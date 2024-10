El polémico festejo en el vestuario de un jugador del Barcelona que obligó al club a borrar un video tras el triunfo ante Real Madrid

El detalle de un futbolista del Barcelona que no pasó desapercibido

El FC Barcelona demostró una clara supremacía en el Clásico español al vencer al Real Madrid por un contundente 0-4 en el estadio Santiago Bernabéu. En un partido donde el equipo dirigido por Hansi Flick tuvo que resistir el embate de los merengues durante la primera parte, la segunda mitad fue todo para los blaugranas. Un doblete de Robert Lewandowski, sumado a las jugadas clave de la dupla Lamine Yamal y Raphinha, consolidaron al Barcelona como líderes indiscutibles del campeonato.

El triunfo del Barcelona no solo fue noticia por sus implicaciones en la tabla de posiciones, sino también por una controvertida celebración que protagonizó el arquero polaco Wojciech Szczesny en los vestuarios del Bernabéu. Durante la euforia post-partido, el ex Juventus fue captado fumando en un video que el propio club compartió en sus redes sociales y luego decidió eliminar.

En las imágenes, se podía observar al futbolista de 34 años exhalando una bocanada de humo y luego lanzando un objeto al suelo en el momento en el que iban a tomar la fotografía oficial del equipo celebrando, todo bajo la atenta mirada del joven de 17 años Lamine Yamal, quien al ver la situación soltó una carcajada acompañada de una complice mirada.

Este comportamiento no pasó desapercibido, sobre todo porque Szczesny ya había generado titulares con declaraciones anteriores sobre su hábito de fumar. “Son cosas que no cambio en mi vida personal y no es asunto de nadie si fumo”, afirmó el guardameta polaco en una de sus primeras entrevistas como azulgrana . Szczesny había estado retirado desde el verano, pero fue llamado para cubrir la ausencia de Marc-André ter Stegen, quien sufrió una lesión grave.

Barcelona goleó al Real Madrid en el Santiago Bernabéu (Reuters)

En declaraciones posteriores, Szczesny fue claro al señalar que no alteraría su forma de vida por su fichaje con el Barcelona. “Fumar un cigarro de vez en cuando no afecta mi rendimiento en el campo y considero que es parte de mi vida personal, un aspecto en el que nadie debería intervenir”, explicó. Sin embargo, admitió que hace todo lo posible por mantener su hábito lejos del público, en especial de los niños. “Intento ocultarlo y no mostrárselo a la gente, pero si alguien piensa que cambiaré mi forma de ser en mi vida personal, puede pensarlo de nuevo porque yo soy quien soy. Quiero que me juzguen como arquero y no por buscar historias donde realmente a nadie le importa”.

Aunque el video fue retirado de las plataformas oficiales del FC Barcelona, la grabación se propagó rápidamente por las redes sociales después de que los usuarios notaran el curioso detalle. “El cabrón no va a dejar de fumar así lo maten”, bromeó un fanático que compartió las imágenes. “Podría ser algo discreto, y más en un vestuario rodeado de jóvenes”, consideró otro en un tono más serio, haciendo alusión a que la mayoría de los futbolistas que tenía a su alrededor no superaba los 23 años. “Lo de Szczęsny ¿es Inteligencia Artificial, no?, se preguntó un tercero.

En lo deportivo, el Barcelona aprovechó la oportunidad para consolidarse en la cima de la liga. La actuación de Lewandowski y la conexión de Yamal con Raphinha fueron determinantes para desarticular a un Real Madrid que no pudo frenar el ímpetu ofensivo del equipo culé. La victoria refuerza la confianza del equipo de Flick, que tras golear el Bayern Munich por Champions y al Clásico rival, busca mantener su racha ganadora y avanzar firmemente en la competición.