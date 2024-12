Mascherano fue presentado como nuevo DT del Inter Miami de Messi: “Estoy capacitado, me avalan 20 años de carrera”

El flamante reemplazo del Tata Martino analizó lo que se viene en el próximo año

Inter Miami presentó a Javier Mascherano como su nuevo entrenador después de la salida de Gerardo Martino. El elenco de la Major League Soccer (MLS) afrontará la temporada más desafiante de su corta historia por su participación a mitad de 2025 en el Súper Mundial de Clubes después de ganar un título en 2024 (MLS Supporters’ Shield) y quedar eliminado de manera prematura en los Playoffs de la MLS ante Atlanta United.

En conferencia de prensa, Jorge Mas, uno de los fundadores de la franquicia, fue el encargado de presentarlo en sociedad previo a las preguntas de los reporteros acreditados: “Hoy es un día especial e histórico para nuestro club. Tengo el orgullo y honor de presentar al nuevo entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano. Me alegra presentarlo como el líder de nuestro club para seguir soñando y alcanzar las metas que nos hemos propuesto. Mi primer encuentro con Javier fue en agosto de 2019. Pasamos una noche entera en mi despacho hablando de fútbol y su filosofía. En ese momento, quería contratarlo para jugar un año en el club y después quedarse en las formativas. A cinco años de eso, es un orgullo presentarte. ¿Por qué él? Tiene las características humanas y los valores que quiero que se reflejen en el campo como club. Es un gran ser humano, tiene una experiencia descomunal, tanto con jóvenes como con los futbolistas más importantes de nuestro club”.

A continuación, el Jefecito agradeció estas palabras y prosiguió en medio de un ataque de tos que lo dejó sin voz: “Es un placer, un privilegio poder estar acá. Es un reto mayúsculo para mí, lo tomo como eso: poder entrenar a este club que tiene un proyecto muy ambicioso, grandes nombres y gente muy joven. Tengo muchas ganas e ilusión por esta gran oportunidad que se me presenta en mi carrera”.

“No estaba en mi cabeza esta oportunidad. Estaba enfocado en preparar el torneo Sudamericano con la Selección Juvenil. Se presentó esta oportunidad y vi la chance de dar un paso grande en mi carrera como entrenador”, explicó sobre su determinación de abandonar su puesto como DT de la Sub 20 en la Argentina.

Además, señaló cuáles son las metas principales de las Garzas en el calendario: “Se lo dije a Jorge (Mas), sería hipócrita si vengo y prometo títulos. Prometo trabajar para tener un equipo competitivo y el objetivo del club es luchar por todas las competencias en las que tenga que competir hasta último momento. Queremos llegar con opciones de títulos en todas las competencias. Tenemos el Mundial de Clubes, en el que nos vamos a enfrentar a equipos mucho más poderosos que nosotros y con mucha más historia, pero tenemos que armar el mejor plantel posible para competir con nuestras armas y, sobre todo, hacer el mejor papel posible. Con respecto a las otras competiciones, estamos en condiciones de competir de igual a igual y poder tener opciones de llegar al final con la ambición de ganar títulos”.

El Jefecito se quedó sin voz en el inicio de la conferencia de prensa

“Este tipo de competencias te permite crecer, iremos viendo. Primero, veremos qué nos toca en el grupo y competiremos de la mejor manera. Antes de eso, tenemos un largo camino con la Champions de Concacaf y comienzo de la MLS”, agregó.

Por otro lado, se desentendió cuando le preguntaron si su desembarco tuvo que ver con su estrecho vínculo con Lionel Messi, luego de coincidir con él en el Barcelona y la selección argentina: “Nunca negué la relación con Leo, tengo una amistad con él por todo el tiempo que hemos jugado y porque nos conocemos desde hace mucho tiempo. Ahora, no sé cuál es la metodología y cómo se toman las decisiones. Tendrán que preguntárselo a quien toma las decisiones. Estoy contento de estar acá, muy ilusionado, con ganas de demostrar lo que uno realmente vale. Estos desafíos están para eso, mostrar condiciones y para qué uno está hecho”.

