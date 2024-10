Malestar en el Real Madrid tras la dura derrota con el Barcelona: el futuro de Ancelotti y la mira puesta en las estrellas

Barcelona goleó al Real Madrid en el Santiago Bernabéu y el plantel quedó en la mira junto al entrenador (Reuters)

La goleada del FC Barcelona por 4-0 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu causó un temblor en los cimientos del club y levantó ciertas dudas que hasta el momento estaban bajo tierra. Así lo revelaron los medios deportivos especializados en España, quienes tras el triunfo azulgrana informaron que el presidente, Florentino Pérez, se implicó de lleno en el futuro del equipo.

“Florentino ha dado órdenes para que el Madrid comience a avanzar la llegada de Xabi Alonso para el próximo curso”, detalló el periódico catalán Sport, haciendo referencia a que el ciclo del histórico Carlo Ancelotti podría haber llegado a su fin a pesar que el titular de la Casa Blanca renovó el contrato del DT italiano hasta 2026 tras conquistar La Liga y la Champions League en la campaña anterior.

Hay que mencionar que, si bien el ex volante del Merengue es el técnico del Bayer Leverkusen y viene de lograr una histórica consagración para el club alemán en la Bundesliga, tendría una cláusula para salir en el verano del próximo año (2025).

Otro de los aspectos a lo que apuntan los medios madrileños es que la llegada de Kylian Mbappé podría haber trastocado los planes de una directiva que, a pesar de la edad del italiano (65 años), seguía confiando en su manejo del plantel. Desde que el ex PSG llegó a Madrid, el DT no logró ajustar las piezas, si bien siguen siendo sumamente competitivos, con individualidades sobresalientes, el equipo parece no encontrar un buen funcionamiento con estrellas como Jude Bellingham totalmente desfiguradas con respecto a la temporada anterior.

A su vez, Sport también recordó que el entrenador italiano también tuvo conflictos en la gestión de algunos casos como la renovación de Mendy, el protagonismo de Arda Guller o el descontento de Rodrygo. Aunque desde España consideraron que no habrá decisiones drásticas tras la amplia caída, reconocieron que “la confianza con Ancelotti se ha roto”.

Al mismo tiempo, el presidente Merengue ya tendría apuntado al reemplazante de Carletto: “Ha elegido a Xabi Alonso para comenzar una nueva era (...) Lo tiene decidido y se van a poner manos a la obra para que todo quede avanzado cuanto antes”.

Xabi Alonso está en la mira del Real Madrid (Reuters)

El periódico As señaló tras la humillante derrota que “el mercado ya es una obligación”, remarcando que, pese a que el Real Madrid decidió no fichar jugadores en enero, tendrá que cambiar su visión de cara al mercado de enero si no quiere tirar la temporada por la borda.

Pese a que en la Casa Blanca son conscientes de que Lunin no da la misma seguridad que el belga Thibaut Courtois (lesionado), el foco no está puesto en el arquero croata sino en la defensa. Con lesiones de peso como la de Carvajal y Alaba, el conjunto merengue solo puede apoyarse en Militao y Antonio Rudiger como “indiscutibles”.

Es por eso que para reforzar la zaga central saldrían al mercado por un nombre en particular: Aymeric Laporte. El defensor español milita actualmente en el Al Nassr de Cristiano Ronaldo, y si bien el hecho de jugar en el Real Madrid suena tentador, se sabe que el club capitalino no le ofrecería un sueldo superador al que tiene en Arabia Saudita.

Otro de los nombres que arrojó el diario de la capital española fue el de Trent Alexander-Arnold, quien terminará contrato con el Liverpool a final de temporada y el club inglés podría aprovechar para negociarlo en enero, antes que dejarlo marchar libre en junio.

Finalmente, aunque el mediocampo quedó debilitado por la salida de Toni Kroos, no habría refuerzos en este sector. Sin embargo, en el seno de la dirigencia son conscientes de la baja de nivel de Jude Bellingham, a quien Ancelotti tuvo que reubicar y darle una nueva tarea en el campo tras la llegada de Kylian Mbappé.

Hasta el momento, el inglés no se pudo amoldar a su nueva posición ni desequilibrar como supo hacerlo en la temporada anterior, una tarea que debe hacerse a contrarreloj para que el conjunto blanco pueda encontrar su mejor versión antes de encarar partidos claves.

Ancelotti fue apuntado por la prensa de Madrid tras la caída en el clásico (REUTERS/Juan Medina)