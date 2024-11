Quién es el argentino que peleará por el título mundial y podría ser el próximo rival de Jake Paul tras su triunfo ante Tyson

Jake Paul se inclina ante Mike Tyson durante su combate en el estadio AT&T (Crédito obligatorio: Kevin Jairaj-Imagn Images)

Pasaron más de dos años para que el Consejo Mundial de Boxeo ordenara la revancha entre el argentino Yamil Peralta (17-1-0, 9KOs) y el canadiense Ryan Rozicki (20-1-0, 19KOs). En aquel primer combate, estaba en juego el título internacional de peso crucero del Consejo Mundial de Boxeo. Dicho encuentro se celebró en Canadá y el fallo localista perjudicó a un Peralta que hizo lo necesario para merecer el combate. En aquella amarga noche, el local, Ryan Rozicki se adjudicó una victoria por decisión dividida y no conforme con eso, el organismo que puso en juego el cinturón, decidió anular el fallo y declararlo “No contest”. Curiosamente, todos los jueces eran de nacionalidad canadiense.

Ahora, ambos tendrán la revancha y en juego estará el título mundial de peso crucero del CMB. El campeón armenio Noel Mikaelian (27-2-0, 12KOs) intentó en tres oportunidades llevar a cabo una defensa ante Ryan Rozicki, pero finalmente declinó dicho combate para enfocarse en una disputa legal frente a Don King, en busca de quedar liberado del mítico promotor.

Mientras tanto, el Consejo Mundial de Boxeo tomó la decisión de ordenar la revancha entre el canadiense Ryan Rozicki y el argentino Yamil Peralta por el interinato del título mundial de peso crucero. Vale mencionar que ambos pugilistas ocupan el primer y segundo lugar del ranking. Se determinó que la pelea se lleve a cabo el próximo 7 de diciembre en el Centre 200 de Sydney.

Yamil Peralta, de 33 años y oriundo de Del Viso, partido del Pilar, provincia de Buenos Aires, llega con una racha positiva desde aquel primer choque, ya que hizo cuatro peleas y en tres ganó antes del límite. El último combate fue con triunfo ante el ex retador al título mundial de la categoría, Thabiso Mchunnu, por decisión dividida en Sudáfrica, lo que le permitió posicionarse como campeón mundial Plata (silver) de la CMB.

Vergonzoso fallo en la pelea entre el argentino Yamil Peralta y el canadiense Ryan Rozicki, quien le reconoció el triunfo en el ring

Por su parte, Ryan Rozicki hizo cinco peleas, todas de local, frente a rivales muy discretos para la proyección que le da su promotora. Su máxima prueba de fuego iba a ser ante Mikaelian por el título mundial, pero luego de tres negociaciones fallidas finalmente este enfrentamiento ante el argentino será test de riesgo.

La división de peso crucero se encuentra en una etapa de recambio, muchos nombres empiezan a empoderarse en la categoría y quieren demostrar que están listos para quedarse con todos los cinturones. El ganador, con el título del WBC en la cintura, podrá acceder a las mejores peleas ya que es el anhelo de la mayoría de los campeones poseer uno de los títulos más emblemáticos, como lo es el del World Boxing Council (Consejo Mundial de Boxeo).

Jai Opetaia es el campeón de la FIB, Gilberto Zurdo Ramírez posee el título de la Asociación Mundial de Boxeo y también de la OMB, tras unificar el título gracias a su victoria del último fin de semana ante Chris Billam-Smith. El ganador de Peralta y Rozicki se meterá de lleno en el pelotón de los combates top, sumado a lo que se resuelva la disputa legal entre el campeón regular del CMB, Noel Mikaelian y Don King.

Actualmente, Argentina tiene un solo campeón mundial masculino, Fernando Puma Martínez quien es el campeón FIB y AMB de peso supermosca, mientras que Canadá, en boxeo, se encuentra sin ningún monarca actualmente. Tanto Yamil Peralta como Ryan Rozicki saben que es una espina que deben sacarse y esta pelea promete ser intensa de ambos lados, ya que los locales no quieren otro papelón y los visitantes, otro fallo escandaloso.

