8 frases de Gago tras el triunfo de Boca: por qué eligió a Brey en lugar de Romero, el caso Medina y la lesión de Zenón

Los penales de Boca vs Gimnasia

Boca Juniors eliminó por penales a Gimnasia y Esgrima La Plata con Leandro Brey como gran protagonista de la definición, con cuatro ejecuciones atajadas sobre cinco en el cruce válido por los cuartos de final de la Copa Argentina. En conferencia de prensa, Fernando Gago, entrenador del Xeneize, analizó lo ocurrido en el encuentro apasionante desarrollado en el Estadio Marcelo Bielsa.

En su segundo partido en el cargo, Pintita explicó la decisión de reemplazar a Chiquito Romero con Brey, quien fue el héroe de la jornada para dejar a su equipo con vida en el certamen: “Lo dije desde el primer día: va a jugar el que crea que está mejor. No hablé con Sergio, yo doy el equipo el mismo día del partido. Creía que era un partido para que jugara Leandro”.

Segundos antes, se había referido al caso de Cristian Medina, luego de que el volante le comunicara su decisión de no jugar ante una posible venta al Fenerbahçe de Turquía: “Me hubiese gustado que la primera pregunta sea de fútbol. Creo que eso es más importante que todas las situaciones...”.

“Es muy claro. Él me manifestó que existe la posibilidad de que tenga una transferencia. Yo tengo muy pocos días en el club, lo entendí desde el lugar de futbolista, en cuanto a irse a Europa y que es su sueño. Ahora, hay momentos para las situaciones. Quedan tres meses de mercado todavía, pueden pasar muchas cosas. Yo voy a contar con los jugadores que estén comprometidos al 100 por ciento. No lo digo por Cristian, que no está comprometido, al contrario. Es una situación particular. Son situaciones en las que está bueno que se le enseñen, que aprenda. Tengo mi opinión, lo hablé con él personalmente y decidí que no esté disponible”, declaró.

Los incidentes en Boca-Gimnasia

Más adelante, profundizó en el tema del mediocampista que disputó los últimos Juegos Olímpicos de París: “Me han pasado situaciones con jóvenes, que van a cometer errores, como todos. Ahora, hay que tratar de aprenderlos y buscar lo mejor. Yo tengo un lugar desde el que trato de aconsejarlo por el bien del equipo, de la institución y por el objetivo en común que tenemos: tener un equipo sólido y tener una familia. No vamos a comer un asado todos juntos, pero adentro del campo ser una familia. Eso hace al sentido de pertenencia en el club”.

Otra de las consultas a Fernando Gago estuvo relacionada con Kevin Zenón, luego de que el volante sufriera una fuerte infracción desde atrás que le produjo mucho dolor en uno de sus tobillos: “Mañana le vamos a hacer los estudios correspondientes. No puedo decir nada ahora porque no lo sé”.

A la espera de saber cuándo se enfrentará a Vélez en las semifinales de la Copa Argentina, Boca Juniors podrá enfocarse en la Liga Profesional. Volverá a jugar este domingo desde las 19 ante Deportivo Riestra en La Bombonera y el domingo 3 de noviembre visitará a Lanús en La Fortaleza. Estos puntos en disputa son fundamentales para acomodarse en la Tabla Anual, en la cual permanece en zona de clasificación a la Copa Sudamericana y está a seis unidades del pasaje a la Libertadores 2025.

MÁS DECLARACIONES DE FERNANDO GAGO

¿Dialogó con Riquelme o el Consejo de Fútbol, después de que se metieran en la tribuna para separar durante los incidentes en el estadio? “No, todavía no hablé con nadie. Estaba en el vestuario preguntándoles a los futbolistas cómo habían terminado el partido”.

La importancia del triunfo contra Gimnasia: “Toda victoria es positiva, tanto en la Copa Argentina como en el torneo. Se empieza a trabajar desde otro ánimo, desde ser positivos y encontrar lo que pretendemos. Son 10 días de trabajo, es poco”.

La mejoría de Boca Juniors con el paso de los encuentros: “Entiendo que nos falta mucho trabajo, tratar de buscar la mejor forma en los minutos de juego y lograr el nivel físico que pretendo para poder jugar y sostenerlo. Eso lo tenemos que seguir trabajando. Tenemos pocos días de trabajo con muchos partidos y debemos aprovechar los entrenamientos para bajar todos los conceptos que queremos”.