fútbol en el país no se detuvo, ni tuvo ningún cambio, porque en la noche del jueves 25, Estudiantes goleó a Portuguesa 3-0 y un día más tarde comenzó una nueva fecha del Metropolitano, con el triunfo de River sobre Temperley 2-0.

Y uno concluye que la pelota no se detuvo, pese a la situación brutal que se desataba en cada rincón del país. La Junta Militar, pese a cierta reticencia inicial, enseguida detectó que era conveniente seguir adelante con la organización de Argentina ‘78. Se había hecho muy poco, y por ello se motorizaron obras faraónicas para tener todo listo para disputar la Copa del Mundo. Esa que fue utilizada, pero que también le brindó una alegría enorme al pueblo futbolero, que saldó la vieja deuda de salir campeón y sentirse el mejor del planeta, gracias a un equipo que sentó las bases de su convicción, en la histórica gira de marzo del ‘76.