La increíble estadística de Victor Wembanyama que lo posiciona dentro de un grupo histórico de jugadores de la NBA

Victor Wembanyama alcanzó una marca histórica al acumular 1.700 puntos, 800 rebotes y 300 asistencias en sus primeros 82 juegos (Scott Wachter-Imagn Images)

En su juego número 82 en la NBA, el joven francés Victor Wembanyama alcanzó una marca que lo coloca en una élite de jugadores históricos. Registró una actuación imponente con 34 puntos, 14 rebotes, seis asistencias y tres bloqueos en la victoria de los San Antonio Spurs por 116-96 frente a los Sacramento Kings.

Este desempeño consolida su impacto en la liga y equivale a una temporada completa desde que fue seleccionado como la primera elección en el draft de 2023.

Tras este partido, Wembanyama acumuló más de 1.700 puntos, 800 rebotes y 300 asistencias en sus primeros 82 juegos. Así, se unió a un selecto grupo de leyendas de la NBA que lograron estas cifras al inicio de sus carreras.

"Abordar el juego mentalmente es más importante que físicamente", declaró Wembanyama sobre su enfoque en la NBA (AP Foto/Eric Gay)

Las figuras son Larry Bird, Blake Griffin, Kareem Abdul-Jabbar, Sidney Wicks y Oscar Robertson se encuentran entre los jugadores que lograron estadísticas similares, un reflejo del potencial de Wembanyama para dejar una huella en la liga desde sus primeros pasos, según reportó CNN.

Mentalidad y preparación

A lo largo de esta primera temporada, Wembanyama resaltó por su talento físico, pero también llamó la atención por su enfoque mental, una faceta que él mismo considera crucial para enfrentar el exigente calendario de la NBA.

Al ser consultado sobre las lecciones de su año debut, Wembanyama destacó la importancia de la preparación mental: “Abordar el juego mentalmente es más importante que abordarlo incluso físicamente”.

Wembanyama mejoró su porcentaje de tiros de tres puntos, alcanzando su récord personal en un solo partido (Daniel Dunn-Imagn Images)

“Por supuesto, vamos a cuidar nuestro cuerpo, pero hay gente cuyo trabajo es cuidar nuestro cuerpo, asegurarse de que estemos sanos. Por supuesto, vamos a pensar en eso, pero para ser grandiosos, simplemente hay que abordar el juego con esa mentalidad asesina”, agregó en conferencia, según informó CNN.

El francés continúa mejorando

Además de su preparación mental, Wembanyama mostró una notable evolución en su rendimiento desde la línea de tres puntos. Al inicio de la temporada, su porcentaje de acierto en triples era de 25%, pero recientemente elevó su efectividad, con 14 en 27 intentos, incluyendo seis triples en el partido contra los Kings, lo que igualó su récord personal.

“Estoy tirando cada vez mejor los triples. Claro que me siento mejor. Tengo 20 años y espero que durante algunos años siga sintiéndome cada vez mejor. No hay ninguna razón para que me sienta peor”, aseguró la joven estrella del básquet.

Chris Paul, compañero de equipo, destacó que Wembanyama todavía tiene mucho por aprender, a pesar de que ya hace historia en la liga más importante del deporte. “Me gustaría que vieran el trabajo que se hace día tras día. Saben lo talentoso que es, pero su voluntad de querer mejorar, su voluntad de querer trabajar en las cosas... Cuantos más partidos juguemos, creo que nos conoceremos mejor”, sentenció.

Chris Paul elogió la dedicación y voluntad de Wembanyama por seguir mejorando en cada juego (Scott Wachter-Imagn Images)

Para principios del mes de octubre se supo que el joven francés ganó cerca de 10 kilos respecto al año anterior. Durante el verano boreal se dedicó especialmente a mejorar su fuerza y su estabilidad en el core para estar mejor preparado para la competencia en la actual temporada de la NBA.

“Es un proceso natural. Estoy intentando trabajar de forma buena para mi cuerpo, respetar mi tipo de cuerpo. No nos enfocamos en ganar peso, pero el peso aumenta cuando ganas fuerza. Estoy satisfecho con el verano que tuvimos aquí”, aseguró el basquetbolista, según la agencia de noticias EFE.

Con sólo 20 años y dando sus primeros pasos dentro de la liga de básquet de Estados Unidos, Wembanyama pesa alrededor de 106 kilos que se distribuyen en sus 2,24 metros de altura. Su mentalidad, preparación y estadísticas se suman a sus condiciones físicas para hacerlo un diamante en bruto para el deporte.