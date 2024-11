La hija de Guillermo Vilas se refirió por primera vez a la salud de su padre: “No nos gusta que las personas hablen por hablar”

Andanin Vilas tiene 21 años estudia negocios en Mónaco y además juega al tenis, siguiendo la pasión de su papá (Instagram @andaninvilas)

Hace siete años que Guillermo Vilas, uno de los grandes ídolos del tenis argentino, está radicado en Montecarlo junto a su familia afrontando una enfermedad neurodegenerativa y sus apariciones públicas son escasas, más allá de alguna fotografía o publicación en redes sociales. Fue en este contexto que su hija mayor, Andanin, habló por primera vez de la salud de su padre.

“Hay muchos rumores, versiones y personas que dicen cosas que no son verdad, y lo que más me molesta de eso es que son personas con las que tuvimos algún vínculo en el pasado, pero que actualmente no saben nada. Además, en cualquier caso, los que tendríamos que decir algo somos nosotros, su familia”, respondió la hija de Vilas, de 21 años, en una entrevista con la revista Hola.

Andanin reconoció que la familia mantiene una postura de discreción y respeto porque su papá “piensa más en las personas que lo quieren y siempre estuvieron ahí para él y trata de protegerlos, incluso más que a sí mismo”.

“Él está muy bien, eso es lo que puedo decir, porque lo demás está reservado a la familia. Nosotros también somos seres humanos y no nos gusta que las personas hablen por hablar, solamente para aparecer en televisión o hacer una nota, pero lo que más me importa, lo que es nuestra primera preocupación, es la salud mental de mis hermanos, que ellos estén bien y que no haya rumores que los afecten o cosas que puedan leer en Internet y les hagan mal, porque mis hermanas tienen 13 y 14 años y mi hermano, 7. A mí no me importa que me lastimen, pero no quiero que ellos estén llorando y sufriendo. Eso es lo más importante para mí”, agregó la joven que actualmente estudia negocios en la Universidad Internacional de Mónaco y juega al tenis, siguiendo con la pasión de Willy Vilas.

Andanin Vilas junto a su papá Guillermo y Björn Borg en una foto tomada hace algunos años (Instagram @andaninvilas)

En otra de las preguntas enfocadas a su padre, de 72 años, Andanin -la mayor de los cuatro herederos- señaló que Vilas siempre le da consejos para todo, pero más en el tenis. “Los consejos de vida que me da son más sobre cómo crecer como persona, porque él es alguien que está muy interesado en mejorar permanentemente. Alguien que lee mucho, y yo también leo mucho, entonces a veces compartimos cosas que leemos”, indicó en la citada publicación. Guillermo se casó con Phiangphathu Khumueang en Tailandia en 2005 y al año siguiente repitieron el procedimiento, pero en Argentina. El ex tenista y su esposa tailandesa habían sido padres de su primera hija el 15 de noviembre de 2003.

Andanin también fue consultada por el citado medio sobre las similitudes con sus padres y reveló: “Creo que soy una mezcla bastante interesante. Cuando juego al tenis soy más parecida a mi papá, o eso es lo que dice mi mamá. Ella dice que soy muy argentina cuando juego al tenis. Como que los tailandeses se guardan más sus sentimientos y emociones, en cambio, los argentinos exteriorizan todo, y mi mamá dice que en ese aspecto soy muy parecida a él. Y después soy bastante parecida a mi mamá en lo que pienso respecto a cosas de la vida, a cosas que pasan a mi alrededor, cosas que pasan entre amigos”.

En cuanto a su carrera como estudiante y deportista amateur, la hija de Vilas realizó una reflexión acerca de su futuro: “Me queda un año y medio de universidad y, por el momento, sigo jugando al tenis y viendo dónde quiero llegar, hacia dónde estoy yendo. Mientras jugar me haga feliz, que es lo más importante, no me importa mucho cómo voy a llegar. Por ahora no tomé decisiones, es muy temprano para eso, pero me gustaría hacer las dos cosas porque me gusta estudiar y me gusta mucho lo que estoy estudiando, así que no lo quiero dejar de lado. Porque el año pasado me tomé un año sabático y en ese tiempo extrañé demasiado estudiar y tener una rutina, y que no todo fuera jugar al tenis y descansar”.

Andanin Vilas no descuida su pasión por el tenis y se entrena con frecuencia a pesar de sus estudios universitarios (@andaninvilas)

OTRAS FRASES DE ANDANIN VILAS:

- El peso del apellido Vilas: “El apellido impacta una parte de mi vida, pero ni mi papá, ni yo, ni nadie en mi familia utiliza el apellido Vilas para sacar ventajas o algo así. No somos esa clase de personas. Además, yo quiero hacer mis propias cosas. Aunque mi papá es la persona más importante de mi vida, y lo adoro con toda mi alma, y cada vez que me hablan de él soy la primera en escuchar todas las historias que me cuentan, quiero hacer mi propio camino”.

- El orgullo por su padre: “Me llegan muchos mensajes al día de personas que me dicen: ‘Adoro a tu papá’ y ese tipo de cosas, y por supuesto que me llenan de orgullo. Esto pasó hace poco. Estaba caminando con mi mamá por la calle, cerca del casino, acá en Montecarlo. No sé si soy yo, que salgo poco de la casa, pero no veo muchos argentinos. La cuestión es que íbamos caminando y veo que un señor pone cara de asustado y me preocupé. Y me para y me dice: ‘¿Vilas?’. Y yo le dije: ‘Sí'. Entonces me empezó a hablar de mi papá y se puso a llorar… Fue un momento muy emotivo y muy importante para mí. Ese tipo de interacciones son las que más me llenan el corazón. Siempre es muy lindo lo que me dicen.

- Sus pensamientos sobre su padre: “Dentro de la cancha, como sabemos, fue un monstruo, un fenómeno. Pero yo lo admiro más por lo que es fuera de la cancha, por el corazón que tiene, porque siempre fue solidario, ayudó a la gente, se preocupó por saludar a todos, por hablarles a todos. Son esas pequeñas cosas que en el día a día uno no valora tanto o no se da cuenta”.

Andanin Vilas disfruta de su vida en familia en Montecarlo elogió a su papá Guillermo (@andaninvilas)