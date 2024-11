La dura crítica de Chicharito Hernández a Gago tras su salida de Chivas de Guadalajara

Chicarito confirma que Gago les mintió sobre su salida de Chivas a Boca

El comienzo del ciclo de Fernando Gago en Boca Juniors generó grandes expectativas en los hinchas xeneizes. Tras alcanzar la semifinal de la Copa Argentina, enderezó el rumbo en la liga local y la clasificación a la Copa Libertadores comienza a ser un objetivo realmente posible por tabla anual. Sin embargo, en el otro lado de la moneda se encuentra el ex equipo de Pintita, Chivas de Guadalajara, dado que, tras mencionar en reiteradas ocasiones que no abandonaría el elenco mexicano, el ex volante central terminó decidiendo volver a trabajar en su país. Y sembró el enojo en los fanáticos y también en sus ex dirigidos.

En recientes declaraciones con ChivasTV, Javier “Chicharito” Hernández, referente del equipo de Guadalajara, reveló detalles acerca de la salida del actual DT del Xeneize. El goleador mexicano le recriminó las formas de su salida al técnico argentino y lo calificó de “ser poco ético”.

“Alguien se comportó de una manera poco ética. Lo llamamos nosotros, esa es la realidad. No es ni queja, no es ni mi opinión, es realidad, porque nosotros salimos a jugar en un Clásico Tapatío (contra Atlas) cuando ya las personas sabían que iba a suceder algo y no nos habían dicho. No nos había hablado con la verdad… Son las formas, habla con la verdad, dinos tu sentir, sé vulnerable, eso es lo que hace un líder, entonces creo que faltó muchísimo de eso”, comenzó el mundialista con la selección de México en 2010, 2014 y 2018.

Gago y Chicharito, abrazados en su estadía en Chivas

Luego, continuó hablando sobre el momento del Rebaño Sagrado y cómo salió del trance de quedarse sin orientador: “Primero, no evadir la verdad, cerrar filas y saber que esto lo hacemos por Chivas. Estemos los que estemos, lo más importante es el grupo. Saber que nos teníamos que partir la madre y darle toda la confianza a nuestro entrenador Arturo (Ortega Juárez) y todo su cuerpo técnico”.

“Esto lo hacemos por Chivas. Queremos hacer esto por el amor a Chivas, no nada más por la obligación de tener un trabajo. Por el privilegio de tener a esta institución”, finalizó el máximo goleador de la historia de la selección mexicana con 52 goles.

El enojo por parte del conjunto Rojiblanco nace desde la constante negativa de Gago al ser consultado por los llamados de Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors. En los minutos previos al clásico entre Chivas de Guadalajara y Atlas, en el cual el equipo de Pintita sufrió la derrota por 3-2, mencionó: “No tuve ninguna oferta, ningún llamado ni de gente cercana a mí, ni de mi entorno, ni nada. No sé de dónde salen estas informaciones. Para mí fue muy tranquila la semana de trabajo”.

Por lo tanto, cuando el ex mediocampista dejó al Rebaño Sagrado días después del clásico para aterrizar en suelo argentino, la noticia cayó como un balde de agua fría en la institución. Frente a una cláusula firmada en el contrato y a la voluntad explícita del técnico de marcharse, los directivos de Chivas consideraron inútil intentar retener a Gago en contra de su deseo, aceptando finalmente la inevitable salida del entrenador.

Fernando Gago habló sobre los rumores de su llegada a Boca

Pocas horas luego de su despedida, el ex futbolista Adolfo Bofo Bautista también arremetió contra el ex entrenador de Aldosivi y Racing. El ídolo de la institución mexicana le dedicó un duro posteo en las redes sociales, en el que lo acusaba de “mercenario” y de “equipito” a los de la Ribera.

“Eres un mercenario, llegas a un equipo chico. Eres una basura como DT, sin principios ni lealtad a tu trabajo, mercenario @fergago5oficial. Recuérdale a tu nuevo equipito que estuviste en el mejor equipo de México, que jugando al fútbol no pueden. Solo así jugando sucio mercenarios @bocajrs”, sentenció Bofo.