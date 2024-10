El gran presente de Argentino de Quilmes, el primer club criollo, a días de cumplir 125 años de vida

El Mate realizó un video para celebrar un aniversario especial

Argentino de Quilmes está en las vísperas de una fecha muy especial en su historia. El próximo 1 de diciembre cumplirá 125 años constituyéndose como uno de los clubes más antiguos del fútbol argentino, incluso por delante de equipos emblemáticos de la Primera División como River Plate, Boca Juniors, Independiente, Racing y San Lorenzo. Hoy, el Mate goza de buena salud con la ilusión intacta del posible ascenso a la Primera Nacional en medio de una gestión con muy buenos resultados de la mano de su manager, Miguel Ángel Pires.

El clásico rival de Quilmes realizó una producción en video para celebrar este momento en su historia con la participación de distintos actores que se sumaron a la iniciativa, como Alan Sabbagh, sumado al guionista y escritor Sebastián De Caro. La iniciativa giró en torno a alentar a los simpatizantes para que se hagan socios.

El historiador Piru Cioccale le contó detalles a Infobae sobre la fundación de una entidad que está marcada a fuego como el primer club criollo del país: “Fue fundado por un grupo de jóvenes quilmeños que estudiaban en el Nacional de Buenos Aires de linaje criollo. Entre ellos el Dr. Isidoro Iriarte, el mismo que le da nombre al Hospital de Quilmes”.

En este diálogo, Cioccale precisó cómo se eligieron los colores de su camiseta y las modificaciones realizadas hasta que optaron por las tonalidades de la bandera nacional: “Si bien primero usaron una remera blanca, como hacían todos los equipos de principios de aquel siglo, porque era lo que se conseguía, después utilizaron una verde. Cuando las tuvieron que comprar en una tienda, compraron justamente rayada celeste y blanca en la calle Florida, en Capital Federal. Fue en honor a la Patria, a los colores de la Argentina. Siempre se quisieron distinguir de los ingleses, desde el primer momento”. De hecho, el apodo de Mate se remonta a que se diferenciaban de la cultura inglesa al momento de servir mate cocido a los visitantes en lugar de té.

Una de las tribunas de Argentino de Quilmes en sus primeras décadas de vida

A lo largo de su historia, Argentino de Quilmes tuvo resonantes victorias frente a River Plate, Boca Juniors, Racing Club e Independiente, a tal punto que llegó a estar a su altura en sus comienzos. Tiene la espina de nunca haber podido vencer a San Lorenzo y Huracán. La llegada del profesionalismo modificó el mapa de este deporte, pero nadie le puede quitar del palmarés sus tres subcampeonatos en la Primera A sumado a los distintos trofeos ganados en el ascenso, entre ellos en la Segunda y Tercera Categoría.

Hoy en día, el desembarco de Miguel Ángel Pires en la gestión deportiva le devolvió al equipo el anhelo de recordar viejas épocas de gloria porque marcha en la segunda colocación del Clausura de la Primera B y, en caso de no jugar la final por el ascenso, ya está clasificado para jugar el Reducido, cuyo ganador se mide a un conjunto proveniente del Torneo Federal A para resolver quién se queda con el segundo ascenso.

Vale destacar que la llegada del empresario, muy relacionado al fútbol local y europeo, trajo aires nuevos con una excelente campaña que lo catapultó a los primeros puestos sobre el cierre del año pasado. Logró 30 puntos en el Clausura 2023 gracias a sus nueve victorias, tres empates y cuatro derrotas. Esa buena producción le permitió ser el tercer mejor club de la tabla acumulada anual con 49 unidades conformadas por 14 triunfos y 7 igualdades en 32 partidos sumado a los 35 goles convertidos. Esto le permitió clasificarse para la Copa Argentina por mérito propio (cayó en los 32avos de final contra Independiente Rivadavia).

Argentino de Quilmes está peleando el ascenso a la Primera Nacional

Tras clasificar al Reducido de la Primera B, el Mate sacó de competencia a Acassuso por penales después de empardar ambos duelos correspondientes a los cuartos de final. En semifinales, le ganó a Los Andes por 3-0 en el global y avanzó a la definición contra San Miguel. Los empates 0-0 y 1-1 llevaron todo a los tiros desde los doce pasos. Allí, se impuso El Trueno Verde por 4-2, que a posteriori subió a la Primera Nacional tras vencer por la misma vía a Douglas Haig, del Federal A.

Lejos de claudicar, el cuadro celeste y blanco renovó la expectativa para 2024 y está liderado por un histórico como Adrián El Pirata Czornomaz. El entrenador, de 56 años, llegó a desempeñarse como futbolista vistiendo las camisetas de Independiente, San Lorenzo y el propio Argentino de Quilmes -donde debutó como profesional-, entre muchos otros equipos.

Al cierre de esta nota, el elenco quilmeño acumula 78 puntos en la Tabla General (juntando Apertura y Clausura) y se posiciona como el segundo plantel con más puntos, solo por detrás de Colegiales (85) gracias a sus 21 victorias y 15 empates en 40 encuentros disputados. Es el quinto equipo más goleador y el menos vencido de la divisional.

