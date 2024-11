El aterrador momento que vivió una estrella de la NHL tras recibir un golpe en el cuello que lo envió al hospital: “Todo se volvió borroso”

El duro golpe en el cuello que recibió un jugador de la NHL

En un tenso encuentro de la NHL, la estrella del hockey sobre hielo Dylan Holloway fue trasladado de emergencia al hospital después de recibir un golpe en el cuello con el disco. Durante el partido entre los St. Louis Blues y los Tampa Bay Lightning. El incidente desafortunado dejó a los aficionados y compañeros de equipo preocupados por su salud.

El desafortunado suceso ocurrió en los segundos finales del primer periodo cuando Nicholas Paul, jugador de los Lightning, disparó accidentalmente desde corta distancia. El disco impactó directamente en el cuello de Holloway, justo cuando faltaban 1:11 minutos para el final del periodo. Aunque al principio el joven canadiense de 23 años parecía ileso, incluso continuó jugando brevemente, algo no estaba del todo bien.

Holloway, decidido, corrió y disparó a gol, patinando durante aproximadamente 30 segundos más. Sin embargo, después de dirigirse al banco, inclinó la cabeza y se retiró del hielo, mostrando señales de incomodidad. Pocos segundos después de sentarse en el banco, el personal médico se apresuró a asistirlo, sujetando su cuello antes de llevarlo en camilla para una evaluación más detallada.

El juego se detuvo mientras los médicos atendían a Holloway, y sus compañeros se arrodillaron en el hielo preocupados por su bienestar. A pesar del incidente, el partido continuó y los Blues lograron una victoria ajustada de 3-2.

Los médicos atendieron a Dylan Holloway cuando salió

Frank Seravalli, un reconocido reportero, informó a través de su cuenta en X (Ex Twitter) que la situación estaba bajo control. “Holloway estará bien. Su vía respiratoria está abierta y sin obstrucciones. No hay hinchazón alrededor de su cuello. Se programó una exploración preventiva en el hospital”. Seravalli también mencionó que los padres de Holloway estaban presentes en la ciudad para el partido y lo acompañaban en el hospital.

Un día después del incidente, ya recuperado, Holloway habló con los medios. “Obviamente fue una situación aterradora”, explicó. “Por lo que me han dicho, el disco golpeó mi nervio vago en el cuello y tan pronto como recibí el golpe, supe que algo no iba bien. Pero luego vi que teníamos un pequeño dos contra uno, así que no podía dejar pasar esa oportunidad”.

Continuó relatando: “Todo se volvió muy borroso. Tan pronto como llegué al banco, me sentí un poco mareado y luego realmente no recuerdo mucho hasta que estuve en la camilla cerca de la ambulancia”. En cuanto a su recuperación, los médicos le aconsejaron no realizar actividades durante 24 horas. “Espero poder jugar, pero ya veremos”, comentó Holloway. “Estuve un rato en la bicicleta, así que solo pedaleé, haciendo funcionar un poco mis piernas, pero nada loco. Simplemente me dijeron que no haría actividad durante 24 horas, nada extenuante”.

A pesar del incidente, Holloway expresó su deseo de volver pronto al hielo y participar en el próximo juego de los Blues contra el visitante Utah Hockey Club. Actualmente, Holloway está en su primera temporada con los Blues, después de iniciar su carrera con los Edmonton Oilers, acumulando cuatro goles y dos asistencias en 13 partidos con St. Louis

El jugador mostró las heridas en su cuello (@jprutherford)