Argentina confirmó quién dirigirá a la Sub 20 en el Sudamericano tras la partida de Mascherano al Inter Miami

Diego Placente dirigirá a la selección argentina Sub 20 durante el Sudamericano que se realizará a comienzos del 2025 (Foto: Diego Barbatto)

La selección argentina Sub 20 iniciará un nuevo proceso tras la salida de Javier Mascherano al Inter Miami, que tiene como figuras a Lionel Messi, Sergio Busquets, Luis Suárez y Jordi Alba, entre otros. El nuevo entrenador en lugar del Jefecito será Diego Placente, que tiene bajo su mando a las Sub 17 y 15.

“Diego Placente es el elegido para hacerse cargo del seleccionado juvenil que participará del próximo sudamericano de la categoría en enero. ¡Éxitos, Diego!”, detalló la cuenta oficial de la AFA.

El ex lateral izquierdo desembarcó en la estructura de AFA en 2017 para liderar el proyecto de la Sub 15 y ser mano derecha de Pablo Aimar, por aquel momento a cargo de la Sub 17. El Payasito se unió tiempo después al cuerpo de trabajo de Lionel Scaloni y Placente pasó a ser el responsable de ambos combinados.

El DT de 47 años tendrá por delante un desafío inmediato, con la base del equipo que venía trabajando Mascherano en el último tiempo (días atrás venció a Bolivia en dos amistosos): el Sudamericano Sub 20 que se realizará del 23 de enero al 16 de febrero en Venezuela.

El anuncio de la partida del Jefecito al Inter Miami

Este certamen tendrá a la Albiceleste en la fase de grupos compartiendo con Perú, Uruguay, Venezuela y Paraguay. Los tres primeros de cada zona avanzarán a la Fase Final que repartirá los cuatro boletos disponibles para el Mundial de la categoría, que se llevará a cabo del 27 de septiembre al 19 de octubre en Chile.

Al mismo tiempo, Placente viene de dirigir a la Sub 15 en el Sudamericano de la categoría semanas atrás y estaba preparando al plantel que participará en el Sudamericano Sub 17 pautado para abril del próximo año en Colombia, para definir a los clasificados al Mundial de Qatar. El dato a tener en cuenta es que desde 2025 y hasta 2029 el certamen juvenil se realizará todos los años en Qatar y estará compuesto por 48 selecciones, según definió la FIFA tiempo atrás.

Mascherano estaba al mando de la Sub 20 desde fines del 2021 cuando reemplazó a Fernando Bocha Batista. Comandó al equipo en el Sudamericano que se realizó en Colombia, y luego en la Copa del Mundo que se organizó de emergencia en el país y terminó con la eliminación en octavos de final a manos de Nigeria. También estuvo al frente de la Sub 23 en el Preolímpico de Venezuela y luego en los Juegos Olímpicos de París (quedó afuera ante Francia en cuartos de final).

Placente a la Sub 20: la confirmación de la AFA

LA CARRERA DE PLACENTE EN LAS JUVENILES DE ARGENTINA

• Sudamericano Sub 15 del 2017: campeón

• Sudamericano Sub 17 del 2019: campeón *

• Mundial Sub 17 del 2019: octavos de final *

• Sudamericano Sub 17 del 2023: tercer puesto

• Sudamericano Sub 15 del 2023: tercer puesto

• Mundial Sub 17 del 2023: cuarto puesto

*Ayudante de campo de Pablo Aimar