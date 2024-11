Cómo van las votaciones del tercer grupo de aspirantes de ‘La casa de los famosos Colombia’

Listas las seis aspirantes que compiten por un cupo en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito redes sociales

Las votaciones para elegir a la tercera participante de La casa de los famosos Colombia ya iniciaron. Desde el 18 de noviembre, el público tiene la oportunidad de votar por su favorita entre seis aspirantes del grupo 3, quienes buscan un lugar en el reality que se estrenará en 2025.

Las votaciones estarán abiertas hasta el domingo 24 de noviembre a las 4:00 p. m., y el resultado se anunciará en la emisión de las 7:00 p. m. de Noticias RCN.

Así van las votaciones del tercer grupo en ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito @canalrcn/Instagram

Margarita Reyes, Elizabeth Loaiza, Alejandra Pinzón, Juliana Gómez, Nanis Ochoa y Yaya Muñoz son el grupo de aspirantes. Las votaciones han estado reñidas, pero la exparticipante de Guerreros Yaya está liderando, con un 53%; le sigue la actriz Margarita, con 19%; Elizabeth, con 10%; Nanis, con 9%; Alejandra, con 6%; y en el menor de los votos lo tiene Juli, con 3%.

Los comentarios en las redes sociales acerca de los resultados parciales no se hicieron esperar: “¿Van a reciclar a todos los de Guerreros? Metan a Margarita mejor”; “Votos masivos por Eliza 💛”; “Quién vota por Nanis sabiendo lo que hizo y eso que no duro ni dos días 😂😂 aparte era galáctica 🤡🤡”; “Que pereza otra vez esa Dahian o “Yaya” como se hace llamar acá”; “Yo quiero que quede Margarita 😢”; “Por Yaya muchos están votando más que todo porque aclaró que no soporta a Melissa Gate, buena estrategia 👏”.

En las semanas anteriores, ya fueron seleccionados a los dos primeros participantes que ingresarán a la segunda temporada del programa: Melissa Gate y Emiro Navarro. La elección de Emiro generó diversas reacciones entre los seguidores del reality, que han estado atentos a cada detalle del proceso de votación.

Con el 35% de las votaciones, Melissa Gate aseguró su lugar en la segunda temporada de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN

Los fanáticos del programa todavía pueden votar por su favorita. El proceso de votación es sencillo y gratuito a través de la página web oficial del reality, permitiendo a los seguidores del programa participar activamente en la selección de las participantes.

Las seis aspirantes del grupo 3 son reconocidas figuras de la farándula nacional, destacándose como modelos, presentadoras, actrices y creadoras de contenido. Cada una de ellas cuenta con un considerable número de seguidores en redes sociales, quienes han comenzado a movilizarse para apoyar a su favorita.

Quiénes son las seis aspirantes de ‘La casa de los famosos Colombia’

Margarita Reyes, una actriz de 43 años con más de dos décadas de carrera, es una de las seis aspirantes del tercer grupo para ingresar a La casa de los famosos Colombia. Reyes, que tiene un hijo de 21 años, ve esta oportunidad como una retribución a su trayectoria artística. La actriz se describe como soñadora y empática, pero firme ante la falta de respeto, y está decidida a disfrutar y competir en esta nueva experiencia.

Estas son las participantes del tercer grupo de La casa de los famosos Colombia- crédito @canalrcn / Instagram

Junto a Reyes, otras cinco mujeres compiten por un lugar en el reality. Elizabeth Loaiza, de 35 años, es empresaria y modelo. Se considera una persona directa, sin filtros, y su lema es “al que le guste bien y al que no también”. Loaiza, que es madre, busca aportar su personalidad al programa, preocupándose únicamente por la opinión de su familia.

Alejandra Pinzón, de 38 años, también es actriz, modelo y presentadora. Soltera, Pinzón desea que el público conozca su verdadera personalidad, enfrentando el reto de convivir con desconocidos en un entorno grabado las 24 horas. Para ella, su paz y tranquilidad son innegociables, aunque no descarta la posibilidad de encontrar el amor en el programa.

Juliana Gómez, Nanis Ochoa, que estuvo en la primera temporada del reality, y Yaya Muñoz completan el grupo de aspirantes, cada una con características únicas que las hacen destacar en el ámbito del entretenimiento.

Estas mujeres, que provienen de diferentes campos como el modelaje, la actuación y la creación de contenido digital, buscan unirse a la competencia que en su primera temporada coronó a la influencer caleña Karen Sevillano como ganadora.