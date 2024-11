Le quedó el micrófono abierto en medio de una transmisión de básquet, realizó un repudiable comentario y fue despedido

Todo sucedió en medio del encuentro entre Boca Juniors y Gimnasia de Comodoro Rivadavia

La Liga Nacional de Básquet (LNB) fue noticia en la noche de este miércoles por un episodio que tuvo lugar durante la victoria del último campeón, Boca Juniors, por 83-67 sobre Gimnasia de Comodoro Rivadavia en el Estadio Socios Fundadores de Chubut.

En medio de un corte del juego, uno de los micrófonos de la transmisión oficial quedó prendido y se escuchó la voz de uno de los integrantes del equipo pronunciando una frase que generó repudio. “Apareció, eso es bueno. Le prestaron el teléfono, no sé. Después, quería que... Porque la de él sea una trola pu... que le gusta la pi... más que el dulce de leche no quiere decir que sean todas iguales. Me voy a quedar con un consejo que me dieron hace mucho: elegí la más linda que pu... son todas“, se le escucha decirle a su interlocutor.

Las redes sociales no demoraron en viralizar este contenido en poco tiempo generando diferentes comentarios de indignación entre los usuarios. Pocos minutos antes de la medianoche, la plataforma a cargo de televisar el evento, Basquet Pass, escribió un mensaje pidiendo perdón: “Ofrecemos disculpas a nuestra audiencia por el error humano involuntario ocurrido durante la transmisión de Gimnasia CR - Boca Juniors. El mensaje de índole privado que se hizo público no representa en absoluto los valores de la compañía”.

El primer mensaje de Basquet Pass

En horas de la mañana, el organismo volvió a utilizar sus redes sociales para divulgar un comunicado de dos párrafos sobre la decisión tomada con el empleado que dijo esas palabras en medio de un partido de básquet: “En línea con su política de tolerancia cero hacia conductas discriminatorias, Basquet Pass ha rescindido su relación con el responsable del comentario machista captado por un micrófono abierto en una pausa. Basquet Pass reafirma el compromiso de todo su equipo con la igualdad y el respeto en los miles de partidos que se producen cada temporada”.

La decisión de Basquet Pass

Los dos equipos que se vieron implicados de manera indirecta en lo sucedido poseen realidades antagónicas en la tabla de posiciones. Boca Juniors viene de lograr la Liga Nacional después de 17 años de sequía y está a un título de igualar a San Lorenzo y Peñarol (5) en el segundo lugar de los conjuntos más ganadores (Atenas les saca mucha ventaja con 9 trofeos). El Xeneize es el líder de la Fase Regular con ocho victorias y dos derrotas.

Por otro lado, Gimnasia de Comodoro Rivadavia finalizó la última temporada en la primera ronda de los Playoffs y, actualmente, tiene un mal comienzo que lo lleva a estar en la 13° colocación entre 20 elencos, debido a sus 3 triunfos y 4 caídas, aunque su última alegría fue en el encuentro pasado contra Riachuelo de La Rioja, escolta del elenco Azul y Oro.