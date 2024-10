La lapidaria crítica del capitán de Chivas a Gago tras los dos triunfos al hilo del equipo: “Fue mejor que se fuera”

Lapidaria crítica de un jugador de Chivas a Fernando Gago

Fernando Beltrán, capitán de Chivas de Guadalajara expresó que la salida del técnico argentino Fernando Gago fue beneficiosa para el equipo. Según declaraciones recogidas por Telemundo, el centrocampista mexicano de 26 años afirmó que el equipo no se sentía valorado bajo la dirección de Pintita, quien recientemente dejó el club para asumir el cargo de entrenador en Boca Juniors.

“Dominamos todo el encuentro y eso es lo importante. Y al final el creer en el trabajo que hemos hecho como equipo, en lo que hemos pasado, lo que hemos sufrido y al final que no queremos, no queremos estar en el hoyo. La verdad, esa es la realidad. No queremos pasar malas noches, no queremos llegar a casa descontentos, enojados, frustrados porque no ganamos. Entonces es la parte importante que nos está sacando a flote. Y eso es lo bueno”, fue el primer análisis de Beltrán, quien no dudó en apuntarle a Gago.

“Más que nada por por el tema de cómo se sintió pegado el equipo, el tema de que sentimos que no fuimos valorados, pero míranos, creo que fue mejor que se fuera. El equipo se ve bien, disfruta dentro del campo y eso es lo más importante. Al final las cosas se nos están dando y eso es bueno”, aseguró, luego del triunfo de Chivas ante Necaxa, que significó la segunda victoria al hilo tras el logrado contra Pachuca desde la partida del DT lo que ha mejorado su posición en la tabla del Apertura 2024.

Fernando Beltrán, mediocampista y capitán de Chivas de Guadalajara (Mandatory Credit: David Gonzales-USA TODAY Sports)

La partida de Gago se produjo a mitad de la temporada, a pesar de que había manifestado tener un contrato vigente con el equipo de Guadalajara. Sin embargo, el DT argentino ejecutó la cláusula de rescisión que tenía firmada y aceptó por retornar al club donde debutó y jugó desde las divisiones infantiles.

Beltrán destacó que el equipo ahora se siente más unido y disfruta más del juego en el campo. “Nos propusimos seis finales, vamos por Puebla. Adentro sabemos lo que valemos como equipo y es lo que se ve en el campo”, comentó el jugador después de la victoria contra Necaxa, donde Chivas ganó 3-2 en el Estadio Nemesio Díez.

Con estos triunfos, los de Guadalajara se acercaron a los primeros seis lugares de la tabla, aunque todavía se encuentran en posiciones de Play-In. Para asegurar su clasificación directa a los cuartos de final, el equipo necesita ganar sus próximos compromisos.

“No sabemos qué pueda pasar, pero estaba muy concentrado en el partido que sigue. No te voy a decir para qué está este Guadalajara. Es lo que más importa, que adentro sepamos lo que somos y lo que valemos como equipo. Y hoy lo estamos demostrando y es lo que se ve dentro del campo. Al final, transmitir a la gente que estamos con ellos y que defendemos esta institución a muerte”, concluyó el capitán mexicano.

Así fue la intimidad de la salida de Fernando Gago de Chivas. Fernando Beltrán también dialogó con YouTube All Glory Gaming y brindó detalles de la conflictiva salida de Pintita a Boca.

El capitán de Chivas de Guadalajara contó la intimidad de la salida de Gago

“El tema de Gago sí fue difícil. No hablo del tema nomás mío, sino el tema del equipo porque, pues, el equipo confiaba en él. Dos semanas antes de que empezara toda esta bomba o todo este relajo que se hizo por fuera de que sí, que no, que ya se iba, que estaba cerrado, que esto, que el otro, él había hablado con nosotros antes de irse y había dicho ‘vamos a ser campeones’ y pues, en ese sentido el equipo le respondió en muchas cosas”.

“En el tema de peso, él era muy estricto con eso. Todos se pusieron en peso, todos se exigieron, nadie se quejaba, todos hacían, todos hacían, todos hacían. Estoy hablando tanto de los que jugaban como los que no jugaban. Todos los que no jugaban, con buena cara a pesar de que no tenían su oportunidad o que a veces no entraban. Detalles que, al final el equipo los supo armar muy bien”.

“Yo creo que todos los grupos que me habían tocado, nunca se habían sentido así, como tan entregados al cuerpo técnico. Creo que eso es lo más molesto en sí porque no sentimos nosotros como jugadores que se valoró el trabajo que hicimos y esto es complicado. Nosotros nunca supimos nada”.