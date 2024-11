Gustavo Alfaro citó a Borges tras el empate de Paraguay en la altura de Bolivia y bromeó sobre sus frases virales: “Después me matan”

Gustavo Alfaro: "El fútbol no vende seguros para el éxito"

Paraguay se llevó un valioso empate en la altura de El Alto contra Bolivia y se mantiene en zona de clasificación al Mundial 2026, algo que parecía absolutamente impensado hasta el arribo de Gustavo Alfaro, quien consiguió tres victorias como local y tres empates como visitante para acomodar al equipo en la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas. Luego de la acción, hubo otro show del Profesor en la conferencia de prensa.

“Llegará el tiempo del cierre, con Ecuador y Perú al final, y es todo muy completo y difícil. No lograr el objetivo sería un golpe duro, pero es una posibilidad. Porque el fútbol no vende seguros para el éxito, no los vende. Después me matan por las frases... Borges decía ‘triunfamos y fracasamos menos de lo que creemos’”, fue la expresión que empleó el entrenador argentino con la que ya sabía que se haría viral en las redes.

Enseguida, Alfaro volvió a concentrarse en lo que le resta a su seleccionado y manifestó: “Lo único que quiero decir es que puede ser que no logremos el objetivo, pero hay una forma que va más allá del técnico y los jugadores de turno que Paraguay no debe negociar ni resignar nunca, que es el ADN de Paraguay. Que es lo que lo definió como nación, lo que definió su espíritu, lo que dejó su impronta, el que le hizo escribir las páginas más gloriosas de su historia. Y, si hay algo que no podemos hacer, es traicionar la historia. Tenemos que honrarla para poder construir la nuestra”.

Paraguay quedó en el sexto puesto, que otorga un pase directo a la Copa del Mundo, y le sacó cuatro puntos de ventaja a Bolivia, que hoy disputaría un repechaje internacional, cuando restarán disputarse seis jornadas para finalizar la competencia. “No sé si vamos a poder conseguir los objetivos que nos lleven a ese lugar. ¿Lo vamos a intentar? Lo vamos a intentar. De la misma manera que les dije antes de jugar con Uruguay que ganar no nos clasificaba y perder no nos quitaba del Mundial. Esta es una asimilación permanente y constante. Y, muchas veces, dolorosa”, profundizó.

Gustavo Alfaro: "Estamos comprometidos, no es una causa nuestra, es una causa del país"

Lechuga parece tener claros los objetivos desde marzo del año que viene, cuando Paraguay reciba a Chile y visite a Colombia por la próxima fecha FIFA: “En la capacidad de resistir está la posibilidad de que el equipo llegue al final de la Eliminatoria con posibilidades. Yo quiero llegar al final con vida, con posibilidades de clasificación. Mi meta es llegar al último partido con Perú con chances de clasificar. Que antes de esos 90 minutos dependa de nosotros la búsqueda de un resultado. Si nosotros podemos lograr eso, quiere decir que el equipo hizo los deberes”.

“Acá se juega por la gloria, por el hambre de gloria, por ese prestigio de quedar en la historia. Porque nos podrán echar, pero de una foto no los van a poder sacar nunca. El reconocimiento de la gente, que es el afecto que la gente les devuelve, es el afecto que más tenemos que cuidar y que hoy sentimos que viene”, fue otra de las reflexiones compartidas con su plantel.

Luego, Alfaro amplió: “Estamos absolutamente comprometidos porque esta no es una causa nuestra, es una causa del país. Lo sentimos así. Hoy tuve el privilegio de hablar con el presidente de la nación, que no pudo estar por una indisposición. Desde el hombre más importante del país hasta los más humildes, estamos todos detrás de lo mismo. Para mí, el compromiso es desde el primero al último”.

Y concluyó: “Ojalá tenga el poder y privilegio de llevar a la selección nacional a todos los rincones del país y que nosotros podamos seguir sumando gente en el sueño que tenemos. Porque les aseguro que este sueño que diseñamos es tan grande que entra un país entero. Tenemos que seguir conquistando las voluntades de cada paraguayo que esté viviendo en nuestro país y en cada parte del mundo”.