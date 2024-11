“¿Qué te importa con quién se acostó?”: la contundente defensa a Colapinto ante los rumores de relación con la China Suárez

Maravilla Martínez habla sobre la vida personal de Colapinto

Franco Colapinto se prepara para correr en el Gran Premio de la Fórmula 1 de Las Vegas, en una semana en la que estuvo en boca de todos por cuestiones extradeportivas. El piloto de Williams fue captado en un video por las calles de Madrid con la famosa actriz China Suárez. Lo que inició como un simple posteo se convirtió en una ola de opiniones y cuestionamientos. En este caso, el ex campeón mundial de boxeo Sergio Maravilla Martínez se refirió al corredor, el encuentro con la modelo y las críticas sobre el manejo de su vida íntima.

En una entrevista con José Pepe Chatruc para TNT Sports, Maravilla fue consultado acerca de cómo manejó su perfil mediático y la atención en su vida más allá de lo que ofrecía en el ring: “Me volvía loco. Me volvieron loco. No todos los argentinos, la parte de la prensa que se dedica a inmiscuirse en la vida de las personas”. Además, dejó una reflexión sobre Colapinto.

“Hay que cuidarlo porque lo podemos destruir. Capaz que tenemos un futuro Hamilton y por buscarle el pelo al huevo.... Con estas noticias estamos ‘¿a ver qué hizo? ¿Con quién se acostó?’. ¿Qué te importa con quién se acostó?”, se expresó el ex peso mediano.

A la vez, continuó relatando su experiencia: “Yo tengo una vida que es pública. Entonces yo abro la puerta, les digo vengan, pasen, vean. Pero después tengo una vida privada que no me gusta… Voy con los tapones de punta si se meten ahí. Decían ‘éste se la come doblada’. Entonces, tengo una vida pública que es muy pública y la vida privada que quiero que siga siendo privada. Porque si yo le entrego a la prensa mi vida privada, para mí no me queda absolutamente nada. Y es algo que nunca busqué, nunca quise ni quiero.”

Durante una reciente rueda de prensa virtual previa a su tercer desafío en un trazado urbano de la Fórmula 1, el piloto de Pilar se mostró enfocado en su desempeño en la pista. El deportista evitó responder preguntas relacionadas con los rumores sobre sus encuentros con la actriz Eugenia China Suárez en Madrid, limitándose a declarar: “No hay nada para contar. Voy a hablar de automovilismo y nada más”.

Sin embargo, en el Fan Zone del equipo Williams, se animó a ir más allá y dejó una indirecta graciosa sobre el asunto. El piloto bonaerense aprovechó para tener un cara a cara con sus seguidores y, como ya es un clásico, dejó su sello con algunas intervenciones gracias a su carisma.

Franco Colapinto explicó cómo se prepara mentalmente para las carreras

Un intercambio llamativo se dio durante la rueda de prensa cuando un aficionado argentino le consultó a Colapinto sobre su preparación mental antes de las competencias. El atleta respondió con una frase que dejó entrever una alusión a los rumores. “Mentalmente, bárbaro. Habrás visto las redes sociales... Genial, estoy bárbaro mentalmente. De 10″, comentó entre risas.

Las Vegas, apodada “La Ciudad del Pecado” y célebre por sus emblemáticas veladas de boxeo, será nuevamente escenario del glamour de la Fórmula 1 con su cuarto Gran Premio. La carrera, que se disputará en la madrugada del domingo, marca la fecha 22 de la temporada y trae consigo grandes expectativas.

Entre los principales atractivos está la posibilidad de una nueva consagración anticipada de Max Verstappen, quien buscará su cuarta corona mundial con Red Bull en un circuito en el que ya triunfó el año pasado. Además, este trazado representa un desafío inédito para Franco Colapinto, que debutará en el vibrante circuito nocturno de Las Vegas.

Colapinto se encuentra en Las Vegas para correr el Gran Premio (REUTERS/Mike Blake)