Por qué Yamil Peralta podría ser el próximo rival de Jake Paul

Yamil Peralta peleará por el título mundial interino CMB (Foto: @argentinaboxingpromotions)

Todo parte de las declaraciones del propio presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, quien desde inicios de 2023 se ha manifestado en favor de incluir en el ranking a Jake Paul en su división, que es la de peso crucero, la misma por la que competirá Yamil Peralta por el título mundial el próximo mes. La chance de que el argentino se quede con el cetro interino es real y teniendo en cuenta el conflicto legal del armenio Noel Mikaelian con su ex promotor Don King, le allanaría el camino a un combate directo con el youtuber si continúa manifestando su intención de ser el campeón CMB.

Vale recordar que Sulaimán en febrero de 2023, con motivo de la pelea entre Jake Paul y Tommy Fury, sugirió que al influencer se lo discrimina y pidió apoyarlo. “Es un tema que hay que apoyar. Se le discrimina a Jake Paul de una manera simplemente por ser exitoso en otra carrera. No se le da el mérito como boxeador. Es un joven que trae millones de ojos al boxeo, que respeta el deporte, que dedica su tiempo y entrena con gran disciplina. Es un boxeador, no se puede negar. Si le gana a Tommy Fury será clasificado. Si gana esta pelea definitivamente el Consejo Mundial de Boxeo lo va a clasificar en el peso crucero”.

Si bien Jake Paul perdió su invicto en una decisión dividida con el medio hermano del campeón de peso completo Tyson Fury, el youtuber volvió a entrar en escena y por la puerta grande del boxeo al vencer a Mike Tyson el último sábado en el AT&T Stadium de Texas. Tras este combate, que rompió todos los récords de audiencia, Paul no perdió tiempo en enviar un mensaje directo a sus críticos y a los grandes nombres del boxeo. “Cualquiera que quiera (ser mi próximo rival), este es el más grande evento, quien sea es el siguiente en la lista... Canelo me necesita a mí, así que no voy a retarlo. Él sabe que si quiere llevarse una buena paga, él sabe quién es el hombre que genera el dinero... creo que Canelo aceptará”.

Jake Paul sabe que está vacante el título crucero del CMB debido al conflicto legal antes mencionado y que tendrá un campeón interino entre Peralta y Rozicki. Por eso, no suena descabellado pensar en que la intención del youtuber cobre fuerza y pueda lograrse en 2025, ya sea disputando otro título interino y luego unificarlo o bien, directamente ser el retador del ganador de la pelea entre el argentino y el canadiense para ostentar el cetro del CMB que tanto anhela.

¿Por qué no se lo relaciona con otro organismo? Por dos motivos: porque no hubo una declaración de sus presidentes al respecto, como sí ocurrió con Sulaimán en el CMB, y porque además ya tienen a sus campeones. La AMB cuenta con Ramírez, quien además acaba de unificar el título por la OMB tras vencer a Chris Billam-Smith. En tanto, por la FIB el monarca es Jai Opetaia. Por este motivo, la única división que tiene un puesto vacante por el título es el CMB y que podría quedar en mano del argentino Yamil Peralta, este 7 de diciembre en el Centre 200 de Sydney.

“La posibilidad es muy grande. Si Yamil Peralta conquista el título del mundo ante Ryan Rozicki podría ser ascendido y posterior a eso, el peleador de Del Viso defender el cinturón ante un Jake Paul que puede ser clasificado entre los primeros puestos del ranking CMB, tras los dichos por su presidente, Mauricio Sulaimán, que bien vale mencionar en reiteradas oportunidades se manifestó a favor de darle una posibilidad al influencer y ahora boxeador”, explicó a Infobae el periodista de boxeo, Nicolás Jaime, que fue quien dio a conocer la noticia.

“La idea de Jake Paul es convertirse en campeón mundial crucero del CMB, organismo que lo clasificaría y colocaría en los primeros puestos de forma inmediata. Luego, buscaría un combate por el título, como lo acaba de manifestar con el reto a Canelo Álvarez, quien parece desecharlo pero uno nunca sabe en este ambiente, así que no cerraría las puertas aún con el tapatío. Pero claro, habría un solo obstáculo… Yamil Peralta”, agregó el especialista y dueño del canal de YouTube “Boxeo Mundial”.