Show de Colapinto en Las Vegas: su broma por el tema China Suárez, la sorpresa al ver a un amigo y el momento más tierno con un niño

Franco Colapinto explicó cómo se prepara mentalmente para las carreras

Franco Colapinto pisó Las Vegas y causó furor en su primer encuentro con los fanáticos en el Fan Zone del equipo Williams. En la previa del comienzo de la actividad este jueves a las 23.30 (hora argentina) con la primera práctica libre, el piloto oriundo de Pilar aprovechó para tener un cara a cara con sus seguidores y, como ya es un clásico, dejó su sello con algunas intervenciones gracias a su carisma.

Uno de los momentos más particulares fue cuando un aficionado argentino le preguntó sobre su preparación para las carreras. “Cómo te preparas mentalmente para la competencia, en la previa a las carreras”, fue la consulta. Acto seguido, Colapinto dejó una indirecta en medio de los rumores tras su encuentro en Madrid con la China Suárez.

“Mentalmente, bárbaro. Habrás visto las redes sociales... Genial, estoy bárbaro mentalmente. De 10″, fue la respuesta de Franco entre risas. “No des bola. No tenés que explicarle nada a nadie. Hacé lo que quieras con tu vida...”, le contestó el fanático. Luego de eso, el corredor argentino fue objetivo y remarcó el valor de contar con la ayuda psicológica de la mano de su terapeuta Gustavo Ruiz.

“Yo desde muy chiquito tuve un psicólogo que me ayudó mucho. Me ayuda mucho hoy en día y creo que en el deporte en general, en el deporte actual es cada vez más importante estar bien mentalmente y estar un poquito más fino de la cabeza. Así que es algo que me ayuda mucho. No te voy a decir que hago porque me van a copiar todos, es un secretito”, bromeó al final de su respuesta.

Franco Colapinto se reencontró con su motorista de la época del karting

Una de las escenas más emotivas en la participación de Colapinto en el Fan Zone de la escudería británica fue cuando se reencontró con un viejo amigo que fue clave en sus primeros pasos en el deporte motor. “Cris es mi motorista desde muy chiquito cuando empecé a correr en karting. Está ahí para que lo vean, el pelado”, se sorprendió Franco al ver a Cristian Tejera, su primer mecánico.

“Él es una de las personas más importantes por las que hoy estoy acá. Fue el que me hizo crecer de muy chiquito. Fue el que me hizo ganar un montón de campeonatos argentinos de karting. Estuvo siempre conmigo, vinimos a correr acá juntos por primera vez a Las Vegas… Los mejores motores del mundo. La gente estaba muy enojada porque mis motores iban muy rápido, siempre estaban buscando cómo nos podían echar. Por él gané tantas cosas y estoy acá. Que lindo verte, ahora nos vamos a ver”, agregó el piloto argentino.

El tierno diálogo de Colapinto con un pequeño fanático

Por último, y después de hacerle probar un alfajor argentino al presentador británico que ofició de conductor, Colapinto protagonizó un diálogo con un pequeño fanático. En medio del público, sentado en los hombros de su padre, se escuchó decir: “Cuando sea grande quiero ser cómo vos”. Rápidamente, el comentario del niño enterneció a los presentes en el espacio dedicado al equipo Williams en Las Vegas.

“¡Hola! ¿Me puedo sacar una foto con vos después?... ¿Puedo, me dejás?”, le preguntó el corredor bonaerense que durante este fin de semana competirá en su séptima competencia en la Fórmula 1. “Sí. Cuando sea grande quiero ser cómo vos...”, respondió el joven.

“Ay, mi amor. ¿Cómo te llamás? Cuando seas grande vas a ser mejor que yo. Mucho mejor. ¿Vas a ser piloto? ¿Mami te deja? Tiene miedo mamá...”, dijo Colapinto y se comprometió a regalarle y firmarle una gorra al pequeño Alan, simpatizante del piloto argentino que es furor entre los simpatizantes albiceleste y del resto del mundo.

Franco será protagonista de la fecha 22 del calendario de la F1. La primera práctica libre (FP1) comenzará el jueves a las 23:30 (hora argentina), seguida de la FP2 a las 3:00 del viernes. La FP3 tendrá lugar el viernes a las 23:30, mientras que la clasificación será el sábado 23 a las 3:00. La carrera principal será a la misma hora (3 AM) en la madrugada del domingo.

Franco Colapinto le convidó un alfajor al host en la Fan Zone