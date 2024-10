Uno de los pilotos más experimentados de Fórmula 1 se sumó al pedido por Colapinto: “Tiene talento y una gran nación detrás”

Desde que Franco Colapinto se subió a su butaca de Williams no ha parado de revolucionar a la Fórmula 1. El piloto argentino expuso su talento en cada Gran Premio y los elogios le han llovido desde especialistas, jefes de equipo y hasta sus propios colegas.

Lewis Hamilton fue uno de los primeros en respaldar al argentino, justamente uno de los ídolos deportivos del joven representante albiceleste. “Creo que se ha ganado el derecho a estar aquí”, deslizó la leyenda británica. Y continuó: “Todavía hay un asiento disponible (Sauber). Mi consejo sería que siga empujando para asegurarse que está haciendo absolutamente todo al final del día. Centrarse en hacer su trabajo cada fin de semana. Espero que tenga buena gente detrás de él, que estén haciendo el trabajo correcto para asegurarse que estará aquí el próximo año”.

En esa misma consulta, se le recordó al inglés la guerra que mantuvo con Franco durante el GP de Bakú: “Ha hecho un trabajo increíble. Tuvimos una pequeña batalla, pero fue súper seguro. Fue duro pero justo. Como dije en la carrera: es genial ver que los jóvenes talentos tienen la oportunidad de salir y brillar”.

“Fue llamado a último minuto y arrojado a lo profundo de este deporte. La mayoría de nosotros, si tenemos suerte de entrar, tenemos un poco de carrera. Si nos fijamos, por ejemplo el joven Kimi (Antonelli, que lo reemplazará en Mercedes en 2025), tiene un montón de días antes de la primera vez. Él no tenía eso, así que saltó directamente e hizo un trabajo fantástico”, puntualizó.

En la misma sintonía, Max Verstappen también pidió por la continuidad el argentino en la Máxima. “Merece un lugar en la Fórmula 1 con lo que ya ha demostrado”, aseguró la figura principal de la escudería del energizante que actualmente lidera el Campeonato de Pilotos, en la conferencia de prensa que compartió con Oscar Piastri (McLaren) y Yuki Tsunoda (VCARB). Además, al neerlandés le preguntaron por los rumores de un posible arribo de Franco a su equipo: “Es complicado responder eso porque él todavía tiene un contrato con Williams. Por supuesto, está haciendo un gran trabajo y Williams se debe estar preguntando un poco sobre qué hacer con Franco. Pero para mí solo demuestra que los equipos en general deben estar más abiertos a poner jóvenes talentos. Y en confiar en ellos. Porque ahora tienes esta situación donde él es piloto junior de Williams y potencialmente tiene que irse o intentar encontrar otro lugar. ¿Verdad? Bueno, podrían haberlo subido al auto. Así que sí, es complicado. ¿Merece un lugar en la parrilla? Creo que con lo que ha demostrado hasta ahora, sí”.

El corredor japonés, del equipo satélite, tampoco esquivó a la pregunta sobre el argentino: “Me sorprendería que no consideren a Colapinto”, afirmó de cara al 2025. A Yuki le preguntaron también si estaba preparado para enfrentarse a Max con el mismo coche, teniendo en cuenta que es un candidato a ascender a Red Bull. “Sí. Él es el mejor piloto, con una grandísima habilidad y aprendería muchas cosas. Pero veamos si me llaman o no. Hay que centrarse en lo que hay que hacer”, aclaró.

Y en las últimas horas se sumó el finlandés Valtteri Bottas, quien ha destacado la velocidad de Colapinto en sus cinco presentaciones: “No hay dudas, es rápido y ha dado el salto en la Fórmula 1 con un gran trabajo. Tiene talento, un gran apoyo y a una gran nación detrás. En términos de marketing es una persona interesante, con un gran mercado también; pero creo que es muy joven y seguirá mejorando. Está pasando en muchos deportes; en especial en la Fórmula 1, donde jóvenes talentos tienen la posibilidad de venir, y es bueno verlos. Pero cuando los equipos toman sus decisiones sobre los conductores del futuro hay muchas más razones. Siempre estará la batalla entre la experiencia y la juventud”.

“Me gustaría estar en la Fórmula 1. Me dieron una oportunidad increíble en Williams, gracias a James (Vowles). Todo el equipo me dio mucha confianza. Tuve una oportunidad increíble que yo no esperaba conseguir este año y trato de hacer lo mejor posible, tener los mejores resultados para demostrar que merezco estar aquí″, destacó cuando le preguntaron cómo se veía en 2025. “Si no es el próximo año, espero que sea en 2026 o 2027. Estoy tratando de disfrutar la oportunidad que tengo, que es mi sueño desde pequeño, conducir un Fórmula 1. Es muy especial”, dijo el gran protagonista de la jornada en sintonía con las palabras que ya venía expresando en el Gran Premio de México que se realizó el fin de semana pasado. Lo cierto es que Franco ya demostró estar a la altura. Y habrá que esperar si alguna escudería capitalizará la oportunidad de contar en su butaca a uno de los pilotos más prometedores de los últimos tiempos.