El histórico magnate de la F1 Bernie Ecclestone puso a la venta la colección de autos de carrera “más importante del mundo”

El ex mandatario pondrá a la venta su amplia colección

Después de décadas de mantener en privado su impresionante colección de 69 autos de Grand Prix, Bernie Ecclestone, ex mandatario de la Fórmula 1, ha decidido vender sus joyas automovilísticas. La operación de venta estará a cargo de Tom Hartley Jr, experto en autos clásicos, quien gestionará la comercialización de cada ejemplar individualmente para coleccionistas privados, sin recurrir a subastas públicas.

La colección de Ecclestone, que abarca 70 años de historia de la Fórmula 1 y se estima que recaudará “miles de millones de dólares”, es una de las más destacadas del automovilismo deportivo en todo el mundo. Entre los autos más ilustres se incluyen modelos icónicos conducidos por leyendas como Niki Lauda, Michael Schumacher y Stirling Moss. Según Hartley Jr., “esta es sencillamente la colección de coches de carreras más importante del mundo”.

Una de las piezas más preciadas es el Vanwall VW10 que Stirling Moss condujo para ganar varios Grandes Premios y le permitió asegurar el primer campeonato de constructores para la escudería en 1958. Este vehículo es considerado por Ecclestone como su coche favorito: “Tenía una relación bastante estrecha con el jefe y con Stirling y Stuart Lewis-Evans”, mencionó refiriéndose al piloto de Connaught y Vanwall.

Otro automóvil destacado es el Brabham Alfa Romeo BT46B, diseñado por Gordon Murray, con el que Lauda triunfó en el Gran Premio de Suecia de 1978 antes de su prohibición. “Llevo coleccionando estos autos más de 50 años y solo he comprado los mejores ejemplares. Me encantan todos mis autos, pero ha llegado el momento de empezar a pensar en qué pasará con ellos si ya no estoy aquí”, comentó el histórico magnate de la F1 sobre el motivo por el cuál decidió desprenderse de ellos.

Cuenta con varios ejemplares de Ferrari dentro de su extensa colección

Este conjunto de vehículos no solo son un testamento de la historia de la Fórmula 1, sino también de la importante contribución de Ecclestone al deporte. Desde sus inicios con Connaught hasta la propiedad del equipo Brabham, donde fue pionero en implementar innovaciones como los frenos de carbono y el reabastecimiento en carrera, su impacto es innegable. Bajo su liderazgo, Brabham logró 22 victorias en Grandes Premios y dos campeonatos del mundo.

“Conocí muy bien al señor Ferrari, así que siempre he estado un poco apegado a las Ferrari”, expresó el ex titular de la F1 de 94 años a la revista Magneto. Esta colección incluye Ferraris históricos, como la F2002 campeona y otros autos significativos del legado de Ferrari en la Fórmula 1.

Tom Hartley Jr. consideró esta venta como “una gran oportunidad para un coleccionista exigente”. Además de los autos de competición, la colección de Ecclestone incluye valiosas motocicletas Tourist Trophy y una variedad impresionante de autos de calle, aunque estos no forman parte de la operación de venta actual.

Ecclestone insistió en que la decisión de vender no está motivada por razones económicas, a pesar de que en eventos recientes desembolsó 490 millones de dólares para cubrir una multa penalizada por no declarar activos en el extranjero. En este momento, su prioridad es asegurar que estos autos únicos encuentren nuevos hogares donde sean apreciados y valorados: “Después de coleccionarlos y poseerlos durante tanto tiempo, me gustaría saber dónde han ido a parar y no dejarlos para que mi mujer se ocupe de ellos si yo no estoy aquí”.

Se estima que la venta será por "miles de millones" de dólares