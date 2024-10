“Vamos, chaval”: el gesto de Iker Muniain con el alcanzapelotas que fue clave en el gol del triunfo de San Lorenzo

San Lorenzo logró una victoria crucial al vencer 1-0 a Barracas Central en el Nuevo Gasómetro, en un partido marcado por el debut de Miguel Ángel Russo como entrenador del equipo. El encuentro, correspondiente a la fecha 18 de la Liga Profesional, fue testigo de un gol decisivo de Alexis Cuello, que aseguró los tres puntos para el conjunto local.

Este tanto contó con una particularidad y fue el rol vital de un alcanzapelotas. Instantes previos al único tanto del partido, que le permitió al Ciclón volver al triunfo luego de dos partidos, el joven futbolista de las inferiores del club tuvo una gran reacción al quitar un balón del área en el momento preciso.

Porque a los pocos segundos llegó la acción por ese sector derecho del ataque de San Lorenzo que finalizó con el gol de cabeza de Alexis Cuello, tras una floja salida del arquero Rafael Ferrario, quien calculó mal y sufrió el anticipo del delantero azulgrana. De no haber actuado de este modo el alcanzapelotas, seguramente la acción hubiera sido detenida por el árbitro Luis Lobo Medina por encontrarse dos pelotas en el campo de juego.

En Fútbol 1, por ESPN, dialogaron con el joven, quien reveló el diálogo que tuvo con el nuevo capitán del equipo, Iker Muniain. “Justo se me había ido una pelota, la tuve que ir a buscar y la agarré. Y justo vino el gol. Hermoso, hermoso”, dijo emocionado el alcanzapelotas del Ciclón. Cuando le preguntaron si lo abrazaron los jugadores, contó qué fue lo que le dijo el español: “‘Vamos, vamos chaval’, me dijo”.

El regreso de Rubén Darío Insua al estadio de San Lorenzo fue un momento destacado, ya que el técnico de Barracas Central recibió una ovación por parte de los aficionados locales. Sin embargo, el ambiente también estuvo cargado de tensión, con críticas hacia los dirigentes del club. A pesar de las emociones fuera del campo, el partido en sí no ofreció mucho espectáculo futbolístico, pero sí varias situaciones polémicas, como un penal no cobrado a favor de San Lorenzo y una mano en el área que el árbitro Luis Lobo Medina decidió no sancionar.

Durante el segundo tiempo, San Lorenzo salió con determinación y logró abrir el marcador a los dos minutos. Una jugada bien elaborada desde la izquierda culminó con un centro de Ezequiel Cerutti que Alexis Cuello cabeceó al fondo de la red, aprovechando una salida en falso del arquero Rafael Ferrario. A partir de ahí, el equipo de Russo intentó ampliar la ventaja mediante contragolpes, aunque sin éxito, mientras que Barracas Central no logró generar peligro significativo para el arquero Gastón Gómez.

Con esta victoria, San Lorenzo se aleja de los puestos bajos de la tabla, sumando puntos importantes en su lucha por mejorar su posición en la Liga Profesional. Por otro lado, Barracas Central, dirigido por Insua, sigue en el último lugar de la clasificación, complicando sus aspiraciones de clasificar a competiciones internacionales, aunque con la tranquilidad de que fueron quitados los descensos en esta temporada.