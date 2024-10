Franco Colapintó habló sobre su “sueño” de seguir en la Fórmula 1 y dio su mirada sobre tener un Gran Premio en Argentina

Franco Colapinto sueña con seguir en la Fórmula 1

Franco Colapinto disfruta de su gran momento en la Fórmula 1. Todavía con cinco carreras por participar en el calendario, el piloto argentino del equipo Williams todavía desconoce lo que será su futuro en la grilla de largada para la temporada 2025. Si bien tiene asegurado que podría ser reserva de la escudería británica el próximo año, el paddock se pregunta si no merece un lugar tras su increíble desembarco.

Colapinto asistió a un evento de uno de los nuevos patrocinados que se sumaron al equipo con su arribo a Williams antes del Gran Premio de México y dejó en claro que su objetivo no es simplemente “rellenar” algunos eventos de la temporada. Su deseo es seguir en la F1, a pesar de que las oportunidades para 2025 son escasas y su equipo ya confirmó que tanto Alex Albon y al español Carlos Sainz Jr, que dejará Ferrari, serán sus pilotos titulares para la próxima temporada, lo que deja a Franco sin butaca.

“Quiero demostrar que llegué para quedarme y quiero seguir en la F1. Si no es el año que viene porque no hay butacas, será para el 2026. Quiero demostrar que no llegué solo por unas cuantas carreras, sino para quedarme”, afirmó Colapinto, según declaraciones que recogió Motorsport en el evento de la empresa donde se hizo la presentación oficial del casco que usará en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez.

Actualmente, Sauber sería la opción más cercana para el argentino, ya que la escudería sólo tiene confirmado a Nico Hülkenberg para 2025. Frente a ese escenario, Williams podría elegir cederlo lo que le permitiría seguir en la parrilla. Mattia Binotto, jefe del proyecto, indicó que se tomará una decisión sobre su segundo piloto a mediados de noviembre, antes de las últimas tres competencias de la temporada.

Otra opción en el horizonte es el asiento que podría estar vacante en Racing Bulls -equipo satélite de Red Bull-, aunque se espera que Liam Lawson, que reemplazó a Daniel Ricciardo por lo que resta del año, se quede con ese lugar para el año que se avecina.

Colapinto viene de sumar un punto por su 10° lugar en el Gran Premio de Austin, en Estados Unidos

Más allá de su futuro en el Gran Circo, el piloto argentino también reflexionó sobre lo que significó llegar a la Fórmula 1: “Cambió mi vida de una manera loca. No esperaba esto. Cuando corría en karts mi sueño era llegar a la F1, pero nunca supe todo lo que venía con eso. Lo que más me gusta es manejar el auto, aunque tiene sus pros y sus contras como todo”.

La llegada de Colapinto a la Fórmula 1 volvió a poner en escena las conversaciones sobre un posible regreso de la categoría a la Argentina, aunque hasta el momento las palabras no se transformaron en un proyecto concreto. Sin embargo, para el oriundo de Pilar, correr en su país sería un sueño hecho realidad.

“Ojalá que venga un GP de Argentina en unos años, sería un sueño hecho realidad. Me encantaría”, expresó el corredor de Williams. “Hay que seguir trabajando y sé que las cosas van a llegar, tanto como el GP de Argentina si sigo corriendo en la F1 porque todos están impresionados con los argentinos”, concluyó.

Durante el evento con la reconocida empresa de venta online fue que se presentó el nuevo diseño del monoplaza que tendrá Williams durante el fin de semana en México y el casco en homenaje a Carlos Reutemann que presentará el piloto. La idea nació hace dos meses “cuando me dijeron que tenía que llevar amarillo o incorporar ese color por el sponsor y como la parte de arriba se mantiene el color azul, se me ocurrió que sea como el que usaba el Lole”, le contó Lucas Bricco a Infobae.