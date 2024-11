Copa Davis: Argentina se entrenó en una Málaga revolucionada por los últimos compases de Nadal en el tenis

Guillermo Coria y Francisco Cerúndolo probaron la superficie de la cancha central del Palacio de los Deportes José María Martín Cárpena de Málaga (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Argentina se entrenó por última vez en la cancha central del Palacio de los Deportes José María Martín Cárpena de Málaga y afina la puesta a punto para la serie ante Italia, por los cuartos de final de la Copa Davis, que se disputará el próximo jueves desde las 13 de nuestro país. El día contó con sensaciones varias por los últimos compases de Rafael Nadal en el tenis y con la certeza de que Jannik Sinner, el número uno del mundo, se incorporó al equipo defensor de la Ensaladera de Plata.

Tras la práctica en doble turno, Sebastián Báez, el singlista mejor ubicado en el escalafón del equipo conducido por Guillermo Coria, se refirió al estado de ánimo del grupo y a su afinación para un posible duelo ante el líder del ranking ATP. “Me preparo con el mismo foco de todos los días, antes de encarar un partido, un torneo. Tiene un gusto diferente porque es el número uno del mundo, pero de igual manera estoy muy motivado y con muchas ganas de poder hacerlo bien. Desde donde me toque, lo haré de la mejor forma”, sostuvo el bonaerense.

Y agregó: “Ya nos vamos conociendo mucho más, ya vivimos varias Copas Davis juntos. La de Manchester nos hizo más fuertes y más unidos como grupo, así que estamos todos bien, con buena energía y con ganas de jugar. A la gente le pido que esté a full, alentando, que desde acá se siente siempre el aliento. ¡Y vamos Argentina!”.

Sebastián Báez es la principal raqueta del país y en caso que Guillermo Coria se defina por él, el jueves se enfrentará a Jannik Sinner, el número uno del ranking ATP (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Francisco Cerúndolo, por su parte, se refirió al suelo sobre el que jugarán en el estadio andaluz y analizó: “Es muy loco porque la cancha central tiene una superficie que es bastante rápida y las canchas de entrenamiento son un poco diferentes, entonces es como que el primer día jugamos acá, después nos toca allá, hoy volvimos acá, a la central; y bueno, es un poco adaptarse a eso. Pero es una superficie bastante parecida a lo que venimos jugando en el circuito, entonces no es que estamos tan desacostumbrados”.

Por último, el nacido en la ciudad de Buenos Aires no se achicó ante la posibilidad más que concreta de enfrentarse al mejor tenista del momento. “Si me toca Sinner, también sería un lindo premio para cerrar el año, tener enfrente un N°1 del mundo y la posibilidad de ganarle, de jugarle y de enfrentarlo una vez más, porque ya he jugado cuatro veces contra él, incluso una en Copa Davis”.

Una vez concluidas las prácticas de este martes, ambos representantes del equipo tuvieron una actividad en la Fan Zone e interactuaron con los hinchas que se acercaron al predio que se vio revolucionado desde primera hora, con la presencia de Rafael Nadal. El mallorquín cayó en el primer punto de la serie entre España y Países Bajos ante Botic Van de Zandschulp, por un doble 6-4.

Así luce el Estadio José María Martín Cárpena donde se disputa la Copa Davis en Málaga. Rafael Nadal decidió que el certamen representando a su país sea el último de su carrera como principal (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

