La polémica reflexión de Jorge Sampaoli sobre cuáles son los países que producen “los mejores futbolistas del mundo”

La presentación del argentino en el estadio del Rennes (@staderennais)

Jorge Sampaoli fue presentado como nuevo entrenador del Rennes de Francia, su segunda experiencia en el fútbol de ese país tras su paso por el Olympique de Marsella. El entrenador, de 64 años, firmó un contrato de un año y medio, que finaliza en junio de 2026. Dentro de su cuerpo técnico se encuentran Diogo Alves y los preparadores físicos Pablo Fernández y su hijo Marcos Fernández.

“Todos estamos encantados con que Jorge se una a nosotros porque es un entrenador con reputación internacional por su profesionalidad y humanismo. Tiene un gran apego a sus jugadores y a su personal, y es un hombre leal y comprometido. Necesitamos su energía para reactivar el club y afrontar la competición con determinación”, lo elogió Arnaud Pouille, Presidente Ejecutivo y Director General de la institución, que es propiedad del magnate François Pinault, este año no juega certámenes internacionales y actualmente marcha decimotercero en un campeonato de 18 equipos.

En la conferencia de prensa, el orientador oriundo de Casilda sorprendió con una reflexión en la que relegó al fútbol argentino. Vale recordar que el DT dirigió a la selección argentina en 2017 y 2018: la clasificó con zozobra al Mundial de Rusia, pero en la cita ecuménica no pasó de los octavos de final, en medio de conflictos con los referentes y dentro de su cuerpo técnico.

“Admiro la Ligue 1. La he seguido viendo desde que me fui de Marsella (en 2022). Me gusta cómo funcionan los equipos, sus transiciones. El campeonato galo sigue mejorando y, además, los mejores del mundo salen de Francia y de Brasil. Hay materia prima”, manifestó durante su presentación, dejando en un segundo plano al fútbol campeón del mundo y dos veces rey de América.

“Mi nivel de exigencia es muchas veces demasiado elevado respecto a las exigencias de los clubes con los que he trabajado. Pero tengo conciencia de que esas ambiciones son desmesuradas y quizá inalcanzables. Es algo que tengo que cambiar. Tengo que mejorar ese aspecto si quiero estar más tiempo en Rennes”, comentó durante el evento.

Sampaoli ha asumido el desafío de liderar al Stade Rennais después de su paso por el Flamengo en 2023. Comenzó su carrera dirigiendo equipos en el ascenso de Argentina, además de Perú, Ecuador y Chile. En el país andino consolidó su reputación al llevar a la Universidad de Chile a ganar la Copa Sudamericana 2011.

Más adelante, en 2012, Sampaoli se hizo cargo de la selección chilena, con la que marcó un importante hito al vencer a la campeona del mundo, España, durante el Mundial de 2014 y llevar a Chile hasta los octavos de final. Su éxito continuo con la Roja se consolidó con la conquista de la Copa América, lo que le abrió las puertas para dirigirse a Europa.

En 2016, Sevilla fue su destino, llevando al equipo al séptimo lugar de la Liga Española. Posteriormente, regresó a Sudamérica para gestionar a la selección argentina.

Tras su etapa en la Albiceleste, Sampa dirigió tanto al Santos como al Atlético Mineiro en Brasil. En 2021, tomó las riendas del Olympique de Marsella en Francia, donde su estilo ofensivo fue sumamente valorado por los seguidores del Velódromo. Con el Marsella, alcanzó el subcampeonato y llegó a las semifinales de la Europa League en la temporada siguiente.

Después de un breve regreso al Sevilla en 2022, Sampaoli se une ahora al Stade Rennais, a la espera de que su extensa experiencia aporte valor al equipo de los Rouge et Noir.