La conferencia fue concluida por Jorge Mas con una frase sobre por qué eligió a Mascherano a pocos días de la ida de Martino: “Nos pusimos en labor inmediatamente. Usamos mucha data para buscar las características necesarias para nuestra plantilla y nuestras ambiciones. Hablé con Leo, consulté con él, como hago con muchos jugadores. Teníamos tres candidatos. Yo nunca dudé que iba a ser Javier Mascherano. Nos movimos extremadamente rápido porque la temporada 2025 arrancó post Atlanta: tenemos Concachampions, Mundial de Clubes, Leagues Cup. Es un reto porque vamos a representar al fútbol norteamericano junto a Seattle en el Mundial. Vemos eso con mucha ilusión. Nos vamos a nutrir para competir en todos los torneos. Y para nosotros era muy importante incorporar a Javi para que todo el mundo se ponga a trabajar porque esta ventana es de una importancia extraordinaria”.

Javier Mascherano tendrá su primera experiencia en clubes (@InterMiamiCF)

MÁS DECLARACIONES DE MASCHERANO

Dudas sobre el nombramiento: “Obviamente que la gente puede tener su opinión y es válida, pero estoy convencido de que estoy capacitado para entrenar al equipo. La experiencia en el fútbol no tiene demasiado sentido a veces. Llevo tres años entrenando a las Juveniles de la Selección, y siempre hay presión también. Me avalan los 20 años de carrera y todo lo que he vivido. Siempre que tomo una decisión, el hecho de aceptar esta oferta, es porque estoy convencido de que lo puedo hacer. Más allá de lo que diga, los resultados, la temporada, el desarrollo y lo que vayan viendo fijará si los escépticos estaban o no equivocados. Me siento con la capacidad de poder hacerlo bien”.

Su llegada a la MLS: “Es una liga que conozco porque estuve muy cerca de jugar. Lo que dijo Jorge es verdad, quizá nunca se supo, lo sabíamos muy pocos. Pero de aquel momento ya tenía un conocimiento. Al venir Leo y jugadores importantes, uno la empezó a seguir mucho más. Es una liga que está en crecimiento, hoy en día está en los ojos del mundo, sobre todo por Leo Messi. Lo que te permite como DT es dar un paso muy importante: empezar a entrenar a un equipo en el día a día, que no lo había hecho nunca y era algo que estaba esperando. Los tres años que estuve en el seleccionado me han permitido tener un conocimiento en cuanto a jugadores, una idea, poder moldear un modelo de juego. Ahora, trataré de desarrollarlo en un equipo, que es diferente en una Selección”.

Su mirada de la temporada 2024: “Hemos tratado analizarla con nuestro grupo de trabajo. La temporada se divide en dos partes y depende cómo la quieras ver: la Temporada Regular ha sido extraordinaria, ha batido récord (de puntos), pero también tiene la otra parte decisiva y determinante, que son los Playoffs. Muchas veces, en el momento decisivo, tenés 1 o 2 partidos malos y te vas a casa. No hay que quedarse con una parte de la foto, sino con la película entera. El equipo ha rendido en un alto nivel a lo largo de la temporada, inclusive con Leo afuera durante mucho tiempo. Saco muchos aspectos positivos, hay otros por mejorar. Lo intentaremos trabajar desde el primer día. Hay una muy buena plantilla y seguirá siendo competitiva con algunos detalles a mejorar. Hablé con algunos de los chicos. Me gusta tener mucho contacto con el jugador y, a partir de eso, empezar a ver las sensaciones, conocer un poco el club, tratar de informarme en todo lo que pueda para empezar de la mejor manera”.

Javier Mascherano viene de dirigir en las Juveniles de la selección argentina (@InterMiamiCF)

Cómo piensa separar las relaciones con sus ex compañeros (Messi, Busquets, Alba y Suárez): “Claramente, no solamente me une la relación con Leo. Tengo otros tres jugadores con los que he jugado mucho tiempo y tengo una relación muy cercana y no la voy a negar. En los Juegos Olímpicos me ha tocado entrenar a Otamendi, que era un amigo mío y no hubo problema, se separan las cosas. Es mucho más fácil cuando uno tiene esa cercanía. Con Federico (Redondo), Benjamín Cremaschi, Toto Avilés y Facu Farías tengo una relación de conocimiento, porque los he tenido. A Facu Farías lo dejé afuera del Preolímpico y a Fede fuera de los JJOO. No me es difícil el tema de no mezclar las cosas, aunque mi relación seguirá igual. No pondré en juego los años que he tenido de relación con ellos por un cargo”.

Su salida de la Argentina: “Yo tenía contrato con la Federación hasta 2026. Le agradezco a su presidente por entender que era un gran paso para mí y liberarme. Estaba con el tema del torneo juvenil, que es ahora en enero y clasificatorio al Mundial Sub 20. Esto me agarró de sorpresa totalmente. Fue todo muy rápido. Tuve que tomar una decisión y no tuve dudas en aceptarlo”.