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Elecciones regionales en Bolivia: siete de las nueve regiones del país se encaminan a una segunda vuelta

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, indicó que los datos difundidos por el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) constituyen una referencia inicial y remarcó que los resultados finales dependerán del escrutinio oficial

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Elecciones regionales en Bolivia: siete
Elecciones regionales en Bolivia: siete de las nueve regiones del país se encaminan a una segunda vuelta (EFE)

Siete de las nueve regiones de Bolivia se encaminan a una segunda vuelta en la elección de gobernadores, mientras solo dos departamentos presentan resultados preliminares que permitirían definir autoridades, a la espera del cómputo oficial.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, indicó que los datos difundidos por el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) constituyen una referencia inicial y remarcó que los resultados finales dependerán del escrutinio oficial. “Es un parámetro”, sostuvo, y señaló que se debe aguardar la conclusión del conteo para proclamar a los ganadores.

El sistema electoral boliviano establece que un candidato a gobernador gana en primera vuelta si obtiene más del 50 % de los votos válidos, o al menos el 40 % con una diferencia de diez puntos porcentuales sobre el segundo. Bajo estos criterios, los datos preliminares muestran que solo dos departamentos cumplen esas condiciones.

Según el Sirepre, Potosí y Pando presentan candidatos con ventajas suficientes para evitar el balotaje. En Potosí, René Joaquino, de la Alianza Social, alcanza el 42,14 % de los votos, con más de veinte puntos de diferencia sobre su inmediato perseguidor. En Pando, Gabriela de Paiva, de la alianza Libre, logra el 45,82 %, también con una amplia ventaja que supera los veinte puntos.

En el resto del país, los resultados anticipan una segunda vuelta. En cinco departamentos —La Paz, Oruro, Tarija, Chuquisaca y Beni— los candidatos de la coalición Unidos por la Patria, vinculada al presidente Rodrigo Paz, se posicionan para disputar el balotaje.

El sistema electoral boliviano establece
El sistema electoral boliviano establece que un candidato a gobernador gana en primera vuelta si obtiene más del 50 % de los votos válidos, o al menos el 40 % con una diferencia de diez puntos porcentuales sobre el segundo (REUTERS)

En La Paz, uno de los principales distritos electorales, el exalcalde Luis Revilla encabeza la votación con el 20,2 %. La definición de su rival depende del cómputo final, con Antonio Riveros, de Innovación Humana, con el 8,81 %, y el exgobernador Félix Patzi, del Movimiento Tercer Sistema, con el 8,65 %, como principales contendientes según el avance del 95,15 % del Sirepre.

En Santa Cruz, la región más poblada del país, el escenario también conduce a una segunda vuelta. El excandidato vicepresidencial de Libre, Juan Pablo Velasco, se ubica en primer lugar con el 28,3 %, seguido por el abogado Otto Ritter, de Santa Cruz para Todos, con el 26,71 %. El actual gobernador, Luis Fernando Camacho, queda en tercer lugar con el 21,93 %, en uno de los resultados más destacados de la jornada.

Cochabamba, el tercer departamento más poblado, presenta otro escenario de balotaje. Con el 97,08 % de los votos contabilizados en el Sirepre, el ex senador Leonardo Loza, afín al expresidente Evo Morales, alcanza el 39,77 %, mientras que Sergio Rodríguez, de APB Súmate, obtiene el 23,66 %. Ninguno cumple los requisitos para evitar la segunda vuelta.

Más de 7,4 millones de ciudadanos estuvieron habilitados para votar en estos comicios regionales, en los que también se eligieron asambleístas departamentales, alcaldes y concejales municipales para un mandato de cinco años.

A diferencia de las gobernaciones, las alcaldías se definen por mayoría simple. En este nivel, el Sirepre muestra que la coalición oficialista obtiene la victoria en una sola de las diez principales ciudades, en Trinidad, capital del Beni. Entre los resultados más destacados figura el 70,89 % alcanzado por el concejal Manuel Saavedra en la ciudad de Santa Cruz.

Más de 7,4 millones de
Más de 7,4 millones de ciudadanos estuvieron habilitados para votar en estos comicios regionales, en los que también se eligieron asambleístas departamentales, alcaldes y concejales municipales para un mandato de cinco años (REUTERS)

En Cochabamba, Manfred Reyes Villa logra la reelección como alcalde, mientras que en La Paz se impone César Dockweiler, exfuncionario del Gobierno de Evo Morales.

El Tribunal Supremo Electoral prevé finalizar el cómputo oficial el miércoles, tras lo cual se confirmarán los resultados definitivos. La segunda vuelta para las gobernaciones se encuentra programada para el 19 de abril.

(Con información de EFE)

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