La tajante sentencia del presidente de la Asociación de Uruguay sobre el futuro de Marcelo Bielsa

Ignacio Alonso respaldó a Marcelo Bielsa (AUF)

La selección uruguaya atraviesa una etapa complicada en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Tras empatar sin goles ante Ecuador en el Estadio Centenario, los charrúas acumulan cuatro partidos sin ganar, con tres igualdades y una derrota desde que finalizó la Copa América. Además, el equipo de Marcelo Bielsa no logró convertir un solo gol en esta seguidilla.

Como si fuese poco, tras las declaraciones públicas de Luis Suárez, que destaparon una crisis interna en el combinado oriental, se ha generado incertidumbre y especulaciones en torno al futuro del director técnico argentino.

Sin embargo, Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), fue claro y contundente en su respuesta cuando se le preguntó sobre la continuidad del Loco al frente de la Celeste: “Estamos terceros en la tabla. Si empezamos con estas especulaciones estamos todos locos”, aseguró el dirigente, restándole importancia a los resultados recientes.

A pesar de las sanciones que afectaron a varios jugadores clave tras los incidentes en la Copa América, lo que dejó al equipo diezmado en estos encuentros, Alonso destacó que la selección uruguaya sigue en una posición favorable en la tabla de posiciones de las Eliminatorias. “Hay que estar tranquilos para lo que viene. Yo estoy tranquilo, no he hablado con el cuerpo técnico”, afirmó con serenidad.

El presidente de la AUF subrayó que el inicio del proceso clasificatorio fue positivo y que, aunque los últimos resultados no son los deseados, la Celeste aún está en una “zona privilegiada” de la clasificación. “Van cuatro partidos de Eliminatorias, son resultados que uno no quiere, pero estamos muy tranquilos. Sabíamos que íbamos a pasar una zona de turbulencia en un momento porque no teníamos a todos los jugadores disponibles, y ahora estamos saliendo de esa zona”, explicó Alonso.

Finalmente, el dirigente hizo un llamado a la calma y la reflexión de cara a lo que resta del año. “Tenemos que cerrar en esa zona privilegiada, capitalizando lo que logramos en la primera parte, y tratando de sacar lo máximo durante este tiempo en el que estamos con los jugadores sancionados. Y cerrando el año que viene como debemos cerrar la clasificatoria”, concluyó Alonso, dejando en claro su respaldo hacia Marcelo Bielsa y el proyecto actual de la selección uruguaya.

Uruguay buscará retomar la senda del triunfo y consolidar su posición en la tabla en la doble jornada de noviembre, cuando el viernes 15 reciba a Colombia y el martes 19 visite a Brasil. Tras 10 jornadas, el combinado oriental acumula 16 unidades (cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas), lo que les permite figurar en la tercera colocación, dentro de los puestos que otorgan un boleto a la Copa del Mundo en 2026.

Bielsa, por su parte, se mostró autocrítico en conferencia de prensa. “Uruguay tiene mejores jugadores que los rivales a los que no le ganamos. Cuando eso pasa, siempre hay que observar al que maneja ese material y no logra imponerlo, que soy yo”. Y luego, añadió: “No es porque hayamos cambiado alguna idea, no es porque no lo intentemos, pero sí coincido que ocurrió eso especialmente en momentos del partido contra Perú y en el segundo tiempo del de hoy”.