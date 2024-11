8 frases de Gallardo tras la goleada de River a Barracas: las chances de pelear el título y el respaldo a los juveniles

River Plate no se baja de la pelea por la Liga Profesional: derrotó 3-0 a Barracas Central en el Monumental, con goles de Maxi Meza, Miguel Borja y Paulo Díaz. Así, quedó a seis puntos de los líderes Vélez y Huracán, con cinco fechas por disputarse. El entrenador Marcelo Gallardo resultó clave para destrabar un partido cerrado a partir de los cambios, especialmente, con el ingreso de Franco Mastantuono, que propició las dos primeras conquistas. Y el colombiano hizo su aporte directo en la red.

El Muñeco hizo trabajo extra. Es que en la previa del duelo vivió una situación especial: cuando se levantó del banco para que lo ovacionara todo el público, detectó que uno de los fotógrafos, que se acercó a retratar el momento, se había tropezado y caído al césped. Camino a ponerse de cara a las tribunas, le tendió una mano, lo alzó y luego se bañó en el cariño popular.

La asistencia de Gallardo a un fotógrafo que se tropezó

Post encuentro, en conferencia de prensa, el DT habló sobre el rendimiento del equipo, cómo superó el golpe por la eliminación ante Atlético Mineiro en la Copa Libertadores, el desarrollo de los juveniles y el arbitraje.

“Debíamos encontrar una continuidad en el juego que nos permitiera ganar y conseguimos ganar tres partidos seguidos en una semana post eliminación de Copa, que es complicado porque te podés quedar ahí golpeado, tardás en reaccionar y te pasan los partidos por encima; sin embargo, tuvimos la capacidad de reaccionar después del golpe e hilamos tres victorias y por momentos jugamos bien”, destacó el DT. La Banda quedó a seis puntos de los líderes Vélez y Huracán.

Sobre la posibilidad de pelear la Liga Profesional, el DT aseveró: “No sabemos si va a alcanzar porque no solo dependemos de todos los puntos que ganemos nosotros, sino también de los de arriba. Intentaremos seguir por esta continuidad de partidos, mejorar en el juego y sumar la mayor cantidad de puntos posibles para al menos ver si tenemos chances”.

LAS PRINCIPALES DEFINICIONES DE GALLARDO

La reacción del equipo luego de la caída ante Atlético Mineiro

“Como todo golpe después de la eliminación de Copa, cuando había mucha ilusión y entusiasmo, había dos posibilidades: quedarse ahí padeciéndola o reaccionar rápido. Y el fútbol no te da la posibilidad de lamentarte; tenías que reaccionar rápidamente porque estaba la necesidad de sumar puntos para la clasificación a la copa del año que viene”.

“Mientras más rápido salís de la frustración, más rápido se hace la cáscara de la herida. Intenté marcarles eso a los jugadores, que después son los que salen al campo. Esa es mi tarea, mi forma de sentir y trabajar. Bajar una idea, sentirse identificado, es con tiempo. Mientras, sin excusas, hay que salir a jugar y cumplir con las exigencias que te pone River”.

La victoria ante Barracas

“El equipo que inició hizo un gran desgaste porque era un rival con el que debíamos tener paciencia y movilidad y no ir a chocar contra su línea defensiva. Hicimos un desgaste para los que entraron después; nos dieron esa frescura que necesitábamos para seguir insistiendo y encontrar los caminos para llegar a la victoria”.

El acompañamiento de los juveniles en el Millonario y el ingreso de Mastantuono

“No es fácil asimilar cuando llegás a un equipo profesional, el cambio de vida que genera en cada uno de ellos, por eso no solo tenemos que ser entrenadores, tenemos que intentar acompañar ese proceso. Póngase en su lugar con 17 años y es un montón. Yo no soy necio, si un chico juega bien no importa la edad que tenga, estará en el equipo”.

El planteo de Ruben Darío Insua y el arbitraje

“No me corresponde opinar de las herramientas que utiliza cada equipo, cada uno hace lo que siente y no voy a opinar de los rivales. Lo que me preocupa es que en el fútbol argentino tenemos que ser más claros, al menos en el juego, los árbitros tienen que ayudar a que fluya y dar un espectáculo más ameno para la gente. Todos tenemos que colaborar para que el fútbol argentino no se convierta en algo cada vez peor, porque nos estamos acostumbrando a eso y parece que no interesan las formas”.

“Si se pierden 10, 12 o 15 minutos, habría que adicionarlos como pasaba en el Mundial. Los árbitros añaden 3, 4 y cuando te dan 6 te dicen que es una locura. Y no. Hoy, por ejemplo, terminó el segundo tiempo a los 45 minutos. ¿Por qué? Había que respetar el tiempo de adición. Yo lo digo hoy, mañana sigue el show. Por eso no hay que hablar mucho porque después te tildan de loco. A mí me gusta que haya evolución y ahora no hay descensos. Estamos todos sospechando de todos. Me gustaría que hubiera reglas más claras. Lo mío es una opinión. Hay mucho temor a opinar. Simplemente todos tenemos que tratar de tener un mejor fútbol. No estoy diciendo nada que no se vea. Pero hay mucha hipocresía, es así”.