La regla que piden cambiar en el boxeo luego del combate entre Mike Tyson y Jake Paul

Jake Paul venció al mítico Mike Tyson tras ocho rounds de combate (Mandatory Credit: Kevin Jairaj-Imagn Images/File Photo)

El AT&T Stadium, en Texas, Estados Unidos fue el escenario que recibió la tan esperada pelea entre Mike Tyson y Jake Paul. Si bien la victoria de Paul por decisión unánime después de ocho rounds dejó mucho que desear ante el bajo nivel de boxeo, los expertos siguen comentando y analizando el enfrentamiento. En este caso fue el turno del doctor alemán Walter Wagner.

El ex médico de la Asociación de Boxeadores Profesionales Alemanes criticó la decisión de permitir que Iron Mike se subiera al ring con 58 años y pidió que se revisen las reglas para establecer una edad límite, ya que puede ser un “riesgo de salud severo” para los boxeadores que pelean con más de 40 años.

“Como norma, no deberían dejar subir a un ring a nadie por encima de los 40 años”, afirmó Werner. “Si no eres capaz de protegerte y defenderte por ti mismo, esto puede llevar a serios problemas de salud. La salud de los atletas debería ser lo prioritario”, concluyó.

Los dichos del doctor alemán están respaldados por las declaraciones del YouTuber luego de vencer al ex campeón del mundo. Según su testimonio, optó por reducir la intensidad de sus ataques cuando percibió que su oponente “realmente no respondía”. “Quería darles a los fans un espectáculo, pero no quería lastimar a alguien que no necesitaba ser lastimado”, afirmó el joven de 27 años.

La reverencia de Paul hacia Tyson (Mandatory Credit: Kevin Jairaj-Imagn Images)

El evento mostró menos golpes contundentes y más movimientos calculados por parte del Gallo de Dorado, quien justificó su decisión: “Hubo un punto en el que pensé que él realmente no respondía”, lo que lo llevó a evitar el golpe de nocaut que podría haber decidido el combate en el ring.

Además, el influencer señaló que “se le notaba un poco la edad” durante la pelea. “No sé si estaba cansado, pero simplemente tengo mucho respeto por él y esa guerra entre nosotros”, comentó. El “niño problemático” también admitió que sus intenciones iniciales de ser agresivo cambiaron con el desarrollo del enfrentamiento: “Después de que me abofeteó, quería ser agresivo, derribarlo y noquearlo”. Pero eso fue desapareciendo a medida que avanzaban las rondas. Además, Paul destacó los retos de generar emoción en un combate donde su rival parecía centrarse únicamente en resistir: “Traté de dar la mejor pelea que pude, pero cuando alguien simplemente sobrevive en el ring, básicamente es difícil hacerlo emocionante”.

Mike Tyson no es el único ejemplo de veteranos regresando al ring, y tampoco será el último. Casos como el de Evander Holyfield, quien fuera el verdugo de ‘Iron Mike’, destacan por los riesgos involucrados. Holyfield, con su historial legendario, fue noqueado en el primer asalto por Vitor Belfort, ex campeón de la UFC, en un combate reciente.

El nocaut de un ex campeón mundial a sus 59 años

El pasado 19 de noviembre, otro caso similar captó la atención: Oliver McCall, excampeón de peso pesado, rompió el récord de Kid Dynamite al convertirse en el boxeador más veterano en regresar al ring, con 59 años. En su combate, noqueó en el segundo asalto a Stacey Frazier, de 54 años, y posteriormente lanzó un reto a Jake Paul: “Bueno, en la próxima pelea, voy a pesar unos 5 kilos menos, así que voy a tener mucha más técnica, y puedo golpear. Definitivamente podría golpear. Mi defensa es bastante decente. ¿Qué tal si pierdo unos 5 kilos más? Estoy listo para cualquiera. Voy a noquear a Jake Paul. Traigan a Jake Paul y quiero vengarme de Nate Robinson y luego de Mike Tyson, eso sería genial”.

Estas situaciones han encendido las alarmas de expertos como el doctor Wagner, quien advirtió sobre los riesgos de permitir estos combates. “Si esto continúa, puede que alguien acabe mal”, alertó, instando a que se implementen cambios en las reglas para evitar tragedias futuras.