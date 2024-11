Jazmín Ortenzi superó a Laura Pigossi e igualó el duelo con Brasil: el dobles definirá la serie con una sorpresa

Jazmín Ortenzi se quedó con un punto clave y le dio vida a la Argentina en la serie ante Brasil en la que se pone en juego un lugar para los Qualifiers 2025

Jazmín Ortenzi se sacó la espina de la derrota del viernes y se impuso en sets corridos, por un inapelable 6-2 y 6-1, ante Laura Pigossi, por los Playoffs de la Billie Jean King Cup que se desarrollan en el Ginásio do Ibirapuera de San Pablo. Con este resultado, la serie entre Argentina y Brasil quedó igualada en dos y el dobles definirá todo. La capitana de la Selección, Mercedes Paz, hizo un giro inesperado para el duelo de parejas y metió a Julia Riera en lugar de Melany Krywoj y a la misma Ortenzi en lugar de Capurro.

La pergaminense, principal raqueta del país que forma parte de la delegación y que no disputó el singles por una molestia muscular, saltará a la cancha en compañía de la vencedora del partido anterior. Del lado de enfrente, Luiz Peniza definió que las jugadoras sean Haddad Maia y Carolina Meligeni Alves.

En el primer set, la riojana impuso su ritmo y se quedó tres veces con el servicio de la local, que intentó recuperar la ventaja perdida al obtener un quiebre. Pero quedó solo en eso, solo un intento. Con un juego variado desde el fondo y con eficiencia cada vez que subió a la red, la cuyana ganó confianza y los seis games necesarios para sacar una luz de distancia clave con la nacida en Río de Janeiro 30 años atrás.

Ortenzi se mantuvo enfocada en todo momento y con la convicción de no dejar pasar la oportunidad de imponerse para darle vida al conjunto dirigido por Mercedes Paz. En el cuarto juego, la oriunda de Chilecito se adueñó del turno de saque de su rival y consiguió una diferencia que terminaría siendo definitiva ante una Pigossi errática e intimidada por un marco imponente. El silencio era solo interrumpido por las celebraciones del banco nacional, que estalló cuando la joven de 22 años selló el triunfo con un contundente 6-1.

Solana Sierra dejó todo, pero no pudo con Beatriz Haddad Maia en el tercer punto de la serie que se define en el dobles

Las palabras de Solana Sierra tras la derrota ante Haddad Maia

En el primer turno del sábado, Solana Sierra no pudo con Beatriz Haddad Maia, la número 17 del mundo, y el combinado albiceleste había quedado 1-2 en la serie, después de un disputado 3-6, 6-4 y 6-1. La marplatense dialogó con Infobae tras el encuentro y lamentó la oportunidad perdida, pero celebró su rendimiento ante una tenista que se ubica 137 puestos por encima de ella en el ranking de la WTA.

Respecto al análisis del match, la bonaerense comentó: “Estoy un poco triste obviamente, pero bueno, creo que fue un gran partido, una gran experiencia para mí haber jugado con Bia, es una gran jugadora. Creo que este partido me sirve mucho de aprendizaje, pero bueno, a la vez un poco triste de no haber podido darle al equipo el punto”. En ese sentido, agregó: “Me hizo dar cuenta que estoy a nivel, poder jugar contra una tenista como ella y estar en partido, la verdad que me pone muy contenta y sé que voy por buen camino”.

Por último, se refirió a las ausencias de las dos primeras raquetas rankeadas del país para la serie en San Pablo, Nadia Podoroska y Lourdes Carlé. “Una lástima que las chicas no pudieron venir acá, pero bueno, creo que yo estaba motivada con muchas ganas de poder jugar, de volver a representar a Argentina y fueron muchas las ganas que tenía de jugar acá, en este ambiente fue muy lindo”, concluyó Sierra que una vez finalizada la entrevista se dirigió al banco de suplentes para alentar a Ortenzi.

Ahora llega el turno de Riera y Capurro en el dobles para llevar al país nuevamente a los Qualifiers de la Billie Jean King Cup.

