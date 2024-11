Se confirmó la lesión de Echeverri: cuánto tiempo estará fuera de las canchas y el rompecabezas que debe solucionar Gallardo en River

Claudio Echeverri está lesionado y será baja en River Plate en los próximos partidos (REUTERS/Agustin Marcarian)

El año de River Plate está prácticamente cerrado. La dura derrota en Mendoza por 2 a 1 contra Independiente Rivadavia, que terminó en escándalo tras la fuerte pelea con Sebastián Villa, fue el punto final para los objetivos del Millonario en el cierre de temporada. La Banda quedó -prácticamente- sin posibilidades de pelear la Liga Profesional con cuatro fechas de antelación, por lo que Marcelo Gallardo ya empieza a programar los integrantes del plantel de cara al 2025. Sin embargo, todavía le quedan dos clásicos por disputar y el hincha pide una reacción del plantel, que sufrió la lesión de Claudio Echeverri y tendrá considerables bajas para el armado de la zaga central.

La próxima presentación del conjunto de Núñez será el viernes 29 de noviembre contra Estudiantes de La Plata en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, desde las 21. Y el Muñeco ya tiene dolores de cabeza para armar el once titular. El Diablito sufrió un pequeño desgarro en su isquiotibial en el partido contra la Lepra mendocina, a pesar de que no salió del terreno de juego. Desde el cuerpo técnico apuntan con que pueda estar a disposición de cara al encuentro contra San Lorenzo el 4 de diciembre, aunque no descartan la posibilidad de que el chaqueño se marche del equipo sin despedirse de la gente.

El fichaje de Echeverri al Manchester City está confirmado desde enero y, a pesar de los esfuerzos de la dirigencia del Millonario por extender su estadía algunos meses más, el conjunto inglés le bajó el pulgar a la petición y el Diablito dejará de vestir la banda roja en su pecho para 2025. A pesar de eso, su futuro es una incógnita, ya que desde Inglaterra aseguran que los Citizens lo darán a préstamo para que tenga rodaje en el fútbol de Europa, con el Girona de España como favorito a quedarse con el joven de 18 años. De esta manera, en caso de que los tiempos de recuperación no sean los esperados, el enganche dejará el Monumental sin estar presente en el verde césped.

Franco Mastantuono es una de las alternativas que maneja Marcelo Gallardo para reemplazar a Claudio Echeverri (REUTERS/Agustin Marcarian)

Justamente, Echeverri se hizo con el puesto de titular desde la eliminación por Copa Libertadores en manos de Atlético Mineiro. Y su reemplazante podría ser otro de los chicos de las juveniles: Franco Mastantuono. A pesar de las declaraciones de Gallardo diciendo que no iba a poner el peso de “ser los salvadores” a los más inexpertos del plantel, dejó en claro que los utilizará en caso de que estén en un buen momento futbolístico. El oriundo de Azul es uno de los cambios recurrentes que realiza el entrenador del Millonario.

Las otras alternativas que está barajando el Muñeco saldría de los más veteranos del vestuario. Ignacio Fernández está recuperado de la distensión en el recto anterior izquierdo que contrajo en Brasil por Libertadores y estuvo en la lista de convocados en el último partido. Antes de dichas molestias, Nacho había sido elegido dentro del once titular en reiteradas oportunidades. Asimismo, Gonzalo Martínez, que cada vez que le toca jugar está demostrando un gran nivel sobre el terreno de juego, es otro de los que tiene chances de ingresar.

Por último, aparece el nombre de Manuel Lanzini. El mediocampista ilusionó al pueblo riverplatense con una exhibición en la victoria por 1 a 0 en la Bombonera, con gol incluido, pero no volvió a demostrar tal nivel de juego. De hecho, apenas sumó un puñado de minutos en los últimos cuatro partidos. Al mismo tiempo, es uno de los futbolistas que estaría en la lista negra de Marcelo Gallardo de cara al 2025, y recibió sondeos por parte de algunos clubes de la MLS. Su futuro en River es una incógnita.

Las dudas de Marcelo Gallardo en la conformación de la zaga central para jugar contra Estudiantes de La Plata (REUTERS/Cristina Sille)

Sin embargo, el Muñeco tiene otro dolor de cabeza más grande para el armado del equipo. El juego defensivo del Millonario dejó mucho que desear en los últimos partidos y el entrenador deberá retocar la zaga central una vez más: Germán Pezzella sigue entrenando diferenciado por el desgarro que sufrió y Leandro González Pirez vio la tarjeta roja en el polémico final en el estadio Malvinas Argentinas.

A pesar de que Paulo Díaz volvió de la selección de Chile en perfectas condiciones, la duda yace en quién será su acompañante. Federico Gattoni fue titular en Mendoza, pero fue uno de los puntos más bajos del nulo funcionamiento que mostró el equipo. Las otras dos alternativas son Daniel Zabala, un juvenil que sumó algunos minutos en primera, pero que casi no jugó con Gallardo (56′ vs. Defensa y Justicia), o Ramiro Funes Mori, que tiene más de un pie afuera de Núñez para el próximo año.

A River le restan solo cuatro partidos por la Liga Profesional: Estudiantes (V), San Lorenzo (L), Rosario Central (L) y Racing (V). A pesar de que aún tiene chances matemáticas de salir campeón, la mirada en el Monumental está más centrada en los objetivos del 2025 y el mercado de pases. Y, como era de esperarse con el arribo de Gallardo, los dos nombres más rutilantes que aparecen en la órbita de la dirigencia son dos viejos conocidos: Enzo Nicolás Pérez y Juan Fernando Quintero. ¿Pegarán la vuelta tras el llamado del Muñeco?