La revelación de Jake Paul sobre la polémica pelea ante Mike Tyson que podría desatar un conflicto legal

Mike Tyson en su combate de la categoría pesopesado ante Jake Paul en el Estadio AT&T (AP Foto/Julio Cortez)

El polémico Jake Paul volvió a dar de qué hablar con su más reciente victoria en el boxeo profesional. El influencer logró derrotar al legendario Mike Tyson en una pelea muy comentada que tuvo lugar en Texas. El combate, que se decidió por puntos, ha roto récords de audiencia y ha sido el foco de atención tanto de aficionados como de expertos. Sin embargo, una declaración de Paul podría acarrearle problemas legales graves.

La pelea entre Tyson y Paul fue autorizada por el Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas y constó de ocho asaltos de dos minutos cada uno. La condición física del ex campeón mundial de peso completo, que actualmente tiene 58 años, fue un factor relevante durante el encuentro. Según el New York Post, después de los primeros asaltos, Tyson “ya estaba visiblemente agotado”, mientras que Paul aprovechó para conectar 78 de sus 278 golpes.

Lo que generó polémica fue que Jake Paul admitió haber suavizado su ataque al verlo vulnerable. En declaraciones posteriores a la pelea, Paul confesó que no intentó noquear a Tyson para “darle espectáculo a los fanáticos”. Esta revelación podría ser interpretada como una conducta antideportiva que contravendría los principios básicos del boxeo profesional. El sitio estadounidense también citó al abogado deportivo Dan Lust, quien explicó que esta confesión de Paul “podría tener consecuencias legales”. Lust aclaró que se espera que los boxeadores luchen con la intención de ganar, sin contenerse, aunque esto implique un daño significativo al adversario. Y en el medio se movieron millones de dólares en apuestas, que a juzgar por los dichos del YouTuber fueron manipuladas por su decisión en el ring.

Paul, de tan solo 27 años, señaló que durante el combate notó el cansancio evidente de Tyson. “Llegó un momento en el que pensé: ‘Bueno, él no se está involucrando mucho’. No sé si estaba cansado o lastimado o lo que sea, pero me di cuenta de que se le notaba un poco la edad y le tengo mucho respeto”, sostuvo. Este tipo de comentarios no solo ha llamado la atención del público, sino que también ha generado críticas en el entorno del boxeo.

Sylvester Stallone, reconocido actor en Hollywood y de fuerte vínculo con el boxeo a partir de su icónico papel en “Rocky Balboa”, deslizó en redes que la lucha fue manipulada. “Los negocios son los negocios. A veces tienes que hacer cosas que debes hacer, sacrificios por el bien de ayudar a tu familia... He conocido a este increíble atleta desde que tenía 19 años, y lo que vimos fue una de las actuaciones dignas de un Oscar más impresionantes de todos los tiempos”, arriesgó Sly, deslizando que Iron Mike no utilizó todo su potencial.

Al influencer le molestaron sus declaraciones y lo cruzó. En el podcast de su hermano, Logan Paul, arremetió: “Si crees que no lo estaba intentando, culpa al Botox que nubla tu juicio”.

Otro que apuntó contra la pelea fue una leyenda del boxeo como Óscar de la Hoya. “Creo que esta pelea estaba guionizada, montada. Y creo que Tyson ciertamente se contuvo a sí mismo. Mira, yo soy un peleador, y puedo verlo. Era una pelea que iba a los récords, y que estaba sancionada, así que Jake Paul pagó para tener la victoria en su récord. ¿Para qué? ¿Para tu satisfacción personal? Sigo diciéndote, si quieres ser un peleador de verdad como dices que quieres ser, ¿qué estás haciendo? ¿Quién será el siguiente? ¿Joe Biden? Tienes que pelear contra peleadores de verdad”, fustigó.

A pesar de las controversias, la capacidad de Jake Paul para atraer audiencias millonarias es incuestionable. Su habilidad para convertir cada pelea en un verdadero espectáculo mediático ha posicionado al YouTuber como un participante influyente en los eventos de boxeo actuales.

Pasada la página de la pelea con Tyson, apuesta a seguir haciendo ruido en el mundo del deporte. Una opción es un combate contra el campeón mundial de los pesos completos Daniel Dubois. La otra: pujar por el cinturón de peso crucero del Consejo Mundial de Boxeo, que lo podría llevar a enfrentarse con Yamil Peralta, si es que el argentino vence a Ryan Rozicki el próximo 7 de diciembre. Sus ambiciones, claro, quedarán supeditadas al posible conflicto legal por la controvertida lucha ante Kid Dynamite y sus consecuencias.