“¿Es un potenciador de rendimiento?”: el divertido diálogo entre Colapinto y Albon sobre el mate

Albon y Colapinto hablaron del mate en un podcast

La llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1 ha generado gran interés, y tanto la categoría reina como la escudería Williams Racing no han dudado en compartir múltiples publicaciones que destacan al joven corredor argentino. En uno de los recientes contenidos, el equipo británico difundió una charla entre sus pilotos Alexander Albon y Franco Colapinto que giró en torno a una de las costumbres más emblemáticas albicelestes: el mate.

Durante la grabación del podcast, la diferencia lingüística en torno a la palabra “mate” fue motivo de risas y aprendizaje. El piloto tailandés planteó al argentino una pregunta que dio pie a una divertida confusión: “¿Es ‘mate’ o ‘mate’? (En inglés significa “compañero” y se escribe igual, pero se pronuncia diferente en Argentina)”. Colapinto respondió en tono jocoso: “Todavía no has aprendido”. Albon no se quedó atrás y, entre risas, replicó: “Nunca me enseñaste”.

A medida que avanzaba la charla, Albon se mostró curioso sobre la infusión típica sudamericana y dijo: “¿Qué es el mate? ¿Un potenciador de rendimiento?, ¿pero legal?”. Su comentario generó risas, y Colapinto respondió bromeando: “No me han hecho todavía una prueba de dopaje, así que no estoy seguro de si es legal, pero podríamos saberlo pronto después de este podcast”. Albon, sorprendido por la popularidad del mate, hizo alusión a la popularidad de la bebida entre los jugadores de la selección argentina de fútbol. “Todo el mundo bebe mate, por eso somos campeones del mundo”, le contestó el pilarense.

El interés de Albon por el sabor del mate se intensificó con su siguiente pregunta: “¿A qué sabe el mate? ¿Tiene sabor?”. Colapinto detalló: “Es muy fuerte, como té verde, más o menos, está bien”. Profundizando en la preparación de la infusión, Albon comentó: “¿Le pones leche de avena y azúcar a tope?”. Colapinto explicó pacientemente: “Es como agua pura, un litro de agua, lo hierves hasta que esté muy caliente y luego lo pones en esto. Son como hojas, pero muy pequeñas, así que todo es como triturado. Sí, pero no es como un polvo, es como si tuviera bastante consistencia. Tiene cafeína y el caso es que bebes mucha; es como un litro de agua que bebo yo solo la mayoría de las veces”.

Albon y Colapinto son los pilotos de Williams en esta temporada

Continuando su relato, Colapinto comentó sobre su costumbre: “Es muy adictivo en realidad, así que es como las primeras veces que tienes que... ya sabes, esas cosas que te tienen que gustar, darles una oportunidad y te tienen que gustar. Es como que la primera vez, tal vez no sea tan bueno, pero luego lo pruebas de nuevo y es un poco mejor y entonces empiezas a pensar: bueno, tal vez yo tenga uno”.

La buena relación entre Colapinto y Albon va más allá de estas anécdotas. Recientemente, el asiático explicó que tras el accidente que sufrió al inicio del Gran Premio de Estados Unidos hubiera pensado en abandonar, pero decidieron ayudar al argentino para que obtenga puntos.

“Me mantuve dentro de la pista para tratar de mantener a raya a los rivales de Franco, como Yuki Tsunoda y Pierre Gasly, permitiéndole avanzar en su lucha por el top 10″, confesó Albon. “Pensé que nos íbamos a retirar. Parecía el tipo de carrera en la que no te importaría retirarte, pero jugamos a largo plazo, tratamos de ayudar a Franco después del daño, de contener a algunos de los autos que estaban detrás de él y luego eso fue todo”. Esta acción fue crucial para que el piloto argentino se asegurara entrar en la zona de puntos en Austin.