La mejoría en los resultados contrasta claramente con las anteriores temporadas, ya que en 2021 y 2022 nunca había avanzado al Reducido debido a las malas producciones que lo dejaron en la 16° y 13° colocación sobre 17 lugares, respectivamente.

Miguel Pires, el hombre que le devolvió la ilusión a los hinchas de Argentino de Quilmes

En relación a esta levantada de los últimos tiempos y a la incidencia de Pires, asegura Piru Cioccale: “Antes de su llegada, veníamos de una intervención y de tratar de sacar el club a flote porque estaba dado vuelto, no tenía un mango y se traía lo que se podía. Entonces, estábamos peleando de la mitad de tabla para abajo siempre. Tratando de no descender. Cuando llegó él, ya empezó a pelear cosas. Jugó la final con San Miguel. Clasificó a la Copa Argentina, que hacía años no clasificaba, ahora volvió a clasificar y vuelve a estar en la pelea. Cambio un montón futbolísticamente. Si vos tenés a alguien que pueda invertir y sumarse, los resultados son mejores. Pasamos de estar peleando cerca del descenso a clasificar a la Copa Argentina y pelear los ascensos”.

De vuelta en el presente, el presidente de la institución de Quilmes, Hernán Romero, acaba de ser reelegido en julio pasado con un 76% de los votos, luego de que hayan participado del acto eleccionario una cifra récord de 617 socios, según publicó la entidad en redes sociales.

Este dirigente sueña con devolver a Argentino de Quilmes a la máxima categoría, un honor que tuvo durante 25 temporadas, una sola en la Era Profesional. Curiosamente, ese logro tuvo relación a una de las máximas alegrías de los hinchas: ganarle la final por el ascenso al clásico rival (Quilmes) en 1938. “Terminó ese campeonato de Primera B y ambos quedaron con el mismo puntaje. Entonces, definieron con dos partidos, uno en la cancha de Chacarita y otro en el Viejo Gasómetro. Argentino de Quilmes ganó los dos partidos y ascendió a Primera A”, detalló Cioccale en diálogo con este medio.

El entrenador del equipo es Adrián Czornomaz

El acta de fundación del histórico equipo

En Quilmes el 1º de Diciembre de 1899 reunidos en este local provisorio, los señores designados al margen con objeto de constituir una Asociación Deportiva formada por juventud local y previas las reuniones preliminares en la casa ubicada en la calle Alvear y Alsina de los Señores Iriarte, se resolvió que esta Asamblea continuará en casa del Señor Mariano Castellanos.

Resuelto ya el nombre con el que se designaría al club, que a moción de los señores Carlos Dante Scala y Guillermo A. Schultz fuera el de Club Atlético Argentino de Quilmes como un homenaje a la Patria y a nuestro Pueblo fue proclamado por unanimidad.

Se dispuso asimismo que el objetivo principal de esta asociación sería el fomento de el “Football”, para cuyo objeto ya se contaba con un número de jugadores de ponderable eficiencia.

Otros de los puntos tratados fue el de redactar el Reglamento que regirá los destinos del club, designándose para ese objeto al Señor José Eduardo López: que la Comisión Directiva tomará de inmediato las providencias del caso para su organización y buena marcha de la Institución: adoptar colores para su distinción con otros Clubes y se estableció una cuota de 50 centavos que deberá cobrarse desde el mes en curso. Se procedió enseguida a elegir la Comisión Directiva que queda constituida así:

Presidente: Sr. Julio E. Castellanos; Secretario General en actuante: Miguel Angel Pérez; Prosecretario: Humberto J. Bissio; Tesorero: Antonio Odolone; Delegados: José E. López y Aroldo Torre y como Vocales los señores Isidoro G. Iriarte, Mariano R. Castellanos, Alberto García, Manuel A. Castellanos, José E. López, José María Marino y Carlos Dante Scala.

Se designó capitán del futuro equipo al señor Julio E. Castellanos a quien se le dieron suficientes poderes para elegir los equipos que deberán formar los ‘Teams” que representarán al Club. Quedando otros asuntos para ser tratados en las próximas reuniones de la Comisión Directiva, la asamblea fue levantada, firmado: Julio E. Castellanos, Presidente; Miguel A. Pérez, Secretario.

Presentes: José Eduardo López, Carlos Dante Scala, Humberto J. Bisso, Julio E. Castellanos, Isidoro G. Iriarte, Antonio B. Oddone, Haroldo Torre, Mariano R. Castellanos, Manuel A. Castellanos, Alberto García, Ramón F. de Udasta, Fidel Rodríguez, José M. Marino, Domingo Iparaguirre, Isidoro Pacheco, Guillermo A. Schultz, Hilario Giménez Wilde, Antonio Barrera, Juan C. Castellanos, Angel Luchetti, Pedro Duprati, José S. Escobar y Miguel Angel Páez.