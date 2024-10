Día definitorio en la B Nacional: se jugarán seis partidos en simultáneo para conocer al finalista por el primer ascenso y los clasificados al Reducido

Se define el primer lugar de la Zona B y los siete clasificados al Reducido

Este sábado será uno de los primeros días decisivos para la Primera Nacional, uno de los torneos más emocionantes: se definirá al ganador de la Zona B que disputará la final por el primer boleto a la Liga Profesional y a los siete clasificados para el Reducido que buscarán el segundo ascenso a la máxima categoría. A partir de las 15:05, se jugarán siete partidos en simultáneo que pondrán el sello definitivo a la tabla de posiciones de ese grupo.

En primera instancia, hay cinco equipos con chances matemáticas de quedarse con el primer puesto de la zona B. Deportivo Madryn y Nueva Chicago están en lo más alto con 63 puntos. Sin embargo, el Aurinegro se encuentra primero ya que tiene una mínima mejor diferencia de gol que el Torito (+15 contra +14).

El combinado de Madryn visitará a Colón de Santa Fe, que necesita al menos un empate para asegurarse el pase al Reducido aunque una derrota podría dejarlo afuera de la pelea por el segundo ascenso. Por su parte, los de Mataderos recibirán a Brown de Adrogué, que actualmente está en la última colocación y descendería a la B Metropolitana.

Detrás de ellos aparece San Telmo, que tiene 62 puntos pero deberá viajar a Mar del Plata para jugar con Aldosivi (61) una verdadera final. El Candombero podría quedar como puntero de la zona incluso si empata y los dos líderes actuales pierden, ya que cuenta con una amplia diferencia de gol (+26).

El quinto en el listado es Gimnasia de Mendoza, que ya aseguró su pase al Reducido y tiene chances matemáticas de quedar como puntero aunque suena difícil que suceda. El Lobo mendocino –que recibirá a Almagro– contabiliza 60 unidades y una diferencia de gol de +9, por lo que es una utopía que logre restar la distancia en ese ítem.

Hay que destacar que la Zona A ya tiene confirmado a su finalista: San Martín de Tucumán. Por lo que el ganador de este grupo disputará el partido por el primer ascenso contra el Santo tucumano.

La otra batalla trascendental se desarrollará por el ingreso al Reducido. Colón (57) y Gimnasia y Tiro de Salta (55) son actualmente los últimos dos clasificados, pero Mitre de Santiago del Estero (54) podría arrebatarles ese boleto si vence –o incluso empata– con Chaco For Ever de local.

En la zona baja, Brown de Adrogué (último con 29) y Atlético Rafaela (anteúltimo con 29) son los dos que definirán el descenso directo y el que afrontará la promoción.

LA AGENDA DEL DÍA EN LA B NACIONAL

15.05: Colón vs. Deportivo Madryn

15.05: Aldosivi vs. San Telmo

15.05: Mitre de Santiago del Estero vs. Chaco For Ever

15.05: Gimnasia y Tiro de Salta vs. Defensores de Belgrano

15.05: Gimnasia de Mendoza vs. Almagro

15.05: Nueva Chicago vs. Brown de Adrogué

15.05: Estudiantes de Río Cuarto vs. Atlético Rafaela

LA TABLA DE POSICIONES DE LA ZONA B

Deportivo Madryn: 63 puntos (+15) Nueva Chicago: 63 puntos (+14) San Telmo: 62 puntos (+26) Aldosivi: 61 puntos (+15) Gimnasia de Mendoza: 60 puntos (+9) Defensores de Belgrano: 58 puntos (+15) Colón: 57 puntos (+14) Gimnasia y Esgrima de Salta: 55 puntos (+4) Mitre de Santiago del Estero: 54 puntos (+6)

* El primero de la tabla jugará una final por el primer ascenso contra el ganador de la Zona A. Del segundo al octavo jugarán el Reducido por el segundo ascenso.