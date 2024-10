La inédita frase de Ronaldinho sobre Messi durante sus inicios en Barcelona

El día que Ronaldinho dijo que Messi sería mejor que él

En las últimas horas se hizo viral una frase de Ronaldinho en su época en Barcelona. El brasileño hizo referencia a quien por entonces se proyectaba como un crack: Lionel Andrés Messi. La periodista española Cristina Cubero dio detalles de lo que fueron los inicios del argentino en territorio catalán.

“Yo me llevaba muy bien con Ronaldinho y le dije que ayudara a este niño que era muy buena gente, muy buen chaval. Le pregunté de qué hablaba con él. Dijo que le contaba un montón de cosas, del río turbio (sic) de Rosario, de lo que le gusta comer, de cómo se imagina el futuro... Que es súper tímido, entra al vestuario, mira al suelo y no habla con nadie”, reveló la cronista en el programa El Chiringuito.

Durante una de las primeras pretemporadas con el Barça, Leo ya deslumbraba a Dinho: “Ronnie me dijo que iba a ser mejor que él. Yo no le creí, le dije ‘¡anda, qué dices!’, pero Ronaldinho en esa gira por China, cuando Messi todavía hecho nada y yo no lo conocía, me dijo que iba a ser mejor que él. Porque ya entrenaba con Messi y vio que iba a serlo”.

El brasileño, que apadrinó a Messi en su debut con la camiseta blaugrana, se marchó del club después de cinco temporadas justo antes del inicio de la época dorada con Josep Guardiola. “¿Si Messi le quitó el puesto? No. El ciclo de Ronaldinho ya había acabado. No solo de él, porque Pep no quería que hubiera grandes estrellas en el vestuario. También el de Deco, Eto’o al año siguiente... No era una cuestión solo de su relación con Messi”.

Messi y Ronaldinho durante su tiempo en Barcelona (Ian MacNicol/Getty Images)

A 20 años del debut de Messi como profesional, la periodista contó algunas cuestiones familiares de aquel adolescente rosarino: “Sus padres lo pasaron mal cuando llegaron a Barcelona. Su madre, María Sol, la más pequeña, y otro hermano, se volvieron a Rosario. Se quedaron en Barcelona el padre y el hermano mayor. La familia estaba separada, en ese momento no tenían dinero para volar y verse. Se veían una vez al año”.

Cubero prosiguió: “Cuando vino a Barcelona, tenía 13 años. Vivían en un piso que les puso el Barça, un piso humilde. No era una vida fácil, la vida fácil que todos presuponen que después tuvo Messi. Era un vida de una familia humilde que estaba separada, con la Madre en Rosario y el padre aquí. Separada físicamente, porque los dos hermanos pequeños no se adaptaron a Barcelona, entonces decidieron regresar”.

También contó los motivos que invitaron a la familia a dividirse: “No se adaptaron a la forma de vivir de Barcelona, al idioma catalán, muchas veces no los trataron bien... no se sintieron queridos, entonces por eso regresaron, porque la madre tenía que cuidar a todos sus hijos”.

Y concluyó: “A Messi le preguntaron varias veces si se quería quedar o volverse a Rosario, pero él decía ‘no, yo me quiero quedar, voy a jugar y triunfar en el Barça”.