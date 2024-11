Dibu Martínez reveló su ritual más íntimo antes de cada partido: “Llevo los ositos de peluche a todas partes”

El Dibu Martínez realiza un trabajo de preparación que se basa en pilates, yoga, psicología y un buen descanso de cara a los partidos (REUTERS/Lee Smith)

Emiliano Martínez ya grabó su nombre a fuego en la historia del fútbol argentino por su enorme rendimiento a lo largo de la Copa América, el Mundial o las Eliminatorias, pero también sumó un condimento extra con su personalidad y las particularidades que rodean a su carrera. Tras ser elegido una vez más el mejor arquero del mundo en la gala del Balón de Oro, el actual portero del Aston Villa brindó una nota al medio organizador del evento y reveló algunos detalles desconocidos de su estricta rutina.

“Encontré mi rutina hace seis años. Nunca me pierdo mi sesión de relajación y mi hora y media de pilates dos días antes del partido, ni mi cita con el psicólogo la víspera. A veces estoy cansado, hace frío, regreso de la selección... Pero nunca me desvío. Es un equilibrio para evitar lesiones, mantener mi potencia y mi flexibilidad”, explicó el guardameta de 32 años en diálogo con el diario francés L’Equipe.

El Dibu aseguró que las “grandes atajadas” de su trayectoria, en especial la que realizó contra Kolo Muani en el cierre de la final de Qatar 2022, están vinculadas a su estricto método de cuidado y relajación: “Soy muy supersticioso respecto a eso. La víspera del partido, en el hotel, estoy tranquilo. Siempre hago una hora y media de masaje, luego tomo una pastilla para dormir. Apago todo en la habitación y veo una película. Siempre sigo el mismo esquema, ya sea para preparar una final de la Copa del Mundo o un partido contra Fulham”.

Pero hay un detalle más, muy especial, vinculado a su familia: “Luego me duermo con los ositos de peluche que mi esposa me dio antes del Mundial 2022. Ella me había dicho: ‘Estarás ausente más de un mes, pero así dormirás con nosotros todas las noches’. Desde entonces, llevo los ositos a todas partes”.

En este fragmento sobre sus cuidados, advirtió: “En la selección también hago yoga. Siguiendo todo eso, podré jugar después de los 40 años. He aprendido mucho desde una lesión a los 21 años. No comía bien, no hacía nada aparte de los entrenamientos. Y justo antes del Covid, en 2019, conocí a mi psicóloga. Me saca a flote cuando estoy en lo más bajo y me calma cuando me apasiono. Este equilibrio me permite ser eficiente y regular, gracias a un cuerpo y una mente saludables”.

LA IMPORTANCIA DE IMPONERSE EN LOS PENALES

El Dibu Martínez fue el protagonista en la serie de penales entre Argentina y Colombia por las semifinales de la Copa América 2021. (Foto: Getty Images.)

“En cada sesión, me digo a mí mismo que voy a ganar y salir con uno o dos. Una tanda de penales es un momento de alegría para mí. Demuestro a mis compañeros y al rival que tengo el control. Es más un duelo contra el portero contrario que contra los tiradores. Nunca desestabilizo al primer tirador. La tensión aumenta, sólo les quedan tres o cuatro intentos. Cuando caminan hacia mí, se preguntan dónde disparar, y es entonces cuando tengo que desestabilizarlos. No es una falta de respeto, sólo pequeños detalles para distraerlos en su preparación”.

LA RELACIÓN DEL DIBU CON EL PÚBLICO FRANCÉS

“Los franceses son gente encantadora. Cuando ganaron el Mundial 2018, también se burlaron de Argentina. Forma parte del fútbol. Son solo rivales para nosotros porque son buenos. Sin embargo, no me gustó lo que sucedió en los Juegos Olímpicos” (después de la victoria de Les Bleus contra la Albiceleste, 1-0, en cuartos de final).

“Los franceses celebraron frente a nuestras narices, nos dieron patadas y nos llamaron arrogantes. Había ira en ellos. Los aficionados pagan su entrada. Pueden hacer lo que quieran. Pero los jugadores se pasaron de la raya. Se necesita respeto entre profesionales”, relató Martínez, quien no formó parte de los convocados a la cita olímpica.

EL RECIBIMIENTO HOSTIL EN LA GALA DEL BALÓN DE ORO

Franceses chiflan al Dibu Martínez

“Mi padre estaba un poco sorprendido por los abucheos durante la ceremonia del Balón de Oro, el año pasado. Esa noche, en las gradas, había algunos aficionados. Es normal, si Kylian Mbappé recibe un trofeo en Argentina, nadie lo felicitará”, finalizó el Dibu.

El jugador de 32 años caminaba junto a su esposa Mandinha rumbo a la alfombra roja cuando recibió una silbatina y distintos abucheos, según pudo verse en los videos. El diario francés informó sobre la situación: “El centrocampista del Manchester City (Rodri) fue silbado a su llegada a la alfombra roja. El argentino Emiliano Martínez fue recibido con el mayor abucheo de la noche”, informaron en una de sus notas en relación a lo ocurrido este año, que emuló lo del 2023. El rioplatense destacó en la ceremonia tras recibir el premio Lev Yashin al mejor arquero de la temporada y finalizar en el puesto 18° en la votación al Balón de Oro.