Juanfer Quintero develó sus charlas con Riquelme y sostuvo que River es el club más grande de Argentina

Juanfer Quintero habló de sus charlas con Riquelme

Racing atraviesa un momento increíble tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana tras vencer en la final en la Nueva Olla de Asunción por 3-1 a Cruzeiro de Brasil y al tener la chance de conseguir un doblete histórico al encontrarse a sólo cinco unidades del líder Vélez con un encuentro menos que los de Liniers. Uno de los grandes responsables de este presente del conjunto entrenado por Gustavo Costas es el mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero, quien participó durante una transmisión en vivo junto al streamer Coscu, reconocido fanático de la Academia.

Durante la distendida charla con el exquisito volante, sorprendió una revelación, especialmente entre los seguidores de River Plate, club en el que es recordado con devoción por su gol decisivo ante Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores 2018 disputada en el Santiago Bernabéu de Madrid.

A pesar de la rivalidad histórica, el futbolista le dedicó palabras de admiración a Juan Román Riquelme, actual presidente del club de La Ribera. El cafetero reveló que mantuvo diálogo con el ídolo del Xeneize debido a comentarios realizados por este último tras la final disputada en la casa del Real Madrid.

“Hace poco se lo dije a Riquelme en el predio de Boca, que estábamos en la Selección. Le dije que tengo tu mismo problema, ‘soy del mate y el asado’. Y como que me miraba. Argentina me ha tratado increíble”, comenzó su relato el ex Independiente Medellín, Junior de Barranquilla, Pescara de Italia, Porto de Portugal, Stade Rennais de Francia y Shenzhen FC de China, entre otros. Al ser consultado sobre si el referente del elenco azul y oro lo invitó a un asado, expresó: “Hace poco Boca nos prestó el predio, ahí lo pude conocer, nos sentamos a hablar como una hora, un fenómeno”.

“Lo admiraba mucho, de chico. Hubo como una confusión como que el gol que hice en la final no lo iba a volver a hacer, pero cuando lo conocí, un fenómeno. ¡Lo que sabe de fútbol!”. Le mandé un abrazo”, rememoró el exquisito mediocampista. Además, develó que “cuando salí campeón me mandó mensaje, eso habla mucho de la persona. Soy un agradecido. Como 10 fue un referente, como Aimar, Gallardo… era el jugador que veíamos por televisión, y que muestre ese respeto vale más que cualquier cosa”.

Juanfer Quintero aseguró que River es el club más grande de Argentina

El colombiano, aunque arribó a la institución de Avellaneda bajo la tutela de Fernando Gago, con Gustavo Costas como entrenador logró demostrar todo su talento y convertirse en una pieza clave dentro del 11 académico. En lo que va de la temporada aportó ocho goles y brindó ocho asistencias en 36 presentaciones.

En otro fragmento de la charla, Quintero no tuvo dudas. Aunque primero ponderó su amor por el DIM y eligió al Real Madrid por sobre Barcelona en España, el mediocampista fue tajante sobre su opinión de los conjuntos del país. “Si me preguntás de Argentina, obviamente voy a decir River, no tengo problema en decirlo. Le tengo mucho cariño, me dio a conocer en el mundo”. No obstante, luego aclaró que también tiene un amor por Racing por todo lo que está viviendo con la camiseta celeste y blanca.