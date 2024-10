Gallardo planea un cambio rotundo en River para visitar a Defensa y Justicia: el histórico que podría volver

Gallardo piensa rotar al equipo y Martínez podría volver a jugar tras su lesión en enero

River Plate no tendrá tiempo para reponerse del fuerte revés recibido en el Arena MRV, en donde sufrió una contundente derrota por 3 a 0 contra Atlético Mineiro en el inicio de las semifinales de la Copa Libertadores. Ahora, en medio del segundo partido de la serie, deberá enfrentarse a Defensa y Justicia por la fecha 19 de la Liga Profesional. Marcelo Gallardo pateará el tablero y realizaría muchas modificaciones en un equipo en el que Gonzalo Martínez podría tener su ansiado regreso.

El Millonario se volvió de Brasil con un resultado más que adverso y el Muñeco tiene en mente cambiar a todo el once titular para viajar a Florencio Varela, en un enfrentamiento que se dará este viernes desde las 21. Aunque la buena noticia que rodea al vestuario es la vuelta a las canchas del Pity, que se recuperó de la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda sufrida en enero y ya recibió el alta médica.

A pesar de que el volante ofensivo ya había viajado por el duelo de copa, quedó afuera de la convocatoria y no estuvo en el banco de suplentes. “Con la misma ilusión que el primer día!!”, había escrito en sus redes sociales tras la citación. Ahora, tras completar una nueva serie de entrenamientos y la posibilidad de rotar notablemente al equipo, Martínez tiene grandes posibilidades de sumar minutos con el Manto Sagrado.

El mensaje del Pity Martínez tras su vuelta a las convocatorias en River Plate

El futbolista que está confirmado que no tendrá rodaje es Marcos Acuña, que no pudo jugar ante Atlético Mineiro tras resentirse de su lesión de tendinitis en el isquiotibial izquierdo en los movimientos precompetitivos. Es por eso que será resguardado para tener acción en el segundo partido de la serie, aunque deberá recuperarse en formar récord para poder sumar minutos. En el entrenamiento por el jueves por la tarde, el Huevo realizó trabajos livianos en el gimnasio y pasó por kinesiología. Su presencia en el Monumental no está descartada y depende de la evolución diaria de su recuperación de acá al próximo martes.

A raíz de lo detallado anteriormente, Gallardo estaría considerando un cambio rotundo de nombres y poner un once inicial completamente distinto al que saltó a la cancha en Brasil. Aunque, tampoco se descarta que algunos futbolistas titulares puedan aparecer en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello y sumar minutos en busca de volver a su mejor nivel y recuperar la mejor faceta futbolística del equipo.

River perdió 3 a 0 contra Atlético Mineiro y Marcelo Gallardo analiza utilizar suplentes contra Defensa y Justicia (REUTERS/Cris Mattos)

Jeremías Ledesma tendría una chance bajo los tres palos de River, mientras que la defensa estaría conformada por una línea de cuatro. Agustín Sant’Anna volvería a sumar minutos, algo que no hace desde el 2 de junio contra Tigre. Por su parte, la zaga central sigue siendo un dilema para el director técnico, ya que podría decidir darle la oportunidad a Ramiro Funes Mori y Federico Gattoni o que dos de los tres centrales que jugaron contra el Galo vuelvan a tener rodaje, ante el flojo rendimiento. El sector izquierdo está ocupado por Milton Casco.

En la mitad de la cancha siguen las disyuntivas para el entrenador, ya que Nicolás Fonseca no tuvo un buen partido en Brasil y los elegidos para jugar contra el Halcón serían Matías Kranevitter y Rodrigo Villagra, que se pelean por un lugar en la vuelta. Ya en la faceta ofensiva, Franco Mastantuono y Claudio Echeverri pican en punta para ser titulares y, al igual que en el eje de la cancha, poder hacerse un hueco por Copa Libertadores.

La incógnita ronda a la posibilidad de que el Pity Martínez juegue desde el inicio o salte desde el banco de suplentes, en ese caso, Manuel Lanzini sería el elegido por el Muñeco. La dupla ofensiva estará comandada por Pablo Solari y Adam Bareiro, quienes no sumaron muchos minutos desde el arribo de Gallardo. A partir de los flojos resultados obtenidos en las últimas fechas de la Liga Profesional, River deberá empezar a sumar de a tres si quiere meterse en puestos de Copa Libertadores en la tabla anual.