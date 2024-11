El crudo relato de la esposa de Nicolás Tagliafico tras mudarse sola a Ámsterdam: “Francia se volvió una tortura”

Caro Calvagni reveló que vivió sucesos de inseguridad en su casa de Francia y dijo que vivió una tortura

Carolina Calvagni, esposa del futbolista Nicolás Tagliafico, compartió detalles impactantes sobre su reciente mudanza de su casa en Lyon, Francia, donde residen debido al compromiso profesional del futbolista campeón del mundo con el Olympique. Según reveló la mujer, la transición a su nuevo hogar, en Ámsterdam, estuvo marcada por dos robos, en los cuales su perra Pepu desempeñó un papel central.

La esposa del lateral de la selección argentina hizo un crudo relato sobre lo vivido en su cuenta de Tik Tok: “Les voy a contar el motivo de nuestra mudanza. El año pasado nos entraron a robar dos veces. La primera vez se lo encontró Nico (Tagliafico) y la segunda vez estaba yo sola. Nico estaba jugando un partido y entraron a la casa dos tipos. Gracias a Dios y a Pepu (la perra) no pasó nada”.

Además, Calvagni detalló la relevancia de su perra en ambos intentos de robo: “Pepu nos salvó las dos veces. Empezó a ladrar y olfatear como nunca y eso nos llamó la atención. Así que la primera vez Pepu y Nico se encontraron con el ‘chorro’. La segunda vez estaba yo sola, estaba por empezar el partido y ella empezó a ladrar y olfatear la puerta muy fuerte, así que eso me hizo sospechar y fui a ver las cámaras. Básicamente, vi a dos hombres caminando por mi parque y saltando la pared”.

“Esa fue una de las cosas traumáticas que viví en mi vida porque yo estoy sola en Francia y obviamente no tenía a quien llamar, a quien recurrir y Nico estaba jugando. Así que desde ese momento, Francia se volvió una tortura para mí. Por eso me veían tanto en Holanda, nosotros todavía tenemos nuestra casa allá”, continuó la mujer en el video publicado en sus redes sociales.

“Lo explico porque muchos no entendían porque vivía separada de Nico en Ámsterdam y era justamente por eso, ahora lo saben. Y ahora me mudé a un departamento, mucho más seguro, tranquilo. Yo paso mucho tiempo sola cuando Nico viaja, así que es una tranquilidad para mí y para Nico también”.

Debido a las traumáticas experiencias vividas por los argentinos en el país europeo, decidieron mudarse a una residencia que garantice una mayor certeza a la hora de sufrir la posibilidad de un robo. Caro Calvagni decidió mantener la noticia en secreto hasta que no se confirmó la estadía en su nuevo hogar.

Cómo nació el amor entre Tagliafico y Caro Calvagni

La historia de amor entre Tagliafico y Calvagni se remonta a cuando el futbolista vestía los colores de Banfield: “A Nico lo conocí por intermedio de una amiga de mi mamá. Yo estaba en las vacaciones de la facultad y mi mamá me invitó a tomar unos mates a lo de una amiga suya. Charlando, me dice: ‘Sabés que hay un chico que es tan bueno y tan lindo’. Me trajo la computadora, puso su nombre en Google y me pasó el Facebook”, contó Caro en una entrevista con el programa Perros de la Calle, de radio Urbana Play.

“‘¿Vos te pensás que me va a seguir?’, le dije. Le mandé solicitud, llegué a casa y obviamente empecé a revisar. Al toque él me aceptó, pasaron los días, pero no había señal de que me hablara. Una noche me animé y le puse un ‘hola, ¿cómo estás?’. Y él, al otro día, cuando se levantó para entrenar, me lo contestó. Empezamos a hablar por un tiempo hasta que concretamos el primer encuentro. Fue muy prolijo, me invitó a almorzar después de un entrenamiento. Habíamos hablado tanto antes que la cita fluyó mucho y a partir de ese entonces nunca más nos separamos. Obviamente, hubo etapas en las que nos veíamos cada tanto, hasta que decidimos empezar la vida juntos, convivir y demás”, concluyó.