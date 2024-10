La contundente decisión del DT de Vélez con Elías Gómez tras el escándalo ante River

El momento en el que Elías Gómez insulta a Gustavo Quinteros al ser reemplazado en el partido entre Vélez y River (Captura video)

Vélez se juega el sábado un duelo clave en la lucha por el título en la Liga Profesional ante Belgrano, en el estadio José Amalfitani, y no tendrá en el equipo a uno de sus habituales titulares. El entrenador Gustavo Quinteros dejó fuera de la lista de concentrados a Elías Gómez, quien lo insultó luego de ser reemplazado en el partido ante River Plate.

El club de Liniers dio a conocer la nómina de convocados por el cuerpo técnico de cara al choque frente al Pirata y no aparece el nombre del lateral izquierdo. Si bien desde la institución no brindaron detalles sobre la ausencia, el jugador no presentó ninguna lesión y se estima que pudo haber sido sancionado, tal como había anticipado Quinteros en la conferencia de prensa posterior al empate en el Monumental. “No me disgusta que el jugador salga enojado, pero si hay una falta de respeto habrá un castigo deportivo”, dijo el ex DT de Colo Colo ante los medios.

En lugar de Elías Gómez, habitual titular en la defensa del Fortín, estará Aaron Quirós. El ex defensor de Banfield que llegó en este mercado de pases puede ocupar la posición de segundo marcador central, pero en las últimas presentaciones lo hizo en el lateral izquierdo.

Inmediatamente luego del incidente en cancha de River, Elías Gómez reconoció que insultó a Quinteros (le dijo “cagón”) tras dejar el campo de juego en el segundo tiempo y dijo que iba aceptar la sanción en caso de que hubiera algún tipo de castigo. “Le pido disculpas. Ya lo hablé con él. Fue un momento de calentura, nadie quiere salir en un partido tan importante. Sentí que quería revertir la situación porque sé que la jugada viene por mi lado, justo apenas donde entró Solari. Me sentí muy responsable por eso y no poder revertir porque salgo es como que me agarró en caliente. Lo hablé con él y con los chicos, y pedí disculpas. No soy así, no salgo a hablar nunca. Ya quedó más que aclarado”, indicó el jugador de Vélez en declaraciones a TNT Sports.

El lateral de Vélez manifestó su bronca con el técnico luego de ser reemplazado ante River

Por otro lado, Vélez informó que el delantero Michael Santos continúa con su recuperación de la fibrosis en el sóleo de su pierna derecha y el mediocampista Santiago Cáseres también está en rehabilitación de su problema de rodilla.

Vélez es el líder de la Liga Profesional, con 37 puntos, y tiene tres de ventaja sobre Huracán, su escolta que recibirá el lunes próximo a Central Córdoba. El Fortín también está primero en la tabla anual y se encuentra en semifinales de Copa Argentina, instancia en la que se enfrentará a Boca Juniors.

LOS CONCENTRADOS DE VÉLEZ PARA EL PARTIDO CON BELGRANO:

Arqueros : Tomás Marchiori y Randall Rodríguez

Defensores : Damián Fernández, Agustín Lagos, Joaquín García, Valentín Gómez, Emanuel Mammana, Aaron Quirós y Tomás Guidara.

Mediocampistas : Jalil Elías, Christian Ordóñez, Agustín Bouzat, Claudio Aquino, Leonel Roldán, Benjamín Bosch, Francisco Pizzini y Thiago Fernández.

Delanteros: Braian Romero, Alvaro Montoro, Maher Carrizo, Matías Pellegrini, Francisco Montoro y Rodrigo Piñeiro.

La lista de concentrados de Vélez para el partido frente a Belgrano (@Velez)