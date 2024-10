Argentina se enfrentará a Paraguay por el pase a la final del Sudamericano Sub 15: hora, TV y formaciones

La selección argentina va por la final del Sudamericano Sub 15

El Sudamericano Sub 15 llega a su fase decisiva y uno de los enfrentamientos por el pase a la final del torneo que se disputa en Bolivia lo protagonizarán Argentina y Paraguay. El duelo se jugará a las 20:30 en el estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera y promete ser un choque de alto nivel, con dos equipos que han demostrado solidez y buen fútbol a lo largo del torneo. La transmisión estará a cargo de DSports.

El Grupo B tuvo como protagonista al equipo de Diego Placente. La Albiceleste se aseguró su lugar en semifinales el domingo, tras la sorpresiva derrota de Ecuador por 4-0 ante la eliminada Venezuela. Luego de dicho encuentro, solo quedaba por definir si Argentina terminaría en el primer o segundo puesto del grupo, lo que finalmente se resolvió con el empate 1-1 ante Brasil, lo que permitió al combinado nacional avanzar como líder de la zona con 8 puntos y mantiene su invicto en el torneo.

¿Cómo fue el paso de Argentina en la fase de grupos? Tuvo un sólido desempeño que comenzó con una victoria 1-0 ante Venezuela. Acto seguido, igualó frente a Ecuador (2-2) y consiguió una importante victoria 2-1 sobre Uruguay en el clásico rioplatense. Por último, empató con Brasil y lo eliminó del certamen. En la tabla de posiciones, los ecuatorianos terminaron segundos con 5 puntos.

Por el Grupo A, Chile dominó de manera contundente la zona y se aseguró el primer puesto con 12 puntos, producto de sus cuatro triunfos consecutivos y el único con puntaje perfecto en la fase de grupos. Paraguay, que goleó 4-0 a Bolivia en su último partido de la fase de grupos, se quedó con el segundo lugar con 9 puntos. En el cierre, Colombia venció 3-0 a Perú y ambos finalizaron su participación con 3 puntos.

Gol de Felipe Esquivel En Argentina Brasil Sub 15

De cara a la definición por el pase a la final, que se jugará el próximo domingo, Placente se ejercitó con el plantel en el predio del Club Blooming y el equipo realizó trabajos de técnica individual y circuitos de pases. Luego de esto, el entrenador llevó adelante un táctico previo al duelo ante la Albirroja.

Por el lado del seleccionado guaraní, los dirigidos por Mariano Uglessich trabajaron en dos grupos. Los que más minutos acumularon hicieron trabajos regenerativos y ejercicios con la pelota, además de un posicionamiento táctico de cara al duelo contra Argentina.

El ganador se enfrentará al vencedor del duelo que protagonizarán Chile y Ecuador. El sábado se disputará el encuentro por el título y el tercer puesto del campeonato. Este torneo no es clasificatorio para ninguna otra competencia, ya que no existe un Mundial Sub 15 en la actualidad. Aunque el presidente de la FIFA Gianni Infantino mencionó la idea de organizar una Copa del Mundo para la categoría en el futuro..

Posibles formaciones:

Argentina: Agustín Martínez, Salazar, M. Martínez, Marcipar, Santiago Silveira; Espíndola, Alejandro Tello, Felipe Esquivel, Baridó; Pedro González y De Martis. DT: Diego Placente.

Paraguay: Matías Fernández; Thiago Aranda, Edgar Ojeda, Leo Cristaldo y Tobías Acosta; Mizael Alcaraz, Alan Ledesma, Fernando Zayas y Carlos Franco; Jhosías Camps y Mauricio de Carvalho. DT: Mariano Uglessich.

Hora: 20.30

Árbitro: José Ortiz (Colombia).

Estadio: Tahuichi Aguilera (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia).

TV: DSports

EL FIXTURE DE ARGENTINA

Sábado 19 de octubre

Final o definición por el tercer puesto.