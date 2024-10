Elías Gómez insultó a Gustavo Quinteros tras ser reemplazado en el partido con River: la tajante respuesta del técnico de Vélez

El lateral de Vélez manifestó su bronca con el técnico luego de ser reemplazado ante River

El empate 1-1 entre River Plate y Vélez Sarsfield en el estadio Monumental dejó al equipo de Liniers firme en la punta de la Liga Profesional, pero con una situación de juego que encendió las alarmas en el líder del campeonato e involucró a Elías Gómez y el técnico Gustavo Quinteros.

El lateral izquierdo del Fortín fue reemplazado a los 9 minutos del segundo tiempo por Aaron Quirós y en su salida del campo de juego las cámaras de televisión detectaron un insulto hacia el entrenador. “Cagón”, se leyó en los labios de Gómez mientras se dirigía al banco de suplentes con Quinteros de espaldas, observando el partido.

Una misma situación se dio con Claudio Aquino, otra de las figuras del equipo visitante, quien al salir de la cancha al minuto 81, lanzó un insulto al aire que pareció estar dirigido al cuerpo técnico y se vio a su compañero Emanuel Mammana tranquilizándolo. De hecho, en la transmisión, la periodista Ángela Lerena dijo que fue para Leandro Chavo Desábato, ayudante de campo de Quinteros.

Una vez finalizado el partido, los protagonistas de esta historia hablaron sobre la escena y todos coincidieron que el tema se resolverá internamente. Aquino negó que su insulto haya sido para el cuerpo técnico y admitió que se marchó con bronca del campo porque no le gusta salir.

El enojo de Claudio Aquino tras ser reemplazado

Por su parte, Elías Gómez pidió perdón y reconoció su error tras haber insultado al director técnico. “Le pido disculpas. Ya lo hablé con él. Fue un momento de calentura, nadie quiere salir en un partido tan importante. Sentí que quería revertir la situación porque sé que la jugada viene por mi lado, justo apenas donde entró Solari. Me sentí muy responsable por eso y no poder revertir porque salgo es como que me agarró en caliente. Lo hablé con él y con los chicos, y pedí disculpas. No soy así, no salgo a hablar nunca. Ya quedó más que aclarado”, indicó el jugador de Vélez en declaraciones a TNT Sports.

Quinteros, en tanto, explicó en la conferencia de prensa que no escuchó el insulto de Elías Gómez y que por eso se dio vuelta para mirarlo. “En caliente seguro dijo algo. Pero eso lo arreglamos de forma interna. No me disgusta que el jugador salga enojado, pero si hay una falta de respeto habrá un castigo deportivo. Lo hablaré con él”, remarcó el ex DT de Colo Colo.

Al ser consultado por las represalias que podría tomar el entrenador, Gómez se mostró calmo y expresó: “Como grupo nos manejamos así. Sabemos que cuando pasa algo así hay sanciones. Acataré las órdenes del cuerpo técnico porque estamos de acuerdo los chicos con eso”.

A pesar de la tensa situación, Vélez pudo sumar un punto que puede ser importante de cara al futuro. Los de Liniers tienen 37 unidades y están seis por encima de Huracán y Talleres sus escoltas. En la siguiente jornada, el sábado 26 de octubre, el Fortín recibirá a Belgrano de Córdoba.

* La palabra de Gustavo Quinteros tras el insulto de Elías Gómez