La Fórmula 1 eligió las mejores frases de Colapinto y el argentino bromeó: “Tienen unas horas para salvarme”

La Fórmula 1 eligió las mejores frases de Colapinto (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP)

El furor por Franco Colapinto no se detiene. En medio de los rumores sobre su continuidad en la grilla 2025 de la Fórmula 1, fue la propia categoría la que aprovechó para publicar sus mejores frases desde su estreno en la Máxima en el Gran Premio de Italia, en Monza. Sólo pasaron seis carreras para el piloto argentino, pero más allá de su capacidad al volante, su carisma generó que el paddock no pare de hablar del joven de 21 años.

“Franco Colapinto demostró que se luce frente al volante. Y también frente a los micrófonos. ¿Qué frase del argentino agregarías a la lista?”, fue el título que publicó la F1 en cuenta de Instagram. Como es una constante desde que el corredor hizo su primera aparición a bordo del equipo Williams, la categoría mostró las frases en español, una situación ya recurrente y que marca cómo la organización aprovechó para acercarse al mercado latinoaméricano.

Poco tiempo después que se hizo la publicación, Colapinto apareció por la plataforma y dejó un divertido comentario en medio de sus días de preparación de cara a la competencia en Las Vegas (21 al 23 de noviembre). “Mañana (por este miércoles) tengo media training y esta vez no es chiste... Todavía tienen unas horas para salvarme”, escribió el argentino.

La primera placa elegida fue: “Yo no soy ítalo-argentino, yo soy argentino”. Hay que recordar que tras su debut en Monza, Colapinto cruzó a un periodista español que lo había tildado de que tenía doble nacionalidad. “Díganle a Lobato (cronista de la cadena DAZN). Ya leí por varios lugares que están diciendo que soy ítalo-argentino. Sólo tengo el pasaporte, nada más”, respondió en diálogo con los medios en relación a un comentario que escuchó.

Otra de las ocurrencias -fueron siete en total- que mostró la Fórmula 1 fue la ocasión en la que el argentino mostró su devoción por Hamilton. “Un sueño hecho realidad darle la mano a Lewis después de correr juntos”, mencionó sobre la oportunidad de compartir pista con su ídolo. Junto a esta, también publicaron una reciente, en la que Franco remarcó el significado de haber corrido en Brasil con miles de fanáticos que viajaron desde Argentina para verlo en pista. “Esto parece un estadio de fútbol”, dijo Colapinto en Interlagos.

La pasión del público con Colapinto en Intergalos, Brasil

Una de las frases más recordadas hasta el momento de Colapinto en su estadía en la F1 se produjo una vez que terminó el Gran Premio de Estados Unidos. Después de terminar en el 10° lugar en el circuito de Austin, lo que le valió sumar un punto para su equipo, el oriundo de Pilar mostró su decepción al ver que le habían arrebatado la vuelta rápida, lo que habría significado un punto más para el campeonato de constructores y su cuenta persona.

“¿Para qué entra a boxes? Gastan gomas... ¡Cuiden el planeta!”, expresó Franco tras la prueba y esa fue la frase que recordó la F1. Hay que recordar que fue Esteban Ocon el que se quedó con el giro más rápido, pero como terminó en el puesto 18 no pudo contabilizar el punto adicional que otorga la categoría debido a su posición fuera del top 10. Alpine tomó la decisión estratégica de ingresar al francés a los boxes para cambiar neumáticos nuevos con el único propósito de buscar el récord de vuelta y que Williams no sumara una unidad en su lucha por los puestos en la tabla del torneo de las escuderías.

Entre las restantes que destacó la Fórmula 1, eligieron una en la que apuntó con la vigencia de Alonso (“A Fernando lo veo con mucha energía todavía, no entiendo cómo hace. No le pasan los años”) y en otra apuntaron a su amor por la infusión por excelencia en Argentina (“En mi mate, el azúcar no está permitido”). Por último, marcaron su gusto por una tradición culinaria luego de su paso por el GP de México: “Amo los tacos, las quesadillas... La comida mexicana es una locura”.

LAS FRASES DE COLAPINTO QUE ELIGIÓ LA FÓRMULA 1