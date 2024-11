Dibu Martínez se refirió a la rivalidad con los jugadores de Francia: “Son adorables, pero se pasaron de la raya”

El desafiante festejo de los jugadores franceses ante los fanáticos argentinos

La rivalidad entre Emiliano “Dibu” Martínez y los franceses comenzó luego de la coronación de Argentina en la Copa del Mundo 2022, en la que los campeones vencieron a la selección de Francia en la final. A partir de allí, las tensiones entre el arquero y los aficionados galos han ido en aumento. En esta oportunidad, Dibu se refirió a los hechos sucedidos durante los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Lo que se dice de mí me importa poco. Algunos hablan de arrogancia o de mal comportamiento”, declaró Martínez según publicó el medio France Football. E insistió: “Cuando los argentinos hacen algo, es necesariamente horrible... Enzo Fernández es un chico encantador, lo llamaron racista, aunque no lo es en absoluto. No tengo ningún odio hacia Francia. Los franceses son personas adorables. Simplemente son rivales para nosotros porque son buenos. Sin embargo, no me gustó lo que pasó en los Juegos Olímpicos”.

“Los franceses celebraron ante nuestras caras, nos dieron patadas y nos llamaron arrogantes”, enumeró. “Había enojo en ellos. Los aficionados pagan su entrada, pueden hacer lo que quieran, pero los jugadores se pasaron de la raya. Se necesita respeto entre profesionales”, finalizó el del Aston Villa.

Con un Nouveau Stade de Bordeaux repleto, mayoritariamente por fanáticos locales, el himno argentino fue recibido con un ensordecedor abucheo, marcando un ambiente tenso en el enfrentamiento entre Argentina y Francia por los cuartos de final de los JJOO. Más de 40 mil espectadores presenciaron el choque que terminó con el triunfo de Les Bleus por 1-0.

El Dibu Martínez volvió a hablar sobre su disputa con el público francés (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

El árbitro uzbeko Ilgiz Tantashev, al decretar el final del partido, fue testigo de un tenso enfrentamiento entre jugadores de ambos equipos. Este altercado culminó con la expulsión de Enzo Millot, intensificando aún más las tensiones en el campo.

Post partido, fuera del terreno de juego, las imágenes de los jugadores franceses celebrando de manera provocadora frente a los seguidores argentinos que viajaron a Bordeaux se viralizaron rápidamente, agregando más polémica al ya caldeado encuentro.

No es el primer capítulo en la relación Dibu contra los hinchas franceses. En la reciente gala del Balón de Oro transcurrida en el Théatre du Chatelet de la ciudad parisina, los fanáticos que esperaban afuera de la presentación le hicieron saber al portero de la Albiceleste que su presencia no era del todo bienvenida.

El jugador de 32 años caminaba junto a su esposa Mandinha rumbo a la alfombra roja cuando recibió una silbatina y distintos abucheos, según pudo verse en los videos. El diario francés informó sobre la situación: El centrocampista del Manchester City (Rodri) fue silbado a su llegada a la alfombra roja. El argentino Emiliano Martínez fue recibido con el mayor abucheo de la noche”, informaron en una de sus notas. El rioplatense destacó en la ceremonia tras recibir el premio Lev Yashin al mejor arquero de la temporada y finalizar en el puesto 18° en la votación al Balón de Oro.

Franceses chiflan al Dibu Martínez

El arquero de la selección argentina y de los Villanos respondió con tranquilidad a los abucheos recibidos durante la gala. En una entrevista para la transmisión oficial, dejó una frase cargada de ironía: “¿Si soy una estrella en Francia? No sé, acá no me tratan bien… Pero es normal, ganamos el Mundial contra Francia”.

A su vez, este año, tuvo un encontronazo con los espectadores del Lille en un partido por la Conference League. El golero enfrentó una situación similar al recibir agravios desde las gradas. Tras destacarse en la definición por penales, respondió con una declaración contundente: “Me motiva la afición cuando me tiran cosas a la espalda. Toda mi vida me han tirado cosas a la espalda y siempre me levanto, ya sabes. Me da energía para rendir”.